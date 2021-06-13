Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака»

1623534631

сегодня, 00:50

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своем телеграм-канале высказалась по ходу матча сборной России против Бельгии (0:3) на Евро-2020.

Предлагаю натурализировать Жиго ❗️❗️❗️ P.S. Кому не нравится эта идея, тот Филипп Киркоров.

Сам Федун отметил, что пока у сборной лишь один нормальный защитник.