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Инсинье: «Наша сила в коллективе, где каждый работает на команду»

сегодня, 03:43
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Вингер «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Это было захватывающе. Мы играли перед своими болельщиками. Мы не сразу вошли в игру, но смогли оправиться и забить три мяча во втором тайме.

[После неназначенного пенальти] Манчили сказал нам сохранять спокойствие. Он сказал, что такое бывает, и призвал нас оставаться сосредоточенными на игре. Что мы и сделали, достигнув своей цели.

Наша сила — в коллективе. Тренер создал отличный коллектив, где игроки не делятся на основных и запасных, и каждый работает на команду.

Инсинье отметился голом в этом матче, однако лучшим игроком встречи был признан защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:17
Да, Италия вчера провела отличный матч, где каждый пахал на поле.
Эпизод в клонцовке матча, когда 37 летний Кьелини в подкате блокирует удар Бурака, тому подтвеждение. А его реакция и радость после этого действия показывают заряженность на каждый эпизод не ммотря на счет на табло
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:31
Италия сделала выводы за отсутствие на ЧМ 2018.
swed27
swed27
сегодня в 04:28
Это было красиво
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:57
Можно Италия сыграла.
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