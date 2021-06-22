Бышовец: «Дзюба — это наш Лукаку. Но только без первых двух букв»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал провальное выступление национальной команды на Евро-2020.
После того что произошло, можно представить какая у нас будет команда? Какие перспективы у нас есть? Кто сегодня может видеть будущее команды? Какая она в будущем будет? Три года прошло с чемпионата мира. Какие изменения произошли? Я думаю, что эти вопросы требуют большого анализа.
Сегодня мы определились с результатами и итогами. Осталось определиться с главным тренером. Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом. Надо, чтобы прошло время. Не надо становиться в ряд с теми, кто говорит не столько о деле, сколько о Черчесове. Сейчас надо всем успокоиться.
Приятного конечно мало, потому что и из-за украинцев я немного расстроился. Но я порадовался за датчан. После всего случившегося с Эриксеном им удалось выйти из группы, сплотить вокруг себя народ. Вы посмотрите, команда у них сплотилась. А у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно.
А капитан? Как можно говорить о ж*пе? Это трагедия. Мне однажды сказали: «Но Дзюба же наш Лукаку». На что я ответил: «Наверное, да, только без первых двух букв». Обидно, что у нас были возможности подготовиться к этому чемпионату Европы, мы имели хороший карт-бланш. Чемпионат у нас по напряженности не сравнимый с АПЛ и другими чемпионатами. А мы толком не подготовились. Опять же это вопрос подготовки.
Раньше Светоч прямо заявлял "Я не против возглавить" постоянно, теперь печально говорит "Я не хочу говорить об этом". Эх, довели Онотоле...
Раньше Светоч прямо заявлял "Я не против возглавить" постоянно, теперь печально говорит "Я не хочу говорить об этом". Эх, довели Онотоле...