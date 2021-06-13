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Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака»

сегодня, 00:50

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем телеграм-канале высказалась по ходу матча сборной России против Бельгии (0:3) на Евро-2020.

Предлагаю натурализировать Жиго ❗️❗️❗️ P.S. Кому не нравится эта идея, тот Филипп Киркоров.

Сам Федун отметил, что пока у сборной лишь один нормальный защитник.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 02:12
Оздоев против, но он Магомед!)
Аксинья
Аксинья ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 02:11
Если Зарема за день никого не оскорбила или не зацепила - то этот день у нее считается прожитым зря))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:39, ред.
Надо было Киркорова в сборную брать...
Лукаку бы киллометров 30 за матч пробежал избавляясь от "опеки"...о мячике бы и не думал...
makkie
makkie
сегодня в 01:28
Жиго даже соглашаться не нужно на такое!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:13
Предложение отклоненно !!! Зарема , не кури много !!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:11
Зарема не Зарема, если в любой речи не оскорбит хотя бы одного причем совершенно не относящегося к предмету человека. В данном случае это известный певец.

Как бы уже надо задуматься о чем-то содержанке.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 01:09
А он не натурал? Так вот к чему она Киркорова упомянула!
vinyardrip
vinyardrip ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 01:02
Спорно
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:52
Шутки шутками, а это едва ли не единственный вариант залатать дыру в центре обороны, которая будет на ближайшие годы при любом тренере. Ну если нет в России центральных защитников, то ничего не поделаешь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:52
А кому не нравиться это идея - с тем поступить вот так:
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