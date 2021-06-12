Кавазашвили: «Какой бл*** Шунин? Кто считает его классным вратарём?»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал сборную России после первого тайма матча против сборной Бельгии на Евро-2020.

Мы настолько бедны, что насилуем Жиркова до сих пор на фланге защиты. Человеку 37 лет. Я прошу прощения, но Черчесов сам вратарь. Какой бл*** Шунин? Это жуткий позор. Когда Шунина хоть кто-то считал классным вратарем? Гильерме провел чемпионат на высшем уровне, он лучший вратарь РПЛ — на ж*пе не валяется, на выходах играет хорошо.

Этой полный цирк. Мы любим сборную Россию, но я **** в рот такую любовь. Что это за любовь такая, односторонняя.