Вальдано: «Кто повлиял на футбол за последние 15 лет сильнее, чем Месси?»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о карьере нападающего «Барселоны» Лионеле Месси.
Я люблю Месси, который отказывается падать, когда его бьют, который выигрывает матчи только так, словно это обыденность, который забивает три гола, а на следующий день ведет своих мальчиков в школу, как будто он обычный парень. Он лучше всех делает то, что делают все, а также делает то, что не удается никому.
Неспортивные факты в его карьере являются исключительными и, как правило, являются не чем иным, как неуместными ответами на большие разочарования. Кто больше, чем Лионель Месси за последние 15 лет, повлиял на мировой футбол?
Ранее сообщалось, что Месси в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной».