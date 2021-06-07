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«Мои эмоции останутся при мне». Сухина — об уходе из «Локомотива»

сегодня, 14:26

Бывший начальник первой команды «Локомотива» Станислав Сухина высказался о решении клуба не продлевать с ним контракт.

Мои эмоции останутся при мне. Я не хочу общаться и не хочу ничего комментировать.

Сухина работал начальником команды «Локомотива» с 2017 года.

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альсато
альсато
сегодня в 18:05
уважение Станиславу!..Кратко и многозначно сказал: ОТЪ..битись!))))
МапС
МапС
сегодня в 16:54
Какие там эмоции... Дело-то телячье - 79...ся, стой и не мычи...
makkie
makkie
сегодня в 14:52
Обиделся Стасик.
Меньше в судейскую нужно было врываться и судей матом крыть.
Хотя, под крылом Сухины Локо очень хорошо судили, чаще в их пользу.
beefs
beefs
сегодня в 14:46
правильно, чего трепаться...
ОПС
ОПС
сегодня в 14:44
Это ж каким надо быть недальновидным человеком, что бы входить в судейскую комнату, наверняка зная, что кто то может снимать. Да ладно себя, но клуб зачем подставлять? Значит клуб был так, для подогрева. Гнать надо таких из футбола и футболить подальше.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:42
Не все судейские обошел))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:31
За походами этого товарища в судейскую стали пристально следить. А для другого он и не нужен был. Зачем платить деньги впустую? И что по этому поводу может сказать Сухина?
Да ничего, только про эмоции...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:27
Правильно, чего трепаться то.
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