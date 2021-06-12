Мартинес: «Бельгию ждёт настоящее испытание в матче с Россией»

Главный тренер сборной Бельгии порассуждал о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 с Россией.

Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Нас ждет настоящее испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики.