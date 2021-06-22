Дасаев: «Обвинять Черчесова в провале сборной России нельзя»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев дал оценку работе главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова на Евро-2020.
Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Уйдет Черчесов, придет другой тренер — а игроки-то те же останутся. У нас просто нет конкуренции: надо вводить потолок заработной платы или ужесточать лимит на иностранцев. Тогда что-то у нас и получится. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти. Лимит надо сократить до пяти или четырех игроков. У нас одни легионеры бегают, нет конкуренции в сборной. Нужно сокращать вакансии для них. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире.
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.