Дасаев: «Обвинять Черчесова в провале сборной России нельзя»

Бывший вратарь сборной СССР дал оценку работе главного тренера национальной команды России на Евро-2020.

Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Уйдет Черчесов, придет другой тренер — а игроки-то те же останутся. У нас просто нет конкуренции: надо вводить потолок заработной платы или ужесточать лимит на иностранцев. Тогда что-то у нас и получится. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти. Лимит надо сократить до пяти или четырех игроков. У нас одни легионеры бегают, нет конкуренции в сборной. Нужно сокращать вакансии для них. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире.