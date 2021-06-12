Черданцев: «Почему реанимобиль не может выехать на поле?»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании , который потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Очень многие сейчас задаются вопросом в соцсетях, почему реанимобиль не может выехать на поле? Это абсолютно новый стадион, я там был, там широкие ворота. Десять минут, мы живем в XXI веке! Это удивительно просто. Я думаю, что УЕФА и все футбольные власти тоже сделают определенные выводы. Лучше на чужих ошибках учиться. Реанимобиль должен находиться в чаше стадиона, как заезжать туда — нужно решать, чтобы не было таких длительных пауз.