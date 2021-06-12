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Колыванов: «Ничья — неплохой результат для России в матче с Бельгией»

сегодня, 18:16
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч идет

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче национальной команды на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Надеюсь, что сегодня сборная России не проиграет. Думаю, счёт будет 1:1. Играем с очень сильной командой, будет непросто. Ничья — неплохой результат с Бельгией. Очень важно не проиграть первый матч. Тем более, сегодня День России! Если выиграют, какое счастье будет у всего народа! Команда выйдет с сумасшедшим настроем, понятно, будет определённое волнение.

Вчера итальянцы, наверное, всех удивили своей игрой: желанием, рвением, настроем. Не знаю, о чём думали турки, играли инертно, без всякого движения. Сегодня будем болеть за наших и ждать победы! Если сыграем вничью, то, честно, я тоже буду доволен.

Ранее бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что ждёт от сборной России победы над Бельгией.

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Все комментарии
pv9qs2hpz9kx
pv9qs2hpz9kx
сегодня в 18:55
Молодежная Бельгии на голову сильнее сб России,о чем они говорят сами не понимают.Вылетят из группы с позором со своим др...ч..м.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:31
Но если объективно посмотреть то ничьей и не пахнет.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 18:21
У нас в стране перед матчем сборной утраивается количество оптимистов разных уровней.
drug01
drug01
сегодня в 18:20
Лучше не будет...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:20
чья,ещё как чья
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:18
Надо постараться!!!
David Young
David Young
сегодня в 18:18
Скорее очень хороший.
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