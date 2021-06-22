Министр спорта РФ — о сборной России: «Нужно провести реформы»

Министр спорта РФ Олег Матицын прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.
Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.
Как вариант, можно запретить приглашать клубам иностранных тренеров. Пусть растут свои, родные, отечественные. Также нужно подписывать контракты только в рублях, тогда неблагодарные легионеры сами уползут обратно в свою "загнивающую" Европу. ))
Как вариант, можно запретить приглашать клубам иностранных тренеров. Пусть растут свои, родные, отечественные. Также нужно подписывать контракты только в рублях, тогда неблагодарные легионеры сами уползут обратно в свою "загнивающую" Европу. ))
Стаса как кость не бросят... Малые изменения ничего не дадут, а глобальный разнос порочной системы никому не нужен... Своими словами никого и ничего не назовут... А без признания ж@пы, нельзя декламировать всякие мега-проекты... В жизни такая же ситуёвина... Всё едино, всё увязано...
Стаса как кость не бросят... Малые изменения ничего не дадут, а глобальный разнос порочной системы никому не нужен... Своими словами никого и ничего не назовут... А без признания ж@пы, нельзя декламировать всякие мега-проекты... В жизни такая же ситуёвина... Всё едино, всё увязано...
В НХЛ потолок зарплат на команду! Ты можешь пригласить игрока с зарплатой 10 млн допустим а можешь двух с пятью! В МЛС там два места вроде выведены из под потолка зарплат для звезд типа Ибры и так далее! И главное там есть зарплата новичка! По которой ты не имеешь право получать более определенной суммы! И прикол в ом что если ты даже приедешь туда в 30 лет то ты тоже подпааешь под это правило!
В НХЛ потолок зарплат на команду! Ты можешь пригласить игрока с зарплатой 10 млн допустим а можешь двух с пятью! В МЛС там два места вроде выведены из под потолка зарплат для звезд типа Ибры и так далее! И главное там есть зарплата новичка! По которой ты не имеешь право получать более определенной суммы! И прикол в ом что если ты даже приедешь туда в 30 лет то ты тоже подпааешь под это правило!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264453/matycin-oleg-rossiya
Вот поступок настоящего муЗчины)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1264453/matycin-oleg-rossiya
Вот поступок настоящего муЗчины)))
А то у нас 17-летний пацан научится через раз попадать по мячу, а требует зарплату как звезда средней руки.
В НХЛ вроде сделан лимит на зарплату, только не помню, на команду в целом или на игроков конкретно. Гуглить лениво, но их опыт полезно изучить...
А то у нас 17-летний пацан научится через раз попадать по мячу, а требует зарплату как звезда средней руки.
В НХЛ вроде сделан лимит на зарплату, только не помню, на команду в целом или на игроков конкретно. Гуглить лениво, но их опыт полезно изучить...
достаточно прочитать, перечитать сей текст ... он пуст, как барабан
достаточно прочитать, перечитать сей текст ... он пуст, как барабан
2.Разогнать текущие составы руководства РФС,РПЛ и ПФЛ.
3.Установить потолок зарплат спортсменом в 100 МРОТ,отменить выплаты,необлагаемые налогами.
4.Разрешить всем недовольным потолком зарплат( футболистам и специалистам )переход в "Барселону","Реал",МС,""Баварию" и другие клубы первой двадцатки мира,ха-ха!!!
2.Разогнать текущие составы руководства РФС,РПЛ и ПФЛ.
3.Установить потолок зарплат спортсменом в 100 МРОТ,отменить выплаты,необлагаемые налогами.
4.Разрешить всем недовольным потолком зарплат( футболистам и специалистам )переход в "Барселону","Реал",МС,""Баварию" и другие клубы первой двадцатки мира,ха-ха!!!
Но рыба гниёт с головы, но "голова" (РФС) останется, как и главный тренер...
Но рыба гниёт с головы, но "голова" (РФС) останется, как и главный тренер...
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Что в переводе с русского на русский означает: Поменять сторожей, дворников, уборщиц, поваров. А вот разогнать РФС духа не хватит!
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Что в переводе с русского на русский означает: Поменять сторожей, дворников, уборщиц, поваров. А вот разогнать РФС духа не хватит!
А Черчесова можно выгнать и без его согласия
А Черчесова можно выгнать и без его согласия