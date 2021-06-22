«Спартак» сделал заявление касательно постов Салиховой в телеграм-канале

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором прокомментировала ситуацию с многочисленными заявлениями Заремы Салиховой, супруги владельца клуба Леонида Федуна, в ее телеграм-канале.
В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, в том числе затрагивающие деловую репутацию клуба.
Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова г-жи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак-Москва».