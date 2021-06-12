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Моуриньо: «Я попал под чары Мбаппе. У него есть что-то от Роналдо»

сегодня, 11:55

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высоко отозвался о нападающем ПСЖ и сборной Франции Килиане Мбаппе.

Я попал под его чары, когда только впервые его увидел. Станет ли Евро турниром, в котором Мбаппе утвердит свою роль? Я надеюсь.

Когда я был молодым ассистентом тренера в «Барселоне», я влюбился в Роналдо. Это было удивительно. Я помню некоторые его голы. Мы с Бобби Робсоном, у которого был невероятный опыт, были впечатлены. К сожалению, он не смог показать себя еще ярче из-за ужасных травм, которые он получил в «Интере».

Этот Роналдо был потрясающим. Думаю, у Мбаппе есть что-то от этого Роналдо. Я знаю, что он уже чемпион мира, но пришло время, чтобы он ударил кулаком и сказал, что он лучший. У него невероятный потенциал, он пугает всех своих противников.

Также недавно Моуриньо сравнил Джека Грилиша с Луишем Фигу.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 12:54
Ну Жозе как всегда в своем репертуаре
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:05
Жозик умеет ценить игроков.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:00
Ну что тут скажешь, это любовь 💘 !!!)))
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:00
Пора переходить в "особенную" Рому.
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