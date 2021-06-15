Арустамян: «В ЦСКА признают, что решение назначить Олича было импульсивным»

Известный российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о причинах ухода с поста главного тренера ЦСКА .

Ивица Олич покидает ЦСКА . Это решение принято клубом совместно с тренером. Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.

ЦСКА решил ещё раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признаёт, что решение назначить Олича было скорее импульсивным. Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге — не самый рациональный выбор.

Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию.

Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.