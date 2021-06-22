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Первый тренер Зобнина: «Роман забил крышку гроба этой сборной и Черчесова»

сегодня, 12:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина, прокомментировал ошибку футболиста, которая привела ко второму голу в ворота национальной команды в матче Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Ошибка Ромы — закономерность. Этим пасом он поставил крест на сборной и забил крышку гроба этой команды и Черчесова. К этому все шло: не ошибся бы он — ошибся бы кто-то другой. Все равно сборная России проиграла бы — команда слабая по сравнению с европейскими. Поэтому не вижу смысла выделять Зобнина, все одинаково сыграли. Так сложилось просто — под давлением ошибся, голову не поднял. Бывает, все ошибаются.

Соболев правильно сказал — проигрывает вся команда, а не один футболист. Забивайте больше, меньше пропускайте. На одного человека нельзя всех собак пускать. Какая команда, какой тренер, такой и результат.

Зобнин имеет худший рейтинг по итогам матча Россия — Дания.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 15:11
Эх Ромка ,говорили тебе не переходи в спартак ,а ты не послушался ! Теперь ты легенда с российского футбола вместе с вратарем Филимоновым .матч с хохлами .После окончания карьеры- надеюсь скорой ,проси вид на жительство в Дании . Они добро помнят !
antant1
antant1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Казнить, а остальных ногомячистов сборной и тренера, наградить)
Gunslinger
Gunslinger ответ dalex83 (раскрыть)
сегодня в 14:34
Ага, установку, прям как коач сказал: забивай, грит, Ромка, ну вот он и забил...
Никто ведь не сказал куда забивать...??? :)))
dalex83
dalex83
сегодня в 14:21
Сафонов тоже ошибался как и ряд других, что вешать все на Зобина ?
Он может выполнил установку Черчесова ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:33
Зачем было вообще брать Зобнина!?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:22
Плохо Сергей учил Зобнина!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:07
Все «творцы» позора обязаны объявить об уходе из сборной.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 13:03
А - так вот как это интерпретируется. Тогда Сафонов тоже пару гвоздей заколотил - чего о нём промолчал? Не касипора - а герой. Новый спартаковский тренд
minai
minai
сегодня в 13:02
И где только Черчесов таких берёт ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 12:59
Зобнин один из слабейших полузащитников в истории сборной. Ни паса, ни удара, ни отбора! И так в каждом матче!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
Под давлением человек улучшал статистику точности паса.
А улучшилась статистика голевых ошибок. Даже новички турнира финны с македонцами меньше ошибались. Дрожали коленки у наших? Грош цена тренеру, который не умеет настроить команду на матч. А может, Черчесов сам запугал игроков, что им проще катить назад, чем в атаку?
Короче, разбор полётов предстоит большой. Хорошо бы с выводами о компетенции тренера...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:53
Со всем сказанным можно согласиться, кроме одного " ... под давлением ошибся, голову не поднял ". Это надо умудриться под условным давлением футболиста соперника, когда тот всего лишь имитировал отбор мяча, отдать мяч не глядя (!) голкиперу, когда до него было 30-35 метров. Вот потому и играем так убого, что вместо критики бывшему подопечному тренер оправдывает его чудовищную для игрока сборной ошибку.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 12:51
Так ошибся он, а никто другой и нечего его отмазывать
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:50, ред.
Если итог будет именно таким,то я ему обещаю премию: 1\10 месячной пенсии.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:49
Понять, простить....и может даже наградить?!?
YVG
YVG
сегодня в 12:48, ред.
Всё пытаются выкрутиться, попав в сборную незаслуженно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:44
Да уж.отличился!!!
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