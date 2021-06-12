Инсинье: «Наша сила в коллективе, где каждый работает на команду»

Вингер «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Это было захватывающе. Мы играли перед своими болельщиками. Мы не сразу вошли в игру, но смогли оправиться и забить три мяча во втором тайме.
[После неназначенного пенальти] Манчили сказал нам сохранять спокойствие. Он сказал, что такое бывает, и призвал нас оставаться сосредоточенными на игре. Что мы и сделали, достигнув своей цели.
Наша сила — в коллективе. Тренер создал отличный коллектив, где игроки не делятся на основных и запасных, и каждый работает на команду.
Инсинье отметился голом в этом матче, однако лучшим игроком встречи был признан защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола.
Эпизод в клонцовке матча, когда 37 летний Кьелини в подкате блокирует удар Бурака, тому подтвеждение. А его реакция и радость после этого действия показывают заряженность на каждый эпизод не ммотря на счет на табло
Эпизод в клонцовке матча, когда 37 летний Кьелини в подкате блокирует удар Бурака, тому подтвеждение. А его реакция и радость после этого действия показывают заряженность на каждый эпизод не ммотря на счет на табло