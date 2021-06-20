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Черчесов: «Мы отталкиваемся от своей игры, но и Данию уважаем»

вчера, 21:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывания футболистов сборной Дании перед предстоящей встречей. Датские игроки выражали уверенность в победе над Россией.

В плановом режиме готовились. Кто-то восстанавливался, кто-то больше тренировался. Разобрали свою игру с финнами, разобрали соперника. Всё сделали, как планировали. Я не слышал слова главного тренера, Шмейхеля и Кьера. Мы на большом турнире, просто так ещё ни одна команда на турнир не пробивалась.

То, что нас уважают, нормальное явление. Мы тоже всех уважаем. Одни игроки сказали одно, другие — другое. Мы отталкиваемся от своей игры, но и соперника уважаем.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 00:09
Черчесову нужно не мешать парням со своей игрой!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:09
Надо хорошо сыграть,и вперед!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:03
МЫ ОТТАЛКИВАЕМСЯ ОТ СВОИХ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ !!!))) Опробованно на лыжниках 100% помогает !!!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:02
Чабан какой-то не уверенный, по сравнению с комментариями датских футболистов
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:00
Надеюсь, не в матче с Мальтой или Турцией..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:59
В принципе нас устроит и ничья но играть нужно на победу.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:49
Уже на дне!
sv_1969
sv_1969 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 21:48
Где он её нашёл интересно))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 21:43
А у нас есть своя игра? Хорошая новость!
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:35
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:32
Черчесов показывает свое уважение Дании по лекалам фильма "Кин-дза-дза".
Futurista
Futurista
вчера в 21:24
Отталкиваться нужно посильнее...а то не выплывем...
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