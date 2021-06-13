Боярский — о поражении сборной России: «На одном Дзюбе далеко не уедешь»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Совсем не добрый вечер. Всё, как я и предсказывал. Я так хотел ошибиться, чтобы мне сказали: «Ну что, болельщик вшивый, получил?!» А оказалось всё наоборот. Бельгия так легко нас обыграла. Они старше всей нашей команды, но выглядели сегодня моложе и активнее в разы. У нас нет ничего: ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь. Попытки — это не результат. Наша команда очень средняя. Нас сегодня тотально деклассировали. Печально всё это.

Наверное, они хотят выигрывать, но никакого результата не видно ни от тренировок, настроя и наставлений Черчесова. У них абсолютно нет стимула. Бельгия — страна с пятачок, а играют как с просторами у России. Это было ожидаемо, поэтому не страшно. Мы слабее. С защитой просто беда. Финны выиграли у датчан и не понятно, выйдем ли мы вообще из группы. Никаких ожиданий у меня теперь нет, но будем болеть.