Черчесов: «Мы отталкиваемся от своей игры, но и Данию уважаем»

Главный тренер сборной России прокомментировал высказывания футболистов сборной Дании перед предстоящей встречей. Датские игроки выражали уверенность в победе над Россией.

В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Всё сделали, как планировали. Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так ещё ни одна команда на турнир не пробивалась.

То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем.