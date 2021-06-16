"Бывший тренер «Эвертона» может возглавить ЦСКА"

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16 июня 2021, 13:20

ЦСКА находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, московский клуб рассматривает вариант с приглашением экс-наставника «Эвертона» . Он является одним из главных кандидатов на должность нового тренера «армейцев». ЦСКА уже контактировал с представителями португальского специалиста. Ещё одним заинтересованным в услугах Марку Силвы клубом является «Фенербахче».

За свою карьеру 43-летний наставник тренировал «Эшторил» (2011-14), «Спортинг» (2014-15), «Олимпиакос» (2015-16), «Халл Сити» (2017), «Уотфорд» (2017-18) и «Эвертон» (2018-19). Марку Силва выиграл Кубок Португалии со «Спортингом» и чемпионат Греции с «Олимпиакосом».