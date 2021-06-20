Головин: «Дания — очень сильный соперник, никакой недооценки»

Полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании.

Всё как обычно. Посмотрели соперников. Готовимся в нормальном режиме. Дания — очень мощная команда. Высокий темп игры, хорошие фланги, мощная тактика. Очень сильный соперник, никакой недооценки.

Мне надо больше отдавать голевых передач, больше помогать команде. В этом плане надо прибавлять. А в остальном всё в порядке.