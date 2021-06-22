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«Спартак» сделал заявление касательно постов Салиховой в телеграм-канале

вчера, 17:33

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором прокомментировала ситуацию с многочисленными заявлениями Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна, в ее телеграм-канале.

В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва».

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:31
Ща ее понесет и муж плохим станет
pomor45
pomor45
вчера в 23:31
Прошу плевки Заремы в сторону Спартака считать выходками спутницы Федуна, недовольной их частными отношениями.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 21:38
А то! Ещё можешь бензом на ЛУКОЙЛЕ залиться - концепция, однако ;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 21:36
А что, новое видео где-то нашёл?
А посты Заремы каждый раз свеженькие...
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:32
А у меня сегодня на ужин была свиная рулька.....
Как думаешь, это вяжется с озвученной тобой концепцией??? :)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:16
Вон она как... Федун променял Фратрию на половой орган экскортницы !
Aris
Aris
вчера в 21:01
Сплошные сплетни и интриги! Команду добивают! Федун, продай Спартак, он не достоин всей этой грязи!
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:47
Спасибо)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:41, ред.
Всё что любимо-стало бренно:
команда,клуб в твоих руках,
ты правишь Федуном,Зарема,
зажав яички в кулачках.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:36
Если бы была законной женой, то, уверен, отвечала бы соответствующе. А то как она отвечает показывает что это не так.
Сп62
Сп62
вчера в 20:33
Пресс-служба расставила все точки над i. Теперь Зарема почти обычный болельщик Спартака. Её мнение всегда вызывает интерес, т.к. она знает чуть-чуть больше, чем мы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:32
А Зарема в законном браке с Федуном?
311
311
вчера в 20:22
То, что у Заремы на языке, у Федуна на уме!)
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:17
Вот что значит, когда мужик в семье тряпка
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:04
Пресс-служба спартака, это вам не глупые реплики выпускать по отношению ПФК ЦСКА. Это близкий человек (Зарема) к спартаку который может все грязное белье спартака на божий свет вывалить))
particular
particular
вчера в 19:50
Запоздалое решение дистанцироваться от сторонней информации...
Маховик раскручен и, как не странно, информация от Салиховой находит понимание...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 19:48
А не много ли чести?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 19:42
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:28
    "...Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе..."
    ----------------------
    Зарема занимает самый важный пост при Федуне! Он является его ночным советником! А это должность покруче всех других будет!
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 19:25
    Открестились от Заремы
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 19:12
    Да закройте ее уже
    димон 37
    димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 18:51
    У вас дзюба руки из трусов не вынимает
    ermak6848
    ermak6848 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:51
    Денег не хватает на макияж госпоже Салиховой! В\
    Вот метод как надотрсти у мужа " кофелёк "
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:48
    Зарема высказала своё частное мнение о " кухне ", в фк "СПАРТАК"
    Много совпадает с её женской логикой
    112910415
    112910415
    вчера в 18:37
    странное, беспомощное заявление
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:32
    Идёт год столетнего юбилея Спартака, нужно быть на слуху, а тут Евро.
    Вот и приходится вытаскивать из шкафов секретики, скандальчики и разборочки.
    И ведь у них получается! Обсуждения Спартака и сборной пешеходов разделяют интерес зрителей примерно поровну. А теперь ещё сборная вышла из игры :(
    В общем ,привыкаем, что Спартака будет всё больше и больше...
    David Young
    David Young
    вчера в 18:29, ред.
    На самом деле гражданский брак - брак заключённый на государственном уровне и без религиозной части, а так вы правы. К сожалению так уж повелось что сожительство часто называют гражданским браком, оттого часто возникает путаница.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 18:25
    Весьма трусливое заявление.
    А ведь Зулейха почти во всем права
    dok66
    dok66
    вчера в 18:22
    Парни , да вы не напрягайтесь . Это хорошо продуманная акция ! Зарема зажигает в Телеграмме , пресс служба Спартака опровергает ... И все это - под под неусыпным вниманием Лени . Хайп вокруг Спартака нужно поддерживать любыми способами , и это один из них
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:20
    Тут дело тухло пахнет.
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