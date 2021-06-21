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Колосков: «Что касается мастерства, то в нём мы датчанам точно не уступаем»

вчера, 10:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Дании на Евро-2020.

Перед игрой чувство и спокойности, и тревоги, и волнения — все одновременно. Это живая игра, в первом матче у нас не все получилось, во втором сыграли с финнами очень хорошо, поэтому есть оптимизм. Будем надеяться, потому то это последний шанс нашей сборной выйти в плей-офф.

Что касается мастерства, то в нём мы датчанам точно не уступаем. Два фактора, которые будут определять исход матча, — правильно выбранная тактика, умение ее реализовывать и, конечно, исполнительское мастерство при завершении атак — то, что в прошлый раз продемонстрировал Миранчук.

Сами датчане уверены, что смогут победить сборную России.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 14:00
По мастерству можно поспорить, но по зарплатам не уступаем бесспорно.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:58
Колосков хоть ты и прожил уже много и был вице президентом и президентом всяких футбольных организаций но это не означает что ты разбираешься в футболе или здравый ум тебя покинул про какое такое мастерство наших игроков ты тут говоришь оно это мастерство либо оно есть либо оно не родилось с молоком матери и по ходу не родилось и тем более не развилось
альсато
альсато
вчера в 13:33
НИКОМУ МЫ НЕ УСТУПАЕМ В МАСТЕРСТВЕ!...помню на ОИ в Корее (1988) -Витя Царев (книга рекордов гиннесса) работал с мячом возле отеля, так Карека с Бебетой смотрели на это с выпученными глазами и открытыми ртами!)))))
galem72
galem72
вчера в 12:49
Главное — мы! Особенно колосков точно не уступает. ))
David Young
David Young
вчера в 12:23
Что касается мастерства, то в нём мы датчанам точно уступаем.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:17
.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:13
Российских фанатов не будет на матче
Пока главная новость вокруг матча Дания — Россия — не допуск российских болельщиков на трибуны. Безусловно, отсутствие поддержки поставит сборную России в невыгодное положение, но у нас есть чем и как ответить на происки датских империалистов, - "Гранённым стаканом"🥃🍷🍺☝😜 !!!
ОПС
ОПС
вчера в 11:33
И все таки будем надеяться на лучшее.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:32
Заказали Колоскову оптимизма перед матчем)
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:31, ред.
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:29
Уступаем. В топ-чемпионатах два с половиной человека, выступление клубов РПЛ в еврокубках - сплошной мем (а это показатель), да и сама сборная России с 2008 года заметно "эволюционировала":
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:15
Пусть почётный по чётным числам выступает, сегодня нечетное.
А если по делу, то если бы было так, как толкует Колосков, то сборную России представляли бы игроки МЮ или Милана, Интера или других ТОПов. У нас же таких всего 3 человека, тогда как в Дании больше половины команды.
Так что насчёт мастерства старенький перегнул.
Другое дело, что бояться их не нужно. Им нужна победа, они пойдут вперёд. На этом и нужно строить свою игру -пытаться убежать в быструю контратаку.
Для этого лучше подойдут Зеболотный и Соболев, а Дзюбу оставить на десерт.
Но Черчесов поумнее и упрямее, так что его состав увидим вечером.
Удачи нашим парням, только второе место выведет нас из группы. С третьего не светит...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:14
Результат матча зависит от мастерства игроков, тренера, ожидаем результат матча...
Всё остальное лирика, фантазии, домыслы...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 11:00
Насчет мастерства можно поспорить, потому что в сборной России только Миранчук и Головин могут тягаться в мастерстве с игроками сборной Дании. Если Россия и может что-то противопоставить, это борьбу, но и это вряд ли поможет.
112910415
112910415
вчера в 10:41
не стесняется пожилой человек фонтанировать пустыми и бессмысленными словами ...жаль
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:35
Что касается мастерства, то в нём мы датчанам точно не уступаем.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264258/koloskov-vyacheslav

Не хочется деда оскорблять))) Пусть глянет стату матчей проведенных Данией и нашими((
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:34
В каких клубах играют наши игроки и в каких датские?
Вот и ответ на вопрос кто сильнее.
Сп62
Сп62
вчера в 10:28
- в мастерстве не уступаем, но решать будет исполнительное мастерство...
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