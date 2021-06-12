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Иммобиле: «Турция — сильная команда. Мы старались измотать её»

сегодня, 02:41
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Было прекрасно видеть радость болельщиков и наконец собраться вместе после столь длительного периода с этим треклятым вирусом.

Думаю, наша команда проявила терпение в сегодняшнем матче. Турция — сильная сборная, которая создавала проблемы многим топ-командам. Мы старались измотать их в первом тайме, перемещая мяч слева направо и обратно, и заставить их разделяться.

К сожалению, мы регулярно сталкивались с их кирпичной стеной в обороне, тем более, мы не так хороши в игре на втором этаже. После перерыва Турция устала сильнее, а после пропущенного мяча им пришлось раскрываться, именно тогда и проявился наш класс.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:59
Измотать турок у итальянцев получилось.
1bear
1bear
сегодня в 02:49
Турки в группе займут второе место
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