Арустамян: «В ЦСКА признают, что решение назначить Олича было импульсивным»

Известный российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о причинах ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
Ивица Олич покидает ЦСКА. Это решение принято клубом совместно с тренером. Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.
ЦСКА решил ещё раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признаёт, что решение назначить Олича было скорее импульсивным. Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге — не самый рациональный выбор.
Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию.
Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.
Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться.
Но проблемы у ВАС, в цска.
Но вы почему-то о них замалчиваете и пытаетесь перекинуть тему на Спартак. У нас всё хорошо, новый тренер, еврокубковый сезон, 2-е место в чемпионате. Без вас разберёмся.
Ты рад уходу Олича? Кого ждёшь на замену: Березуцкого, Ганчаренко, Онопко или Шембераса?)
Но проблемы у ВАС, в цска.
Но вы почему-то о них замалчиваете и пытаетесь перекинуть тему на Спартак. У нас всё хорошо, новый тренер, еврокубковый сезон, 2-е место в чемпионате. Без вас разберёмся.
Ты рад уходу Олича? Кого ждёшь на замену: Березуцкого, Ганчаренко, Онопко или Шембераса?)
Стандартный набор того, к чему любой тренер должен быть готов и с чем обязан справляться. Сомневаюсь, что Олич не знал, куда шел и не был готов к такому. Причины наверняка совсем другие.
Стандартный набор того, к чему любой тренер должен быть готов и с чем обязан справляться. Сомневаюсь, что Олич не знал, куда шел и не был готов к такому. Причины наверняка совсем другие.
Люди, которые принимали его- это экзальтированные институтки что ли, а не серьёзные ответственные дяди, обязанные обстоятельно заботиться об интересах клуба?
К тому же нашли тоже время- кто теперь команду к сезону-то будет готовить..
Ещё одно "импульсивное решение"?
Странно это всё..
Люди, которые принимали его- это экзальтированные институтки что ли, а не серьёзные ответственные дяди, обязанные обстоятельно заботиться об интересах клуба?
К тому же нашли тоже время- кто теперь команду к сезону-то будет готовить..
Ещё одно "импульсивное решение"?
Странно это всё..
И вот такие чиновники решают судьбы людей не только в футболе, но и везде !!! Позорная ситуация !!! Грош вам цена в базарный день !!!
И вот такие чиновники решают судьбы людей не только в футболе, но и везде !!! Позорная ситуация !!! Грош вам цена в базарный день !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263244/arustamyan-nobel-cska
Олич говорит: Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество....
Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263245/olich-ivica-cska
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Кому верить?! Думаю что не Арустамяну!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263244/arustamyan-nobel-cska
Олич говорит: Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество....
Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263245/olich-ivica-cska
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Кому верить?! Думаю что не Арустамяну!
ЦСКА и наставник команды Ивица Олич прекратили сотрудничество из-за серьёзных разногласий тренера и руководства клуба.
У тренера испортились отношения с Романом Бабаевым. Когда Олич начинал работать с ЦСКА, клуб пообещал хорвату, что он будет работать со сборной Хорватии все три матча на Евро. Но потом позиция клуба поменялась.
«К тому же, Олич был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб Рахимича. Понимания по селекции у тренера и руководства тоже не было».
ЦСКА и наставник команды Ивица Олич прекратили сотрудничество из-за серьёзных разногласий тренера и руководства клуба.
У тренера испортились отношения с Романом Бабаевым. Когда Олич начинал работать с ЦСКА, клуб пообещал хорвату, что он будет работать со сборной Хорватии все три матча на Евро. Но потом позиция клуба поменялась.
«К тому же, Олич был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб Рахимича. Понимания по селекции у тренера и руководства тоже не было».
Могли за неделю до начала чемпионата еще тренера убрать )))
Семья, семья... а по факту - разброд и шатанье!
Могли за неделю до начала чемпионата еще тренера убрать )))
Семья, семья... а по факту - разброд и шатанье!