Валуев: «Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) на Евро-2020.

Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа. Обидно и грустно за результат нашей команды. Я смотрел матч, но после второго пропущенного понял — это всё, мы уже ничего не сможем сделать. Перестал смотреть.

Что касается главного тренера Черчесова, не люблю разговоры про изменения. Пусть меняют люди, которые разбираются в футболе в большей степени. Будем ждать лучших времён? Мы всегда чего-нибудь ждём…