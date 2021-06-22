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Валуев: «Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа»

сегодня, 10:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) на Евро-2020.

Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа. Обидно и грустно за результат нашей команды. Я смотрел матч, но после второго пропущенного понял — это всё, мы уже ничего не сможем сделать. Перестал смотреть.

Что касается главного тренера Черчесова, не люблю разговоры про изменения. Пусть меняют люди, которые разбираются в футболе в большей степени. Будем ждать лучших времён? Мы всегда чего-нибудь ждём…

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 13:12
Скоро выборы в госдуру, чабан с валуйкой смотреться будут хорошо
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:44
Как и во всех предыдущих крупных турнирах. Уругвайцы в группе ЧМ’2018 показали истинный уровень сборной.
galem72
galem72
сегодня в 12:10
К сожалению, в скрепах это стало следствием плешивого режима.
h8you
h8you
сегодня в 12:05
как и твое нахождение в дурдуме
Jack White
Jack White
сегодня в 11:59
Такие олигофрены как этот Валуев в думе, которые только голосуют за каждый проект «ЕдРа» — вот настоящая катастрофа.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:47
Катастрофа была на ЧМ по хоккею, а это привычный позор.
112910415
112910415
сегодня в 11:33
в думе же нужен ещё один крупный депутат ?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:31
То что ты сидишь в думе,это катастрофа!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:07
"Во всём виноваты болельщики",они плохо верили в сверхспособности своих клубных любимцев,и до сих пор спорят по поводу того,как бы изменился итог выступления сборной,составь её из большего количества игроков их любимой команды.А то,что это нормальный серый уровень наших миллионеров,так это им невдомёк.
Что касается комментария Валуева,так тошнит от этих прституток,привычно пытающихся пройти между Сциллой и Харибдой нашей действительности.Ну не выстреливают НЕЗАРАБОТАННЫЕ деньги;точнее-выстреливают,но крайне редко и не обязательно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:57
Катастрофа произошла уже давно, просто сейчас мы пожинаем ее плоды.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:46
Валуев: «Выступление сборной России на Евро-2020 — катастрофа»
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А в чём катастрофа? Разве мы должны были обыгрывать бельгийцев и датчан? Всё закономерно! А если подавать в отставку, так всем вместе, начиная с Дюкова и Прядкина! Вот только не дождётесь! Сейчас в России время не специалистов, а "эффективных менеджеров". Надо просто переждать это время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
И как с ним поспоришь?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:43
Ну хоть признался, что в футболе не разбирается! А то у нас пол госдумы футбольных экспертов!
Shustriy
Shustriy
сегодня в 10:41
Катастрофа сам Валуев в Госдуме.
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