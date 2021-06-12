Колыванов: «Ничья — неплохой результат для России в матче с Бельгией»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче национальной команды на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Надеюсь, что сегодня сборная России не проиграет. Думаю, счёт будет 1:1. Играем с очень сильной командой, будет непросто. Ничья — неплохой результат с Бельгией. Очень важно не проиграть первый матч. Тем более, сегодня День России! Если выиграют, какое счастье будет у всего народа! Команда выйдет с сумасшедшим настроем, понятно, будет определённое волнение.

Вчера итальянцы, наверное, всех удивили своей игрой: желанием, рвением, настроем. Не знаю, о чём думали турки, играли инертно, без всякого движения. Сегодня будем болеть за наших и ждать победы! Если сыграем вничью, то, честно, я тоже буду доволен.