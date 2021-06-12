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Мартинес: «Бельгию ждёт настоящее испытание в матче с Россией»

сегодня, 09:07
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес порассуждал о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 с Россией.

Соглашусь, что первая игра на турнире зачастую самая тяжелая. Надо вкатиться в турнир психологически и физически. Нас ждет настоящее испытание, поскольку мы хорошо знаем соперника, а они прекрасно знают нас, плюс их будут поддерживать болельщики.

Ранее о предстоящем матче высказался голкипер бельгийской сборной Тибо Куртуа.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:43
Та вкатят,обязательно,дружище, да думаю, раза три точно!!! И никто,и ничто не поможет!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 11:40
Есть еще одна уличная стратегия, розочька из бутылки русской водки, я думаю у наших ребят в раздевалке ,у кого то обязательно заваляется!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:37
Бойся,бойся смерд 30щий!!! Правильном русле себе солому стелешь собака,у нас есть дзюба, можно и на твой лад форвард сб.России Дзюбинио!!!!!
Аксинья
Аксинья ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 11:33, ред.
В играх с сильным соперникам у Черчесова только одна стратегия - уличная (автобус с фонарным столбом впереди).
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:30
Не более, чем "тонкий" САРКАЗМ главного тренера сборной Бельгии в адрес сборной России........

Ожидаем второе вью главного тренера о том, что бельгийцы очень боятся А.Дзюбу.........Его
дубля, хет-трика, а возможно и покера от А.Дзюбы)

И третье вью, что невозможно предугадать тактический ход, стратегию главного тренера сборной России. Стратегию, которая в каждом матче непохожая одна на другую)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:42
Было бы неплохо стартовать в очках. Сделать подарок россиянам под конец Дня России.
Это я про нашу сборную толкую, не про бельгийцев. Ничья будет хорошим результатом...
Сп62
Сп62
сегодня в 10:36
Для меня главный вопрос - будут наши играть или биться. Хотелось бы увидеть игру, как вчера.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:12
Испытывать будут друг друга
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:12
Прочив вью Мартинеса , Артёма важно надул щёки и сказал: Ребята я знаю что делать!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:11
Мне кажется, он просто глумится
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 10:03
Это сказано для игроков Бельгии!Чтобы подошли к матчу без недооценки)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:58
Хотелось бы верить
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:56
'По самое небалуй" только Дзюба может!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:49
Или нам, причем с вариацией "по самое небалуй".
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:43
Если ещё проработали с судьями ,то Бельгии будет тяжеловато,хотя -увидим.
particular
particular
сегодня в 09:20
Пока в интонации не заметно трепета, а фразы не пропитаны нервной дрожью 😏
Вечерком вас вкатят, вне всякого сомнения 😉
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