"В сборной России рассказали о разговоре Черчесова с игроками после Евро"

Пресс-служба сборной России рассказала подробности событий после матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4), который стал для российской команды последним на турнире.

Сборная России матчем в Копенгагене завершила своё выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды. Итак, сегодня в 5 утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилёте и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провёл итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире — всего команда провела вместе 33 дня. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнётся в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ -2022 с Хорватией. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории топ. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров.