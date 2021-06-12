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«Справедливость порой приходит медленно». Чеферин — о клубах Суперлиги

сегодня, 09:55

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможном наказании для «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», которые не собираются покидать Суперлигу. Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил дело в отношении этих клубов.

Я хочу лишь сказать, что справедливость порой приходит медленно, но она всегда наступает. Я не вдавался в работу дисциплинарного комитета УЕФА, но, конечно, сейчас вопрос в том, чтобы решить проблему с судами.

На мой взгляд, расследование не было остановлено полностью. Давайте сначала разберемся с юридическими вопросами, а уже потом будем двигаться дальше.

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aventure61
aventure61
сегодня в 11:27
    3ton
    3ton
    сегодня в 11:08
    Чеферин доиграется , что будет , как в баскетболе .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 10:35
    Долга песня буит....
    Marat8686
    Marat8686
    сегодня в 10:09
    Кто бы говорил о справедливости, через пару лет ты тоже по стопам своих бывших коллег пойдешь
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 10:08
    Криминала в создании суперлиги нет.
    beefs
    beefs
    сегодня в 10:04
    оказывается продолжение следует...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:03
    Да хватает уже !!!
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