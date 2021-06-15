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Арустамян: «В ЦСКА признают, что решение назначить Олича было импульсивным»

15 июня 2021, 22:25

Известный российский журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о причинах ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

Ивица Олич покидает ЦСКА. Это решение принято клубом совместно с тренером. Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной.

ЦСКА решил ещё раз посмотреть на ситуацию с главным тренером. Сейчас клуб признаёт, что решение назначить Олича было скорее импульсивным. Хотели перемен, сделать шаг вперед, рисковали. Но в итоге — не самый рациональный выбор.

Сейчас клуб посчитал нужным сделать выводы, чтобы весь следующий сезон не получился таким скомканным как весна. В ЦСКА всегда умели трезво оценивать ситуацию.

Теперь ЦСКА в поисках замены Оличу. Посмотрим, на ком остановятся: рынок довольно непростой.

Крайне важный момент для ЦСКА. Чтобы пойти на такие перемены, придется снова брать на себя риски. И больше не оступаться.

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Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июня в 15:28, ред.
Не сколько отбывать . сколько он будет ручным для руководства ! Да кстати у него есть тренерская лицензия ?
Николай Еремеев
Николай Еремеев
17 июня в 15:21, ред.
Что то часто ЦСКА хочет перемен - разве Леша Березуцкий топ тренер , и на сколько же его хватит с таким импульсивным руководством ???
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
16 июня в 21:16
Теперь там полная бабаевщина,спонсируемая орешкинцами.
Сп62
Сп62
16 июня в 21:03
Все последние новости говорят о том, что руководство превратило команду в площадку для экспериментов, где никто ни за что не отвечает.
альсато
альсато
16 июня в 18:30
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    16 июня в 11:26
    Я то угадаю.
    Но проблемы у ВАС, в цска.
    Но вы почему-то о них замалчиваете и пытаетесь перекинуть тему на Спартак. У нас всё хорошо, новый тренер, еврокубковый сезон, 2-е место в чемпионате. Без вас разберёмся.

    Ты рад уходу Олича? Кого ждёшь на замену: Березуцкого, Ганчаренко, Онопко или Шембераса?)
    Союзник противников
    Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
    16 июня в 10:23
    Да,Лёша подготовит,с его-то богатейшим опытом тренерской работы!
    112910415
    112910415
    16 июня в 07:50
    тема не раскрыта !
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 июня в 05:31
    Любой тренер, который придёт в клуб потребует конкретный изменений и усилений позиций, если этого не произойдёт значит новый тренер станет отбывать номер.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    16 июня в 05:29
    Угадай сколько туров зарема разрешит работать Витории.
    oFANATo
    oFANATo
    16 июня в 01:46
    На самом деле хорошая новость, руководство оперативно признало свою ошибку, и возможно сэкономили сезон, если уже нашли тренера, а не Олича без тренерского опыта.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ баск (раскрыть)
    15 июня в 23:32
    Орешкин будет готовить!Он-наш многорукий Шива!!!
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    15 июня в 23:29
    "Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной".

    Стандартный набор того, к чему любой тренер должен быть готов и с чем обязан справляться. Сомневаюсь, что Олич не знал, куда шел и не был готов к такому. Причины наверняка совсем другие.
    баск
    баск
    15 июня в 23:22
    Что значит "решение было скорее импульсивным"??

    Люди, которые принимали его- это экзальтированные институтки что ли, а не серьёзные ответственные дяди, обязанные обстоятельно заботиться об интересах клуба?

    К тому же нашли тоже время- кто теперь команду к сезону-то будет готовить..
    Ещё одно "импульсивное решение"?

    Странно это всё..
    Ironigor
    Ironigor
    15 июня в 23:20
    Пол года не срок для храмой кобылы !!!)))
    И вот такие чиновники решают судьбы людей не только в футболе, но и везде !!! Позорная ситуация !!! Грош вам цена в базарный день !!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 июня в 22:55
    Оставить команду без полноценной летней подготовки-это верх мудрости?!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    15 июня в 22:51
    Арустамян говорит: Это решение принято клубом совместно с тренером.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263244/arustamyan-nobel-cska
    Олич говорит: Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество....
    Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263245/olich-ivica-cska
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    Кому верить?! Думаю что не Арустамяну!
    Cat01
    Cat01
    15 июня в 22:51
    Лучше раньше чем после ворошить
    makkie
    makkie
    15 июня в 22:48
    Ага-ага:

    ЦСКА и наставник команды Ивица Олич прекратили сотрудничество из-за серьёзных разногласий тренера и руководства клуба.

    У тренера испортились отношения с Романом Бабаевым. Когда Олич начинал работать с ЦСКА, клуб пообещал хорвату, что он будет работать со сборной Хорватии все три матча на Евро. Но потом позиция клуба поменялась.

    «К тому же, Олич был недоволен, что ему не дали пригласить в штаб Рахимича. Понимания по селекции у тренера и руководства тоже не было».
    протон1
    протон1
    15 июня в 22:47
    так кто там щас ? может Жо пригласим?
    Futurista
    Futurista
    15 июня в 22:36
    Вагнер Лав еще не получил тренерскую лицензию?)...
    STVA 1
    STVA 1
    15 июня в 22:36
    Хм... Что-то мне это напоминает)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    15 июня в 22:36
    Назначение Олича изначально выглядело странным и сомнительным. Вопрос кого сейчас ставить? Ну на начальном этапе Лёша Березуцкий может подстраховать, а дальше? Игнашевич? Варяга пригласят? А мне лично нравится вариант с Черевченко.
    makkie
    makkie
    15 июня в 22:35
    Гениальное решение!
    Могли за неделю до начала чемпионата еще тренера убрать )))

    Семья, семья... а по факту - разброд и шатанье!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 июня в 22:28
    Ладно хоть признали...
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