Валуев: «Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) на Евро-2020.
Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа. Обидно и грустно за результат нашей команды. Я смотрел матч, но после второго пропущенного понял — это всё, мы уже ничего не сможем сделать. Перестал смотреть.
Что касается главного тренера Черчесова, не люблю разговоры про изменения. Пусть меняют люди, которые разбираются в футболе в большей степени. Будем ждать лучших времён? Мы всегда чего-нибудь ждём…
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.
Что касается комментария Валуева,так тошнит от этих прституток,привычно пытающихся пройти между Сциллой и Харибдой нашей действительности.Ну не выстреливают НЕЗАРАБОТАННЫЕ деньги;точнее-выстреливают,но крайне редко и не обязательно.
Что касается комментария Валуева,так тошнит от этих прституток,привычно пытающихся пройти между Сциллой и Харибдой нашей действительности.Ну не выстреливают НЕЗАРАБОТАННЫЕ деньги;точнее-выстреливают,но крайне редко и не обязательно.
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А в чём катастрофа? Разве мы должны были обыгрывать бельгийцев и датчан? Всё закономерно! А если подавать в отставку, так всем вместе, начиная с Дюкова и Прядкина! Вот только не дождётесь! Сейчас в России время не специалистов, а "эффективных менеджеров". Надо просто переждать это время.
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А в чём катастрофа? Разве мы должны были обыгрывать бельгийцев и датчан? Всё закономерно! А если подавать в отставку, так всем вместе, начиная с Дюкова и Прядкина! Вот только не дождётесь! Сейчас в России время не специалистов, а "эффективных менеджеров". Надо просто переждать это время.