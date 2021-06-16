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Бывший тренер «Эвертона» может возглавить ЦСКА

16 июня 2021, 13:20

ЦСКА находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, московский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-наставника «Эвертона» Марку Силвы. Он является одним из главных кандидатов на должность нового тренера «армейцев». ЦСКА уже контактировал с представителями португальского специалиста. Ещё одним заинтересованным в услугах Марку Силвы клубом является «Фенербахче».

За свою карьеру 43-летний наставник тренировал «Эшторил» (2011-14), «Спортинг» (2014-15), «Олимпиакос» (2015-16), «Халл Сити» (2017), «Уотфорд» (2017-18) и «Эвертон» (2018-19). Марку Силва выиграл Кубок Португалии со «Спортингом» и чемпионат Греции с «Олимпиакосом».

Вчера ЦСКА объявил об отставке Ивицы Олича.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
16 июня в 22:58, ред.
Цска удачи))))
Dmitret
Dmitret
16 июня в 22:24
Думал Анчелотти не начав сезон, уже Пересу рукой помахал после такого предложения.))
andrefino13
andrefino13
16 июня в 21:12
Рад за Ганчаренко, вовремя свалил....
Хиромант
Хиромант
16 июня в 19:39
"Бывший тренер «Эвертона» может возглавить ЦСКА"

- Блин, да хоть Дональд Трамп!!! С таким отношением к тренерам - ФНЛ вам в горбатую спину!
berda2003
berda2003
16 июня в 18:35
летун какой-то...
альсато
альсато
16 июня в 18:17
Пошли по колее Спартака!...а все почему?..Потому что сдавали ЕГЕ!
zsb1961
zsb1961
16 июня в 18:08
Всё может быть.
zooveterinar
zooveterinar
16 июня в 17:54
Тогда ,уже олич, по надежнее!! Короче, кот в мешке!!!
SHMEL
SHMEL
16 июня в 16:08
Особых его достижений я не увидел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ mangox33 (раскрыть)
16 июня в 15:25
Он почти местный!
mangox33
mangox33 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 июня в 15:01
А бульбвшский сказочник ?
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Санчо Панса (раскрыть)
16 июня в 14:53
Как Олич,например...)))
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 14:53
ЦСКА превращается в классический "распил-клуб".
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июня в 14:28
У него не особо то и задалась тренерская карьера в предыдущих клубах! По сути он кроме Эшторила нигде больше двух лет не работал. А ЦСКА нужен тренер на долгие и долгие годы....
CSKA2012
CSKA2012
16 июня в 14:24
Даёшь Газзаева в тренера!!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ nikoladolgov (раскрыть)
16 июня в 14:04
Ничего общего
makkie
makkie
16 июня в 14:01
Бабаев уже достаточно опытный, пора ему взять бразды тренера в свои руки)
112910415
112910415
16 июня в 14:00
плохо, что ЦСКА в поиске,
сборы начинаются ...
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июня в 13:56
Очередной Олич ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
16 июня в 13:51
За 8 лет 6 клубов сменил. Многовато...
Naherger
Naherger ответ Mi6 (раскрыть)
16 июня в 13:51
Кто??? Гришин???😂😂😂а где он,кстати,не подскажешь? Этот только ииумеет,что обиду кидать.
YVG
YVG
16 июня в 13:45, ред.
    1bear
    1bear
    16 июня в 13:45
    зачем он нужен ?
    Hryak Shashlyk
    Hryak Shashlyk
    16 июня в 13:44
    Фенербахче или цска? Конечно же Фенербахче, тут ясно как солнечный день.
    Mi6
    Mi6
    16 июня в 13:38
    Гинера с Бабаевым на свалку истории и всё наладится. Хорошие тренеры есть и у нас. Нужно только доверять. Гришин идеально подошёл бы
    Ironigor
    Ironigor
    16 июня в 13:36
    Просто английская утка !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 июня в 13:34
    Сейчас полетят утки.
    particular
    particular
    16 июня в 13:26
    На столько востребован, что нигде не задерживается...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 июня в 13:21
    Отличная новость,давно у нас иностранца небыло
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