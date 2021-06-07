«Мои эмоции останутся при мне». Сухина — об уходе из «Локомотива»

Бывший начальник первой команды «Локомотива» Станислав Сухина высказался о решении клуба не продлевать с ним контракт.
Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать.
Сухина работал начальником команды «Локомотива» с 2017 года.
Меньше в судейскую нужно было врываться и судей матом крыть.
Хотя, под крылом Сухины Локо очень хорошо судили, чаще в их пользу.
Меньше в судейскую нужно было врываться и судей матом крыть.
Хотя, под крылом Сухины Локо очень хорошо судили, чаще в их пользу.
Да ничего, только про эмоции...
Да ничего, только про эмоции...