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Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию

вчера, 16:46

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев заявил, что защитник Борис Ротенберг поедет с командой на сбор в Австрию, где пройдет курс восстановления после травмы.

В понедельник «Локомотив» подписал новый контракт с Ротенбергом до 31 декабря 2021 года.

У Бориса сейчас идет этап восстановления, он поедет на сбор в Австрию, где будет работать с нашими медицинским штабом и специалистами по восстановлению. Контракт с Ротенбергом рассчитан до декабря, другой информации нет.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 01:02
.
Tostao
Tostao ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Профи

Ротенберг в футбол играет,
Канделаки в МатчТВ,
Бузова наш слух терзает,
Волочкова - в "ля згонде".
Что теперь нам удивляться,
Раз Губернеева кот,
Обещал, не напрягаясь,
Отгадать итог и счёт.
galem72
galem72
вчера в 20:19
С таким же успехом можно и бузову отправить на сбор.
Shustriy
Shustriy
вчера в 18:25
Стало неудобно за Локомотив, так опуститься.
beefs
beefs
вчера в 16:59
я этого не понимаю, это же 56изм...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:48
Паровозикам папины бабки нужны а не сам роттенберг.
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