ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Спинаццола: «Манчини всегда просит прессинговать, но это очень изнуряет!»

сегодня, 05:13
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола дал комментарий после победы над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Эмоции стали проявляться ещё в автобусе, на подходе к стадиону, когда мы увидели всех этих людей на улице. Мурашки по коже.

Это было идеальное выступление. Мы были терпеливы, хорошо двигали мяч. Ещё я увидел сына на трибуне, это был эмоциональный момент.

Тренер всегда просит меня идти вперёд и прессинговать, но иногда я прошу о небольшой передышке, это очень изнурительно!

Наш состав — это сплав невероятных качеств отличных полузащитников, нападающих и защитников. Каждый вносит что-то своё.

Спинаццола отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком матча-открытия ЧЕ-2020.

Все новости
Бонуччи: «С такой игрой Италия сможет конкурировать с кем угодно»
Сегодня, 06:13 Комментарии6
Инсинье: «Наша сила в коллективе, где каждый работает на команду»
Сегодня, 03:43 Комментарии4
Иммобиле: «Турция — сильная команда. Мы старались измотать её»
Сегодня, 02:41 Комментарии2
Манчини: «До финала ещё далеко»
Сегодня, 01:51 Комментарии1
Гюнеш: «Мы рассчитывали показать свою игру в матче с Италией»
Сегодня, 01:35 Комментарии6
Тренер Дании: «Надо выходить из группы»
Вчера, 21:30 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ProKop92
ProKop92
сегодня в 07:20
По мне,так сложно выделить лучшего,когда вся команда играла хорошо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:32
Понятно это не легко
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100