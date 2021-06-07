Голенков: «Есть два конкретных предложения из Чехии»

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал слухи, что он в скором времени перейдёт в один из клубов чемпионата Чехии.

Информация о моём возможном переходе в клуб из Чехии верная. Есть два конкретных предложения, но какие, пока не могу сказать. В ближайшее время полечу на медосмотр. После всё станет ясно. От «Ростова», действительно, было интересное предложение. Они обращались к «Крыльям», но «Крылья» не стали вступать в диалог, отказались. Клуб делал мне новое предложение, я выбрал другой вариант. Думаю, моё развитие случится быстрее там, чем в Самаре.