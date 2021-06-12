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Черданцев: «Почему реанимобиль не может выехать на поле?»

сегодня, 21:36
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Очень многие сейчас задаются вопросом в соцсетях, почему реанимобиль не может выехать на поле? Это абсолютно новый стадион, я там был, там широкие ворота. Десять минут, мы живем в XXI веке! Это удивительно просто. Я думаю, что УЕФА и все футбольные власти тоже сделают определенные выводы. Лучше на чужих ошибках учиться. Реанимобиль должен находиться в чаше стадиона, как заезжать туда — нужно решать, чтобы не было таких длительных пауз.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 21:48
Ну ты уж нашёл чьи слова разбирать. Он умеет только заказной материал заучивать и выдывать, а от себя как скажет - так валяйся :)
Сантус
Сантус
сегодня в 21:45
Жора,а донорское сердце не нужно держать в стэндбае на всякий случай?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 21:44
Вот я удивляюсь, когда комментатор так смело говорит. Откуда он знает протокол оказания помощи? Не факт, что медики могут с таким же комфортом произвести небоходимые действия в движении, как и на поле. Возможно, самым верным решением именно и было делать реанимацию на земле.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:43
Колеса на траве как на гололёде - проскальзывают.
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