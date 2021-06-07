Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию

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вчера, 16:46

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев заявил, что защитник поедет с командой на сбор в Австрию, где пройдет курс восстановления после травмы.

В понедельник «Локомотив» подписал новый контракт с Ротенбергом до 31 декабря 2021 года.