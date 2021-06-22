Первый тренер Зобнина: «Роман забил крышку гроба этой сборной и Черчесова»

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника сборной России , прокомментировал ошибку футболиста, которая привела ко второму голу в ворота национальной команды в матче Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Ошибка Ромы — закономерность. Этим пасом он поставил крест на сборной и забил крышку гроба этой команды и Черчесова. К этому все шло: не ошибся бы он — ошибся бы кто-то другой. Все равно сборная России проиграла бы — команда слабая по сравнению с европейскими. Поэтому не вижу смысла выделять Зобнина, все одинаково сыграли. Так сложилось просто — под давлением ошибся, голову не поднял. Бывает, все ошибаются.

Соболев правильно сказал — проигрывает вся команда, а не один футболист. Забивайте больше, меньше пропускайте. На одного человека нельзя всех собак пускать. Какая команда, какой тренер, такой и результат.