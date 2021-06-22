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Дасаев: «Обвинять Черчесова в провале сборной России нельзя»

сегодня, 12:14

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев дал оценку работе главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова на Евро-2020.

Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Уйдет Черчесов, придет другой тренер — а игроки-то те же останутся. У нас просто нет конкуренции: надо вводить потолок заработной платы или ужесточать лимит на иностранцев. Тогда что-то у нас и получится. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти. Лимит надо сократить до пяти или четырех игроков. У нас одни легионеры бегают, нет конкуренции в сборной. Нужно сокращать вакансии для них. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не подавать в отставку после провала на Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:00
очень даже можно
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:50
В России несменяемость власти , посмотрите в какой жо ... мы живем , несменяемость тренера какой у нас футбол !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:47
Черчесова наградить орденом , Дзюбу медалью , Миранчуку значок !
1-я конная
1-я конная
сегодня в 13:19
Спартач спартача всегда отмажет. Один последний гвоздь забивает, второй "ни у чом нэ уиноват". Правильно - сократить лимит (а лучше вообще убрать), ввести потолок зарплат (10-20 млн евро) и всё нормуль будет
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:09
дед вообще оторван от реальности по поводу лимита и как это работает. в КНДР 0 иностранцев играет, а в Китае только по пару штук - зато у них очень сильные сборные по футболу ))) дед хочет такую же))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:53
ТОЧНО!!! Ему надо дать бесплатный проездной 3 новый хаузе в Остеррейх,и звание Недоглавный недотренер недосборной,но России.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:53
Он просто главный виновник, время зря потратил,при нём скатились в рейтинге, уже будем в пятом десятке и в четвертой корзине вместе с Андоррой и Сан-марино
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:42
Чтобы что-то изменить нужно заставить российских игроков уезжать в Европу и пробовать себя там. Для этого вводить потолок зарплат в РПЛ, изменить или вообще отменить лимит, раз он не работает так как нужно. Наши клубы варятся в собственном соку, на международной арене они несостоятельны. От этого низкий уровень лиги. И игроки, которые в РПЛ играют, на международном уровне также становятся несостоятельны. Если бы в Европе игроки ошибались так, как ошибаются наши защитники, они бы с лавки не слезали там. Не умеешь играть - на выход, есть другие желающие на твое место.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 12:42
Как же достали эти эксперты со своим ужесточением лимита, ей-богу... Неужто они не понимают что нельзя заведомо создавать игрокам тепличные условия... В таком случае о какой реальной конкуренции может идти речь? Убирать надо лимит к чертям и пусть будет здоровая конкуренция! И вводить потолок зарплат - здесь я согласен))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 12:36
Ну как это нельзя, когда на самом деле можно
galem72
galem72
сегодня в 12:36
"...обвинять черчесова в провале сборной нельзя..."

Конечно, нельзя! Один скрепный депутат уже раскрыл нам заговор против нашей сборки: футболистов сначала опоили, а затем наглым образом облучили. Потом ещё до кучи и 3-я сторона, (видимо, гос'деп) вмешалась в пресловутый позор. Так что лысого только к награде! ))
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 12:35, ред.
Ага, Черчесов не виноват, что вся игра его команды сводится к забросам на Дзюбу, что у команды отсутствует дисциплина и характер. А вот если бы ворота сборной защищал Яшин, оборонительные редуты выстраивал Шестернев, в центре поля дирижировал бы Нетто да Стрельцов наводил в нападении страх на противников, вот тогда бы Черчесов продемонстрировал свой тренерский талант.
Надоели уже эти отмазки. Бескова в свое время сняли за проигрыш в финале Евро, а тут сборная играет чуть ли не хуже всех на турнире, занимает последнее место не в самой сильной группе, но тренер без тени раскаяния заявляет о хорошей игре сборной и планах о дальнейшей работе с командой. Позорище просто.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:32
Получается на ЧМ 2018 В России "подмазали" ФИФА или кого еще?))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:27
Так Стасик никуда уходить не собирается.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:21
Да, виноват не один Черчесов. Но разве подписываясь на шикарный оклад тренера сборной и тренируя сборную несколько лет, он не причислял себя к одному из виновных? А видя себя как напыщенный индюк и нагло отвечая на интервью, разве после разгромов он не заслужил хейта? Разве Черчесов как винтик в порочной системе, в которой он сам с удовольствием участвует, заслуживает жалости? Ну а его тактика для сборной -просто апофеоз тренерской мысли:
drug01
drug01
сегодня в 12:21
Эх защитник сраный
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