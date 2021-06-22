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«Очень сильно удивлён счетом на табло». Самедов — о матче Россия — Дания

сегодня, 12:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020. Вчера Россия проиграла Дании (1:4) и покинула турнир.

Очень сильно удивлён счетом на табло. Я ждал совсем другого, верил до конца, переживал, болел за ребят. Но к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Был очень хороший момент в самом начале матча у Головина, надо было забивать и игра бы была совсем другой. В принципе, первые 35 минут ничего не предвещало, а после пропустили гол. Но исполнение Дамсгора было действительно классным.

Мне кажется, что второй гол нас надломил, хотя после этого мы забили пенальти, побежали большими силами в атаку, но все равно получили еще два гола на контратаке. Отставка Черчесова? Не знаю, но выводы какие-то должны быть сделаны.

Худшим по рейтингу в матче Россия — Дания стал полузащитник Роман Зобнин.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:30
ну, что-то пошло не так
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:36
От чего такое удивление? Сам играл в этой сборной.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 13:23
Кто тиктокер? Хештег черчесов вон, ради этого скачаю шляпу и выложу видео, с дюковым так же
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:15
"ничто не предвещало", в принципи)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:57
Торгуй арбузами, Александр...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:52
Прачечная по отмыванию репутации друганов заработала на полную мощность.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:45
Чего все докопались до Головина, парень создал момент, не забил - не все забивается. Если бы датчане все моменты использовали , счет был бы двузначным. Главное то в другом. Один момент за тайм ...и мы еще на что то надеяться должны??? Игры нет , надежда на Дзюбу была явной ошибкой.
Всем здоровья.
Александр Горбаченко
Александр Горбаченко
сегодня в 12:43
футболистов можно понять - им надо ехать отдыхать на честно заработаные миллионы долларов США)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:31
А я не удивлён счёту на табло!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:31
О, прям Чабана повторил - План на игру выполнили, играли здорово, а вот со чётом не срослось.
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