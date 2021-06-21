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Радимов: «Думать о том, что России нужна ничья в матче с Данией — утопия»

сегодня, 00:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче сборной России на Евро-2020 против сборной Дании.

Надо стремиться всегда к победе. В данном матче думать о том, что нужна ничья и мы должны её добиться, играя в отвратительный футбол, это утопия. Во-первых, мы слышали, что датчане уверены в своих силах, во-вторых, будет полный стадион и, конечно, у них есть мотивация, они очень хорошо сыграли с Бельгией, это надо признать. У них мотивация после той катастрофы с Эриксеном, это всё на руку датчанам. Еще один минус — стало понятно, что после победы Швейцарии, команда из нашей группы с 3-го места не выйдет, надо занимать 2-е. Думать о том, что нам нужна ничья, это утопия.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 03:57
О ничьей никто и не думал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:17
Думать можно о чём угодно, лишь бы результат нужный был...
протон1
протон1
сегодня в 03:02
россия думает о том. как сыграют другие. сами они даже не начали играть. но надежда на другие игры. ) инстинкты
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:36
И как это сделать?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:31
И значит нам нужна одна победа
Одна на всех, мы за ценой не постоим
Одна на всех мы за ценой не постоим !!!
Вперёд за Победой, только Россия, только Победа ✌!!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:31
Ничья может конечно наших спасти, но надо понимать, что нам должны помочь команды из других групп, что маловероятно . Надо побеждать, тогда все все вопросы отпадут сами собой. Но вот победить то датчан нашим будет архисложно , соперник на данный момент выглядит намного предпочтительнее. Что сможет противопоставить датчанам Черчесов - сказать трудно ??? Не мешало бы освежить нападение , но учитывая консерватизм нашего главного , надежд на это минимум. Осталось ждать недолго. Пан или пропал, другого не дано.
Болеем за наших, другим симпатизируем, тут уж кому кто нравится.
Всем здоровья.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:28
Согласен. Нужна только победа
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:07
Нужно побеждать только проблема как.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:32
Блин...чтож он раньше не сказал....
Я уже сегодня 2 раза подумал...о ничьей...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:24
Нам нужна только победа!
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