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Вальдано: «Кто повлиял на футбол за последние 15 лет сильнее, чем Месси?»

сегодня, 11:32

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о карьере нападающего «Барселоны» Лионеле Месси.

Я люблю Месси, который отказывается падать, когда его бьют, который выигрывает матчи только так, словно это обыденность, который забивает три гола, а на следующий день ведет своих мальчиков в школу, как будто он обычный парень. Он лучше всех делает то, что делают все, а также делает то, что не удается никому.

Неспортивные факты в его карьере являются исключительными и, как правило, являются не чем иным, как неуместными ответами на большие разочарования. Кто больше, чем Лионель Месси за последние 15 лет, повлиял на мировой футбол?

Ранее сообщалось, что Месси в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной».

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David Young
David Young
сегодня в 14:43
За последние десятилетия Лионель Месси и Криштиану Роналду больше всех повлияли на футбол. Их подходы и стили имеют серьёзные различия, но сказать что один повлиял меньше другого нельзя. Их эпоха медленно но верно уходит, однако они продолжают играть важную роль в своих клубах и сборных, а также в мировом футболе в целом. И оба в любом случае уже вписали себя в анналы мирового футбола как легенды.
League1
League1
сегодня в 14:27
Осасунщик он. Вот такое и его влияние, осасунчатое.
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 13:07
Не Месси единым...
Илья85
Илья85
сегодня в 12:35
В футболе есть эпохальные футболисты,они оставили свой отпечаток в истории футбола. Их влияние на на формирование определенных концепций и стилей было существенным. Но из всех этих футболистов (с ходу ,без википедии)только эпоха Месси (конечно же не забываем о Роне),столь продолжительна. Одно дело ,играть 15 лет,другое играть на высоком уровне весь этот период . Он показал ,что хороший футболист может найти себя в разном амплуа .
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 12:18, ред.
CR7 Роналду
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:02
Вальдано , а вы знали нашего Мутко ???
ProKop92
ProKop92
сегодня в 11:37
Есть как минимум один человек, который повлиял не меньше
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:33
Да хороший игрок, никто не спорит.
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