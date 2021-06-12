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Кавазашвили: «Какой бл*** Шунин? Кто считает его классным вратарём?»

вчера, 23:35
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал сборную России после первого тайма матча против сборной Бельгии на Евро-2020.

Мы настолько бедны, что насилуем Жиркова до сих пор на фланге защиты. Человеку 37 лет. Я прошу прощения, но Черчесов сам вратарь. Какой бл*** Шунин? Это жуткий позор. Когда Шунина хоть кто-то считал классным вратарем? Гильерме провел чемпионат на высшем уровне, он лучший вратарь РПЛ — на ж*пе не валяется, на выходах играет хорошо.

Этой полный цирк. Мы любим сборную Россию, но я **** в рот такую любовь. Что это за любовь такая, односторонняя.

Шунин стал худшим игроком первого тайма матча Бельгия — Россия, допустив голевую ошибку.

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Все комментарии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:58
Нет, не блины. Но матом является слово написанное через "д".
Роскомнадзор давал абсолютно понятные инструкции для СМИ:
Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы.
Слово 72ь, не относится к вышеперечисленному. Зачем его звездами закрывают загадка. Вероятно просто неловкость испытывают из-за того что оно созвучно с матерным. А так оно легально, на уровне бляхи-мухи.
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 00:28
Обо76ись все - а винят только Шунина, не совсем честно
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 00:27
Кавазашвили молодец, но опять же для него альтернатива Шунину - возрастной Гильерме. При том, что Лантратов провел суперсезон.
Baggio R.
Baggio R. ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
сегодня в 00:16
А бл*** - блин?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:08
Да уж, вот так мы и живём !!! И так между прочим везде !!!
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ злой болельщик (раскрыть)
сегодня в 00:03
В статье нет мата, в том числе завуалированного.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:01
На следующий матч нужно другого ставить в раму. Шунин никакенный...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:58
Сборная проблем РПЛ проиграла разгромно сборной Бельгии. Вряд ли присутствие Гильерме смогло изменить результат.
злой болельщик
злой болельщик
вчера в 23:58
С каких пор мат узаконили в СМИ? А скриншотов не боитесь?
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 23:57
Кавазашвили «имел в рот» такую любовь, а Бельгия наших молодцев))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:57
Даааа... довели пожилого человека... а говорит то правду!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 23:43
Игорь знал, что наши из группы не выйдут, поэтому и ушел на позитивной ноте после 2018)
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:43
И ведь возрозить нечем.
Илья85
Илья85
вчера в 23:41
Крик души )))
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 23:36
Согласен. Где те, кто высмеивал Акинфеева? Игорь и сейчас бы лучше сыграл.
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