Ротенберг поедет с «Локомотивом» на сбор в Австрию

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев заявил, что защитник Борис Ротенберг поедет с командой на сбор в Австрию, где пройдет курс восстановления после травмы.
В понедельник «Локомотив» подписал новый контракт с Ротенбергом до 31 декабря 2021 года.
У Бориса сейчас идет этап восстановления, он поедет на сбор в Австрию, где будет работать с нашими медицинским штабом и специалистами по восстановлению. Контракт с Ротенбергом рассчитан до декабря, другой информации нет.
Ротенберг в футбол играет,
Канделаки в МатчТВ,
Бузова наш слух терзает,
Волочкова - в "ля згонде".
Что теперь нам удивляться,
Раз Губернеева кот,
Обещал, не напрягаясь,
Отгадать итог и счёт.
Ротенберг в футбол играет,
Канделаки в МатчТВ,
Бузова наш слух терзает,
Волочкова - в "ля згонде".
Что теперь нам удивляться,
Раз Губернеева кот,
Обещал, не напрягаясь,
Отгадать итог и счёт.