«Справедливость порой приходит медленно». Чеферин — о клубах Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможном наказании для «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», которые не собираются покидать Суперлигу. Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил дело в отношении этих клубов.

Я хочу лишь сказать, что справедливость порой приходит медленно, но она всегда наступает. Я не вдавался в работу дисциплинарного комитета УЕФА , но, конечно, сейчас вопрос в том, чтобы решить проблему с судами.

На мой взгляд, расследование не было остановлено полностью. Давайте сначала разберемся с юридическими вопросами, а уже потом будем двигаться дальше.