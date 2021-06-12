Вальдано: «Кто повлиял на футбол за последние 15 лет сильнее, чем Месси?»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о карьере нападающего «Барселоны» .

Я люблю Месси, который отказывается падать, когда его бьют, который выигрывает матчи только так, словно это обыденность, который забивает три гола, а на следующий день ведет своих мальчиков в школу, как будто он обычный парень. Он лучше всех делает то, что делают все, а также делает то, что не удается никому.

Неспортивные факты в его карьере являются исключительными и, как правило, являются не чем иным, как неуместными ответами на большие разочарования. Кто больше, чем Лионель Месси за последние 15 лет, повлиял на мировой футбол?