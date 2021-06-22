Бышовец: «Дзюба — это наш Лукаку. Но только без первых двух букв»

Бывший тренер сборной России прокомментировал провальное выступление национальной команды на Евро-2020.

После того что произошло, можно представить какая у нас будет команда? Какие перспективы у нас есть? Кто сегодня может видеть будущее команды? Какая она в будущем будет? Три года прошло с чемпионата мира. Какие изменения произошли? Я думаю, что эти вопросы требуют большого анализа.

Сегодня мы определились с результатами и итогами. Осталось определиться с главным тренером. Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом. Надо, чтобы прошло время. Не надо становиться в ряд с теми, кто говорит не столько о деле, сколько о Черчесове. Сейчас надо всем успокоиться.

Приятного конечно мало, потому что и из-за украинцев я немного расстроился. Но я порадовался за датчан. После всего случившегося с Эриксеном им удалось выйти из группы, сплотить вокруг себя народ. Вы посмотрите, команда у них сплотилась. А у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно.