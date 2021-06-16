Салихова: «Хавбек сборной Финляндии Камара был готов перейти в „Спартак“»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что красно-белые работали над трансфером полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии .

Предлагался прошлым летом, когда отказал Соучек. Футболист был готов перейти, в процессе переговоров сбили цену до 5 млн. Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он «Спартак» или слава богу, что не купили?