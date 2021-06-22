ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Министр спорта РФ — о сборной России: «Нужно провести реформы»

сегодня, 11:08

Министр спорта РФ Олег Матицын прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.

Все новости
«Жалкое зрелище» и «Худшая команда на Евро». Реакция на фиаско сборной России на чемпионате Европы
Сегодня, 16:00Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Сегодня, 15:51 Комментарии1
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Сегодня, 15:39 Комментарии9
Гладилин: «Сборная России выступила очень плохо на Евро»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»
Сегодня, 15:05 Комментарии12
Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»
Сегодня, 14:54 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 15:52
Как обычно, одни папулистские лозунги, а как до дело дайдет, так не кто не чего не сделает. Чиновники умеют только ужесточать, наказать или вообще запретить, ну совсем на край натурализовать 🤬
bonek
bonek
сегодня в 15:31
ДЕЖА ВЮ...вспоминаем ноябрь 2009 года и проигрыш в ответном матче маленькой Словении., те же слова про развитие футбола))) а воз и ныне там.. так что вы делали господа почти 12 лет.??..12 лет КАРЛ!!! ах, да...отмывали и воровали деньжище... свет в конце тонеля светит, но никак тонель не закончится...очередное бла,бла,бла
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:19
надо проводить реформы, а на реформы надо деньги, ща все будет)))
minai
minai
сегодня в 13:16
Какие же они глупые, эти чиновники. Всё элементарно - надо просто поднять зарплату футболистам. Это вам скажет любой из них.
galem72
galem72 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Ну почему же бредовым? Вот посмотри: запретили пивас на стадионах — культура боления и сам футбол сразу же поползи наверх. Ввели лимит на легионеров — так наших футболистов сразу же начали разбирать по топовым лигам. Стадионов понавтыкали по стране — моментально офутболились. Прогресс налицо! А то, что вылетели с последнего места в группе из турнира — так это опоили и облучили "наших парней". Заговор просто! ))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
Я боюсь, они если и начнут свои реформы, то снова не с головы а с пятой точки - а это значит что толку от этих реформ не будет)) и всё скатится к очередным бредовым решениям...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 12:33
Нужно провести реформы? Конечно нужно! Только кому это нужно... Явно не чиновникам))
galem72
galem72
сегодня в 12:28
Реформы и эффективная система — из уст едраса звучат как приговор. Что ещё им нужно опатриотить, залимитить или запретить?
Как вариант, можно запретить приглашать клубам иностранных тренеров. Пусть растут свои, родные, отечественные. Также нужно подписывать контракты только в рублях, тогда неблагодарные легионеры сами уползут обратно в свою "загнивающую" Европу. ))
particular
particular
сегодня в 12:14
Анализ, выводы, эффективность... Это о чём?
Стаса как кость не бросят... Малые изменения ничего не дадут, а глобальный разнос порочной системы никому не нужен... Своими словами никого и ничего не назовут... А без признания ж@пы, нельзя декламировать всякие мега-проекты... В жизни такая же ситуёвина... Всё едино, всё увязано...
CАRLOS
CАRLOS ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:13
Зачем НХЛ, вон как в Китае для футболистов, 3 млн. для иностранцев, 1.3 млн для местных, 38 тыс для игроков до 21 года.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:08
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:02
Нафик лимит вообще отменить. Мало того, что сборная как играла, так и играет, но зато клубы стали гораздо хуже выступать.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:57
Мля я это давно пишу!
В НХЛ потолок зарплат на команду! Ты можешь пригласить игрока с зарплатой 10 млн допустим а можешь двух с пятью! В МЛС там два места вроде выведены из под потолка зарплат для звезд типа Ибры и так далее! И главное там есть зарплата новичка! По которой ты не имеешь право получать более определенной суммы! И прикол в ом что если ты даже приедешь туда в 30 лет то ты тоже подпааешь под это правило!
STVA 1
STVA 1 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 11:53
Серьёзно!? Ну тады ой))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:52
Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264453/matycin-oleg-rossiya

Вот поступок настоящего муЗчины)))
Mangur
Mangur
сегодня в 11:50
Сейчас начнутся разборки и поиски талантов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:49
Реформы нужно начинать со смены тренера. А вторым шагом должно быть введение потолка зарплат для наших паспортистов. Ограничить зарплату условным лямом евро в год (простые работяги столько и за 10 лет не заработают), и наслаждайтесь жизнью! Хотите заработать больше - Европа открыта. Там могут заплатить побольше, но и работать заставят по полной. Вот и вырастет мастерство, как у Головина, Черышева, Миранчука и будут новые люди для сборной, с опытом борьбы в ТОПчемпионатах.
А то у нас 17-летний пацан научится через раз попадать по мячу, а требует зарплату как звезда средней руки.
В НХЛ вроде сделан лимит на зарплату, только не помню, на команду в целом или на игроков конкретно. Гуглить лениво, но их опыт полезно изучить...
viv
viv
сегодня в 11:48
Пока не уволят президента РФС Дюкова и главного тренера Черчесова никакие реформы не помогут.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 11:45
Вернуть весну-осень! Лимит легионеров сделать не более 10, одного несчастного своего будет достаточно! Долго можно перечислять..
доктоР7
доктоР7
сегодня в 11:44
Ну-ка, разверни мысль, какие реформы, что и кого и как вы собрались менять?
112910415
112910415
сегодня в 11:43
классический чиновничий новояз ...
достаточно прочитать, перечитать сей текст ... он пуст, как барабан
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:39
1.Уволить министра спорта,по итогам годовых выступлений футболистов и хоккеистов.
2.Разогнать текущие составы руководства РФС,РПЛ и ПФЛ.
3.Установить потолок зарплат спортсменом в 100 МРОТ,отменить выплаты,необлагаемые налогами.
4.Разрешить всем недовольным потолком зарплат( футболистам и специалистам )переход в "Барселону","Реал",МС,""Баварию" и другие клубы первой двадцатки мира,ха-ха!!!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 11:37
Очередной повод попилить)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:36
Мутко уже проводил...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:32
Все кричат и справедливо, что надо убрать Черчесова! Но почему ни кто не заикается о том, что надо убрать и того, кто этого Черчесова пригласил на пост тренера сборной? Или вы считаете, что в нашей стране больше нет черчесовых и ошибка с выбором тренера не повторится?
beefs
beefs
сегодня в 11:32
так реформы уже идут и не один год, а мы все катимся вниз, скоро будем на уровне Фарер и им подобным...
Q-J-G
Q-J-G ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:31
Реформы для проформы...Создать видимость.
Но рыба гниёт с головы, но "голова" (РФС) останется, как и главный тренер...
cska1948
cska1948
сегодня в 11:27
Министр спорта РФ — о сборной России: «Нужно провести реформы»
-----------------
Что в переводе с русского на русский означает: Поменять сторожей, дворников, уборщиц, поваров. А вот разогнать РФС духа не хватит!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:26
Нужно учесть «опыт» Мутко...
А Черчесова можно выгнать и без его согласия
BBK33
BBK33
сегодня в 11:26
Предлагаю для начала на законодательном уровне запретить выражение "заброс на Дзюбу".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100