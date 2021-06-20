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Колосков: «Датчане чувствуют неуверенность перед матчем с Россией»

вчера, 22:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания футболистов сборной Дании перед предстоящей встречей. Датские игроки выражали уверенность в победе над Россией.

Датчане чувствуют неуверенность из-за предстоящего матча со сборной России, поэтому подбадривают себя подобным образом. Какая разница, правильно они поступают или нет? Пусть говорят себе. Когда боксёры бьются в ринге, они что только не говорят друг другу. Желание «порвать и разорвать» — это нормально. Ничего страшного не вижу.

Лишь одному Черчесову решать, есть ли необходимость использовать агрессивные высказывания датчан в качестве мотивации своих футболистов. Не думаю, что нужно находить дополнительный стимул для самолюбия наших игроков. Это настолько тонкое дело… Допускаю, что тренер на установке может использовать слова о том, что нас ни за кого не считают и давайте докажем обратное. Второй вариант: просто проигнорировать. В любом случае команда выйдет с очень хорошим настроем.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:44
Это датчане пусть себе коврижки зарабатывают....
Нашим то чего жилы рвать.....у них и так всё есть....))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:29
Уже сегодня неуверенные датчане поставят уверенных россиян на место. Четвёртое в группе. Как и было предсказано(с)
drug01
drug01
вчера в 23:47
Играют дома важная игра
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:27
Если бы уровень игры нашей сборной зависле от каких то слов черчесова, было бы проще. Но если игра не поставлена совсем, то какими словами её можно поставить? Нецензурными?
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:21
У них состав на порядок сильнее, физически мощные , игроки с топовых и предтоповых клубов
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:06
Там неуверенность зашкаливает,говорят на поле пол команды боится выходить,даже на тренировки)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:50
Игроки из АПЛ и бундеслиги чувствуют неуверенность перед нашими пешеходами.... Смешно однако)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:49, ред.
Да после прогноза на матч кота Губрниева сборная Дании в шоковом состоянии, решают, что лучше, не появляться на матч и получить техническое поражение или всё-таки рискнуть и попытаться играть)
Futurista
Futurista
вчера в 22:41
Осталось выяснить кто боксер, а кто груша...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:38
Предматчевые судороги, конвульсии Датчан !!!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:37
Скоро все узнаем,кто уверен,а кто нет!
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