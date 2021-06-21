Радимов: «Думать о том, что России нужна ничья в матче с Данией — утопия»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о предстоящем матче сборной России на Евро-2020 против сборной Дании.

Надо стремиться всегда к победе. В данном матче думать о том, что нужна ничья и мы должны её добиться, играя в отвратительный футбол, это утопия. Во-первых, мы слышали, что датчане уверены в своих силах, во-вторых, будет полный стадион и, конечно, у них есть мотивация, они очень хорошо сыграли с Бельгией, это надо признать. У них мотивация после той катастрофы с Эриксеном, это всё на руку датчанам. Еще один минус — стало понятно, что после победы Швейцарии, команда из нашей группы с 3-го места не выйдет, надо занимать 2-е. Думать о том, что нам нужна ничья, это утопия.