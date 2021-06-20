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Головин: «Дания — очень сильный соперник, никакой недооценки»

вчера, 21:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

Всё как обычно. Посмотрели соперников. Готовимся в нормальном режиме. Дания — очень мощная команда. Высокий темп игры, хорошие фланги, мощная тактика. Очень сильный соперник, никакой недооценки.

Мне надо больше отдавать голевых передач, больше помогать команде. В этом плане надо прибавлять. А в остальном всё в порядке.

Ранее о подготовке сборной к матчу с датчанами рассказал Станислав Черчесов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49
"... никакой недооценки". Бог ты мой, какие же они глупые, если выдают такое на всеобщее обозрение. И не стесняются говорить не банальности, нет, а глупости. Как дети, честное слово.
lotsman
lotsman
вчера в 21:54
Дания, в последней игре, показала, что умеет играть в футбол.
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 21:50
А что , можете недооценить???
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:46
Очень сильный соперник, никакой недооценки.
Саня насмешил
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