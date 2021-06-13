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Федун: «У сборной России нет достойных защитников, кроме Джикии»

сегодня, 00:43
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но всё решили индивидуальные ошибки Шунина и Семёнова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно.

Реформы лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на Исполкоме пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность.

Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола.

В матче со сборной Бельгии России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 03:26
Уважаемые, вы что, смотрите игру сборной еще? Ужас!!! Я перестал с прошлого года!!!
311
311
сегодня в 02:17
А где твой Джикия был, когда оформляли треху? На поле вообще?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:42
Не...не вариант..
Возрастные...за другие сборные заиграны...
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:27
Ловрен, Ракицкий ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51
Есть...
Кутепов...Маслов...Гапонов....
Просто их не позвали....
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