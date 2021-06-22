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Бышовец: «Дзюба — это наш Лукаку. Но только без первых двух букв»

сегодня, 13:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал провальное выступление национальной команды на Евро-2020.

После того что произошло, можно представить какая у нас будет команда? Какие перспективы у нас есть? Кто сегодня может видеть будущее команды? Какая она в будущем будет? Три года прошло с чемпионата мира. Какие изменения произошли? Я думаю, что эти вопросы требуют большого анализа.

Сегодня мы определились с результатами и итогами. Осталось определиться с главным тренером. Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом. Надо, чтобы прошло время. Не надо становиться в ряд с теми, кто говорит не столько о деле, сколько о Черчесове. Сейчас надо всем успокоиться.

Приятного конечно мало, потому что и из-за украинцев я немного расстроился. Но я порадовался за датчан. После всего случившегося с Эриксеном им удалось выйти из группы, сплотить вокруг себя народ. Вы посмотрите, команда у них сплотилась. А у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно.

А капитан? Как можно говорить о ж*пе? Это трагедия. Мне однажды сказали: «Но Дзюба же наш Лукаку». На что я ответил: «Наверное, да, только без первых двух букв». Обидно, что у нас были возможности подготовиться к этому чемпионату Европы, мы имели хороший карт-бланш. Чемпионат у нас по напряженности не сравнимый с АПЛ и другими чемпионатами. А мы толком не подготовились. Опять же это вопрос подготовки.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 14:37
А казачок то засланный!!! :)
112910415
112910415
сегодня в 14:23
можно и так сказать
YVG
YVG
сегодня в 14:10
Когда в сборной Зобнины, никакой Дзюба не поможет.
kust07
kust07
сегодня в 13:57
Там совсем другие буквы))) Бывшовец наверное нередко комментарии на соккере читает))).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:52
Распиаренный Дзюбище, на поверку оказался ничтожным Дзюбиком.
Rattlehead
Rattlehead ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 13:46, ред.
Вот и доигралась. Убери Дзюбу, и команда как минимум заиграет свободнее. Я уже не говорю про различные модели без ярко выраженного центрального нападающего, но всё это слишком сложно для Черчесова.
makkie
makkie
сегодня в 13:41
Не Лукаку, а Рукаку... ну или версия Бышовца)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:41
"Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом."

Раньше Светоч прямо заявлял "Я не против возглавить" постоянно, теперь печально говорит "Я не хочу говорить об этом". Эх, довели Онотоле...
Izmar
Izmar
сегодня в 13:29, ред.
Однако, вся команда играет на Дзюбу, не на Соболева же играть или Зобнина. Убери Дзюбу и команды вроде нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:26
Смех смехом, а гол Дзюба все-таки забил. С пенальти. Который заработал Соболев.
drug01
drug01
сегодня в 13:26
Верное замечание
Cat01
Cat01
сегодня в 13:25
Отлично сказано
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 13:24
Рукаку показал,что он очередное ничто.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:22
Дзюбаку)))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 13:17
Дзюба просто не разрядил обойму перед матчем, большие яйца мешают бегать . вся сплошная команда ананидзе
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:16
Решит ли Дзюба заменить Черчесова, это еще большой вопрос)).
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:13
Дзюба оказался слишком слабым игроком.
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