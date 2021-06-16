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Салихова: «Хавбек сборной Финляндии Камара был готов перейти в „Спартак“»

16 июня 2021, 22:12

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что красно-белые работали над трансфером полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара.

Предлагался прошлым летом, когда отказал Соучек. Футболист был готов перейти, в процессе переговоров сбили цену до 5 млн. Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он «Спартак» или слава богу, что не купили?

Также Салихова опубликовала скриншот переписки с селекционером «Спартака» Александром Аверьяновым на тему трансфера Камара.

Недавно Салихова предложила натурализовать для сборной России игрока «Спартака».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
17 июня в 10:48
Высказала, что было. Что здесь удивительного. В каждой команде таких интересов масса. Обыкновенная жизнь клуба.
Ironigor
Ironigor ответ Аксинья (раскрыть)
17 июня в 10:27
Эти чисто принеси подай !!!)))
Аксинья
Аксинья ответ Ironigor (раскрыть)
17 июня в 10:04
Решелье и Мазарини отдыхают...
Аксинья
Аксинья
17 июня в 10:01
"Поближе к дому" это Питер ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 июня в 09:46
Да уж ,Хендрикс !!! Я и забыл ,что он существует .
avici_liverpool
avici_liverpool
17 июня в 09:36
когда будет публиковаться "экспертное" мнение бузовой?
альсато
альсато
17 июня в 09:35
а мне нравиться когда ЖЕНЩИНА говорит за футбол))))))..Конец Спартаку!!!))))
112910415
112910415
17 июня в 07:25
пожалуй, правильно не взяли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 01:09
Старая славная селекция РПЛ....)))
Или "Усилит"..или "Слава Богу что не купили"....
протон1
протон1
17 июня в 00:35
я вижу зарема прописалась на этом сайте.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 июня в 00:16
    oFANATo
    oFANATo
    17 июня в 00:01, ред.
    Теперь в спартаке локти кусают....без Камары юбилей 100 лет оказался под угрозой.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    16 июня в 23:45
    Потом ему рассказали куда он может попасть, он и передумал. Сказал - "Я ещё молод для геморроя!!!"
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    16 июня в 23:42
    Неудобненько как-то получилось
    Хиромант
    Хиромант
    16 июня в 23:21
    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что красно-белые работали над трансфером полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара:

    "Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему..."

    - Если подбирать игроков в команду из принципа: "кому и где удобненько" - можно зайти знаете куда???
    Ironigor
    Ironigor
    16 июня в 23:20
    В стане Спартачей чётко вырисовывается серый кардинал Заремхан !!!
    ол
    ол
    16 июня в 23:19
    А зачем? Быстрый переход из обороны в аут? Ему нужен пас для завершения атаки. Его главные качества: натиск и напор. Есть ли в составе команды человек, который отдаст голевой пас?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
    16 июня в 23:14
    У низ трое детей уже.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    16 июня в 23:14
    Камара, конечно, не звезда, но не слабее Хендрикса. Так?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    16 июня в 23:05
    Камара-отстой ! А вот П.Соири игрок действительно , классный ! Вот бы кого купить .
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 июня в 22:50
    хорошо что не купили , таких пруд пруди игруль а тут еще 5 просили
    ABir
    ABir
    16 июня в 22:46
    Все была подруга, а теперь Жена. Мои поздравления Зареме и Леониду!
    minai
    minai
    16 июня в 22:45
    Таких в нашей ФНЛ как грязи.
    санек002
    санек002 ответ АлексАлекс (раскрыть)
    16 июня в 22:43
    У НЕЕ СО ВСЕМИ КОНТАКТ БЫЛ!В ЛЮЛЕ
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    16 июня в 22:31
    Че за 77...баба рулит темой ?За КБ...болеть не буду!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 июня в 22:18
    Ужасен, тормозил все атаки сегодня, зачем эта вода от Заремы?
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    16 июня в 22:14
    У нее и с Месси переписка есть
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июня в 22:13
    Надо было брать зулуса...
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