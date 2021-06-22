ГлавнаяНовостиВокруг футболаЕвро-2020

В сборной России рассказали о разговоре Черчесова с игроками после Евро

вчера, 17:25

Пресс-служба сборной России рассказала подробности событий после матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4), который стал для российской команды последним на турнире.

Сборная России матчем в Копенгагене завершила своё выступление на Евро. Сейчас мы получаем массу вопросов относительно того, что происходило с командой после вчерашней игры, каковы дальнейшие планы команды. Итак, сегодня в 5 утра мы вернулись из Дании, прошли все необходимые процедуры по прилёте и отправились на свою базу в Новогорск. Примерно в 6:45 тренерский штаб провёл итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Станислав Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире — всего команда провела вместе 33 дня. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке. Станислав Саламович пожелал ребятам удачного выступления за свои клубы, напомнив, что следующий сбор начнётся в конце августа, а 1 сентября предстоит важнейший матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Команда отпущена по домам, в течение сегодняшнего дня футболисты будут разъезжаться по своим городам.

Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы. Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории топ. У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров.

Ранее появилась информация, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

Все новости
Россия
Источник: championat.com
Самый невнятный победитель группы и счастливые чехи. Почему Англия не рада победе?
Сегодня, 01:21Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии1
Сборная Финляндии покинула Евро-2020 после игрового дня в группе D
Сегодня, 00:10 Комментарии9
«Спартак» сделал заявление касательно постов Салиховой в телеграм-канале
Вчера, 17:33 Комментарии53
В Мюнхене предложили провести дополнительные матчи Евро-2020
21 июня Комментарии5
У хавбека «Краснодара» Газинского родилась дочь
21 июня ВидеоКомментарии7
Кот Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании
20 июня ВидеоКомментарии36
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 22:48
Ну это смешно.Я бы понял, если бы они проиграли Бельгии 2-3 , а Дании 1-2.И разговор.Да, было бы что обсуждать, а тут все очень просто- либо Черч аут, либо он остается и продолжает радовать страну результатом.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:22
"В сборной России рассказали о разговоре Черчесова с игроками после Евро"

- Я не верю, что на ЧЕ была сборная России! Это была сборная Черчесова!

- А сборная России она не такая!
- Она с полной самоотдачей в каждом матче играет в АТАКУЮЩИЙ футбол!
- Не катает мяч поперёк поля и назад, у неё не трясутся ноги перед вышестоящими в рейтинге сборными.
- Она выходит на каждый матч с мыслями только о победе, а не просто "отбыть номер".
- За такую сборную не стыдно болельщикам.

- Вот только игроки этой НАСТОЯЩЕЙ сборной России разбросаны по разным лигам и разным регионам нашей большой страны. Осталась самая малость: найти НАСТОЯЩЕГО ТРЕНЕРА, который и соберёт этих НАСТОЯЩИХ ФУТБОЛИСТОВ в одну команду
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:21
Читаешь отчёт пресс-службы о том, что происходило в нашей сборной после окончания последнего матча, и удивляешься сюрреализму этого отчёта. Мы говорим "а", а нам отвечают "б", да ещё козью ножку показывают, как в известной песне про маркизу, у которой всё хорошо. Эх, нет с нами Сальватора Дали, он бы с удовольствием нарисовал картину на тему " Будни сборной России после позора на ЧЕ ".
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 21:58
Точно!!!!! Волера верим 2.0
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:42
Короче всё сделали всё, что могли, и сделали это максимально хорошо, и теперь можно спокойно отдыхать, вот итог сего монолога
gavryushabuk
gavryushabuk
вчера в 21:11
"соперники были действительно из категории топ" Вот-вот, скоро для этих топом будут Фареры и Танзания.
minai
minai
вчера в 20:44
Я один всё это только что прочитал? Глазам не верю!
sv_1969
sv_1969 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 20:26
За баранов столько не платят)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:23
давно пора гнать дядю с усами
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:23
С ответным словом выступят соккерчане...)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:08
Такие голы позорные!! Трое наших,против одного датчанина и гол, очем там можно разговаривать!!!
particular
particular
вчера в 20:08
"Круговая порука мажет, как копоть.
Стас берёт чью-то руку, а чувствует локоть.
Он ищет глаза, а чувствует взгляд,
Где выше голов находится зад.
За красным восходом - розовый закат.

Скованные одной цепью,
Связанные одной целью..." (Наутилус Помпилиус, из неизданного)

Ситуация такая, что послать тренера нельзя, и разборы его уже поперёк борозды, и толку от этих лекций никаких, ибо во главу угла поставлен "особенный" выбор в состав и упёртость Стаса... Верхи дали понять, что Стас в шоколаде и продолжит подготовку Сборной... Так что, особо смысла ему что-то высказывать - нет...
Так собрались, потрындели...
протон1
протон1
вчера в 20:05
я представляю как егоуговаривали типо уходить.. типо саламыч уходи.. а он ответ: не уйду. ... ну уходи да ... неее неее. не могу. ....
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:58
Во всем виноват Путин
kts99
kts99
вчера в 19:56
А в остальном прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо...
Рязань 062
Рязань 062 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:35
думаю у дзюбы совсем другое в голове. ждет не дождется, когда даст волю рукам перед монитором....
juvenale
juvenale
вчера в 19:23
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Надо ехать в Сан-Морино и там быть звёздами.
161регион
161регион
вчера в 19:08
...
d1metras
d1metras
вчера в 19:07
Вобщем если коротко - нас и дальше ждёт что то подобное как на евро и в лиге наций.. А именно ничего. Снова 11 буратин будут гонять мяч а в атаке будет опять дзюба и вечные навесы.
karnager
karnager
вчера в 19:04, ред.
Где то на стуле в Италии радуется за выступление нашей сборной один кокорин)))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:04
Такие как Черчесов и Дзюба тянут Россию на дно , не можешь дай другим поработать , Карпину например !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 19:03
В Вашем комментарии первое слово - ключевое. Этим все сказано.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:02
.
edubokom
edubokom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:00
Лучший комментарий за последнее время!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:55
Честно говоря я даже не стал читать о чём бузил усач с игроками, просто потому, что он тупой.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:55
Нормальный человек сам бы ушел , а Черчесов не уходит !
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:46
а как забивали 4 гол, это просто позорище. можно сравнить с тем , что вся защита побежала на вакцинацию , по приказу собякина...
112910415
112910415
вчера в 18:44
итоги подводит столь же позорно, как и тренирует
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:43
хрен с ними...большинство игроков сборной и тренер, в первую очередь, уровень какого нибудь ЖКО. . также унижает эту команду и ныряние соболева. это очень противно смотреть , как он корчится в штрафной и думает что сделал доброе дело...да нет, он только подлость и низость сотворил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100