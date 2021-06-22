Министр спорта РФ — о сборной России: «Нужно провести реформы»

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сегодня, 11:08

Министр спорта РФ Олег Матицын прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.