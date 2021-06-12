Инсинье: «Наша сила в коллективе, где каждый работает на команду»

Вингер «Наполи» и сборной Италии прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Это было захватывающе. Мы играли перед своими болельщиками. Мы не сразу вошли в игру, но смогли оправиться и забить три мяча во втором тайме.

[После неназначенного пенальти] Манчили сказал нам сохранять спокойствие. Он сказал, что такое бывает, и призвал нас оставаться сосредоточенными на игре. Что мы и сделали, достигнув своей цели.

Наша сила — в коллективе. Тренер создал отличный коллектив, где игроки не делятся на основных и запасных, и каждый работает на команду.