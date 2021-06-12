Моуриньо: «Я попал под чары Мбаппе. У него есть что-то от Роналдо»

Главный тренер «Ромы» высоко отозвался о нападающем ПСЖ и сборной Франции .

Я попал под его чары, когда только впервые его увидел. Станет ли Евро турниром, в котором Мбаппе утвердит свою роль? Я надеюсь.

Когда я был молодым ассистентом тренера в «Барселоне», я влюбился в Роналдо. Это было удивительно. Я помню некоторые его голы. Мы с Бобби Робсоном, у которого был невероятный опыт, были впечатлены. К сожалению, он не смог показать себя еще ярче из-за ужасных травм, которые он получил в «Интере».

Этот Роналдо был потрясающим. Думаю, у Мбаппе есть что-то от этого Роналдо. Я знаю, что он уже чемпион мира, но пришло время, чтобы он ударил кулаком и сказал, что он лучший. У него невероятный потенциал, он пугает всех своих противников.