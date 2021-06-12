Мартинес: «Бельгию ждёт настоящее испытание в матче с Россией»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес порассуждал о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 с Россией.
Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Нас ждет настоящее испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики.
Ранее о предстоящем матче высказался голкипер бельгийской сборной Тибо Куртуа.
Ожидаем второе вью главного тренера о том, что бельгийцы очень боятся А.Дзюбу.........Его
дубля, хет-трика, а возможно и покера от А.Дзюбы)
И третье вью, что невозможно предугадать тактический ход, стратегию главного тренера сборной России. Стратегию, которая в каждом матче непохожая одна на другую)
Ожидаем второе вью главного тренера о том, что бельгийцы очень боятся А.Дзюбу.........Его
дубля, хет-трика, а возможно и покера от А.Дзюбы)
И третье вью, что невозможно предугадать тактический ход, стратегию главного тренера сборной России. Стратегию, которая в каждом матче непохожая одна на другую)
Это я про нашу сборную толкую, не про бельгийцев. Ничья будет хорошим результатом...
Это я про нашу сборную толкую, не про бельгийцев. Ничья будет хорошим результатом...
Вечерком вас вкатят, вне всякого сомнения 😉
Вечерком вас вкатят, вне всякого сомнения 😉