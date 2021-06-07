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Голенков: «Есть два конкретных предложения из Чехии»

сегодня, 14:04

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков прокомментировал слухи, что он в скором времени перейдёт в один из клубов чемпионата Чехии.

Информация о моём возможном переходе в клуб из Чехии верная. Есть два конкретных предложения, но какие, пока не могу сказать. В ближайшее время полечу на медосмотр. После всё станет ясно. От «Ростова», действительно, было интересное предложение. Они обращались к «Крыльям», но «Крылья» не стали вступать в диалог, отказались. Клуб делал мне новое предложение, я выбрал другой вариант. Думаю, моё развитие случится быстрее там, чем в Самаре.

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альсато
альсато
сегодня в 17:50
молод. поэтому глуп!....в тишине-делаются великие дела!..В ти-ши-не!)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:20
Что то в Чехии совсем плохо с футболистами ....
nautilus163
nautilus163
сегодня в 15:10
Это не тот игрок, которому надо уходить их крыльев!!! А то может так получиться, что будет в Чехии лавку полировать и считай все! Крест.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:08
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:01
Голенков был крайне заметен и полезен при борьбе "Крыльев" за выход в РПЛ, думаю, что пригодился бы в матчах высшей Лиги, ну что ж пускай попробует себя в другом чемпионате, это будет даже очень занимательно. А "Крыльям" найти достойную замену ушедшему игроку, например, этот атакующий полузащитник очень бы даже подошел:
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:54
У чехов с футболистами сейчас беда , все едут в Германию...
ОПС
ОПС
сегодня в 14:12
Сомневаюсь, что такой выдающийся нападающий где то сможет себя проявить. Удачи ему.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:11
Ну если так считает то пусть едет.
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