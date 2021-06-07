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Селюк: «„Локо“ поступил как топ-клуб, продлив контракт с Ротенбергом»

сегодня, 16:01

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал решение клуба продлить контракт с игроком до декабря 2021 года.

«Локомотив» поступил как топ-клуб, продлил контракт, желая, чтобы футболист вышел из клуба здоровым. Спасибо новому руководству, они поступили профессионально по отношению к Борису, продлили контракт до 31 декабря. Сейчас в «Локомотив» придут профессиональные врачи, которые в итоге поставят его на ноги, и он будет окончательно здоров. Так поступала «Барселона», когда продлевала контракт с Ларссоном, когда он сломал ногу, или так продлевали Абидаля, когда у него была пересадка печени. Платили зарплату, пока они не поправились. Так поступают топ-клубы.

Подписанием этого контракта «Локомотив» показал, что он внимателен к своим футболистам и сотрудникам. Молодежь «Локомотива» тоже увидит, что травмированного футболиста не бросают на произвол судьбы, а стараются ему помочь, несут ответственность за то, что произошло, пока он выполнял профессиональный контракт с клубом.

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альсато
альсато
сегодня в 18:00
Селюк , ты Селюк)))))..ни стыда. ни совести)))))....пятая точка-для тебя и есть ТОП))))
112910415
112910415
сегодня в 17:58
хороший поступок,
имеющий, впрочем, определённую подоплёку
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
сегодня в 17:45
Сравнил блин. Ларсон. Абидаль. Это звезды футбола. А тут парень, который всю жизнь просто на тренировки ходил и получал за это будь здоров бабла.. за 5 лет 10 не полных игр в РПЛ. Зачем ему вообще мячик стучать ездить? Платите ему по пол ляма просто так тогда.. раз это «топ клуб».
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:19
С врачами беда была в Локо??? Знахарки что ли лечили???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:49
Тихое подхалимство.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:15
Селюк не знает кому вылизать чтобы своих снежков впарить))
доктоР7
доктоР7
сегодня в 16:10
"Сейчас в «Локомотив» придут профессиональные врачи, которые в итоге поставят его на ноги, и он будет окончательно здоров." А сейчас какие? Непрофессиональные?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:10
Думал, Селюк только неграми торгует, а он и россиянами может ;) Причём не бедными россиянами.
"Сейчас в «Локомотив» придут профессиональные врачи, которые в итоге поставят его на ноги, и он будет окончательно здоров" - а вот это очень необдуманная фраза. Типа, до этого в Локо работали коновалы, а вот сейчас придут профи.
Что касается остального, то тут соглашусь. Человек травмировался в клубе, и очень порядочно подлечить его и отпустить с миром. Ну или продлить контракт...
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