Колосков: «Что касается мастерства, то в нём мы датчанам точно не уступаем»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Дании на Евро-2020.

Перед игрой чувство и спокойности, и тревоги, и волнения — все одновременно. Это живая игра, в первом матче у нас не все получилось, во втором сыграли с финнами очень хорошо, поэтому есть оптимизм. Будем надеяться, потому то это последний шанс нашей сборной выйти в плей-офф.

Что касается мастерства, то в нём мы датчанам точно не уступаем. Два фактора, которые будут определять исход матча, — правильно выбранная тактика, умение ее реализовывать и, конечно, исполнительское мастерство при завершении атак — то, что в прошлый раз продемонстрировал Миранчук.