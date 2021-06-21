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Зиньковский: «Место в десятке будет для нас хорошим результатом»

вчера, 11:19

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о главных целях команды на следующий сезон.

Хочется надеяться на топ-8. Каждый футболист хочет выигрывать каждый матч и занимать высокие места. Я думаю, место в десятке будет для нас хорошим результатом. Конечно, как оно будет, я не знаю, мы ведь не сыграли еще ни одной игры. Хотя календарь у нас хороший. Не сильно сложный. Чемпионат будет точно сложный, но то, что начинаем дома две игры — плюс. Дальше соперники одного уровня с нами. Как мы, так и остальные. Надо брать очки сразу. От того, как мы начнем, будет зависеть весь чемпионат. В первые матчи нам нужно будет сделать задел и от этого отталкиваться.

Недавно ходили разговоры, что Зиньковский может продолжить карьеру в Нидерландах.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:29
Не место футболиста красит, а футболист МЕСТО!)))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:09
Для начала - закрепиться в РПЛ, а там как пойдет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:46
Потерь от прошлогоднего победного в ФНЛ состава пока немного. Да и с Голенковым пока не всё ясно, слухов о его возможном продолжении карьеры ходило много, но конкретики пока нет никакой, может даже продолжит играть за Самару и значит высока вероятность в том же составе продолжить выступать и в РПЛ. Прошедшие игры Крыльев Советов за Кубок с командами РПЛ показали, что подопечные Осинькина вполне конкурентноспособны и готовы на равных выступать с сильнейшими командами страны, а значит слова Зиньковского про ТОП-8 не лишены смысла. Удачи Крылышкам в РПЛ и без травм!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:42
Задача - не вылететь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Было бы неплохо...
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