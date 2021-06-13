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Боярский — о поражении сборной России: «На одном Дзюбе далеко не уедешь»

сегодня, 00:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Совсем не добрый вечер. Всё, как я и предсказывал. Я так хотел ошибиться, чтобы мне сказали: «Ну что, болельщик вшивый, получил?!» А оказалось всё наоборот. Бельгия так легко нас обыграла. Они старше всей нашей команды, но выглядели сегодня моложе и активнее в разы. У нас нет ничего: ни обороны, ни атаки. Дырки сплошные везде. На одном Дзюбе далеко не уедешь. Попытки — это не результат. Наша команда очень средняя. Нас сегодня тотально деклассировали. Печально всё это.

Наверное, они хотят выигрывать, но никакого результата не видно ни от тренировок, настроя и наставлений Черчесова. У них абсолютно нет стимула. Бельгия — страна с пятачок, а играют как с просторами у России. Это было ожидаемо, поэтому не страшно. Мы слабее. С защитой просто беда. Финны выиграли у датчан и не понятно, выйдем ли мы вообще из группы. Никаких ожиданий у меня теперь нет, но будем болеть.

Боярский обещал, что съест свою шляпу, если сборная России выиграет Евро-2020.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 03:05, ред.
Потому что медленный он .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:50
Это была не игра, а продолжение видео от Дзюбы.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:35, ред.
"...будем болет", сказал Михаил, и уснул... [plot twist]на Дзюбе))) ахахахах
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