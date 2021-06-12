Спинаццола: «Манчини всегда просит прессинговать, но это очень изнуряет!»

Защитник «Ромы» и сборной Италии дал комментарий после победы над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Эмоции стали проявляться ещё в автобусе, на подходе к стадиону, когда мы увидели всех этих людей на улице. Мурашки по коже.

Это было идеальное выступление. Мы были терпеливы, хорошо двигали мяч. Ещё я увидел сына на трибуне, это был эмоциональный момент.

Тренер всегда просит меня идти вперёд и прессинговать, но иногда я прошу о небольшой передышке, это очень изнурительно!

Наш состав — это сплав невероятных качеств отличных полузащитников, нападающих и защитников. Каждый вносит что-то своё.