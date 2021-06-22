«Очень сильно удивлён счетом на табло». Самедов — о матче Россия — Дания

Бывший футболист сборной России прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020. Вчера Россия проиграла Дании (1:4) и покинула турнир.

Очень сильно удивлён счетом на табло. Я ждал совсем другого, верил до конца, переживал, болел за ребят. Но к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Был очень хороший момент в самом начале матча у Головина, надо было забивать и игра бы была совсем другой. В принципе, первые 35 минут ничего не предвещало, а после пропустили гол. Но исполнение Дамсгора было действительно классным.

Мне кажется, что второй гол нас надломил, хотя после этого мы забили пенальти, побежали большими силами в атаку, но все равно получили еще два гола на контратаке. Отставка Черчесова? Не знаю, но выводы какие-то должны быть сделаны.