Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем телеграм-канале высказалась по ходу матча сборной России против Бельгии (0:3) на Евро-2020.
Предлагаю натурализировать Жиго ❗️❗️❗️ P.S. Кому не нравится эта идея, тот Филипп Киркоров.
Сам Федун отметил, что пока у сборной лишь один нормальный защитник.
Лукаку бы киллометров 30 за матч пробежал избавляясь от "опеки"...о мячике бы и не думал...
Лукаку бы киллометров 30 за матч пробежал избавляясь от "опеки"...о мячике бы и не думал...
Как бы уже надо задуматься о чем-то содержанке.
Как бы уже надо задуматься о чем-то содержанке.