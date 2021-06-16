Салихова: «Хавбек сборной Финляндии Камара был готов перейти в „Спартак“»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что красно-белые работали над трансфером полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара.
Предлагался прошлым летом, когда отказал Соучек. Футболист был готов перейти, в процессе переговоров сбили цену до 5 млн. Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он «Спартак» или слава богу, что не купили?
Также Салихова опубликовала скриншот переписки с селекционером «Спартака» Александром Аверьяновым на тему трансфера Камара.
Недавно Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака».
Или "Усилит"..или "Слава Богу что не купили"....
Или "Усилит"..или "Слава Богу что не купили"....
"Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему..."
- Если подбирать игроков в команду из принципа: "кому и где удобненько" - можно зайти знаете куда???
"Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему..."
- Если подбирать игроков в команду из принципа: "кому и где удобненько" - можно зайти знаете куда???