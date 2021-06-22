"В сборной России рассказали о разговоре Черчесова с игроками после Евро"

Пресс-служба сборной России рассказала подробности событий после матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4), который стал для российской команды последним на турнире.
Сборная России матчем в Копенгагене завершила своё выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды. Итак, сегодня в 5 утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилёте и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провёл итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире — всего команда провела вместе 33 дня. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнётся в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.
Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории топ. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше.
В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров.
Ранее появилась информация, что Черчесов не собирается подавать в отставку.
"Ребята, Я уже и не знаю что мне сделать чтоб меня уволили....Как вы знаете я бывший вратарь и далёк от тренерства...я уж и перед ЧМ проиграл 7 товарняков...и проиграл всё что можно в Лиге Наций...перед ЧЕ влетал Сербам 5:0...занял,заведомо наше 4-е место в группе с финнами на ЧЕ...мы не чужие люди...подскажите что мне ещё сделать, чтоб меня освободили от этой должности ??...если бы я знал что делать чтоб вы не бегали хаотично по полю а играли в футбол - то давно бы научил....но кого то по непонятной мне причине устраивает моё бессмысленное и безрезультатное времяпрепровождение в сборной....и посему до сентября...может новые несмываемые позоры , коими я конечно вас обеспечу в избытке, позволят вам обрести нового наставника.До свидания."
"Ребята, Я уже и не знаю что мне сделать чтоб меня уволили....Как вы знаете я бывший вратарь и далёк от тренерства...я уж и перед ЧМ проиграл 7 товарняков...и проиграл всё что можно в Лиге Наций...перед ЧЕ влетал Сербам 5:0...занял,заведомо наше 4-е место в группе с финнами на ЧЕ...мы не чужие люди...подскажите что мне ещё сделать, чтоб меня освободили от этой должности ??...если бы я знал что делать чтоб вы не бегали хаотично по полю а играли в футбол - то давно бы научил....но кого то по непонятной мне причине устраивает моё бессмысленное и безрезультатное времяпрепровождение в сборной....и посему до сентября...может новые несмываемые позоры , коими я конечно вас обеспечу в избытке, позволят вам обрести нового наставника.До свидания."