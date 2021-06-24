Лещук: «На улицах Нью-Йорка много людей с психическими расстройствами»

Голкипер «Динамо» поделился впечатлениями от посещения США .

Сначала провели 10 дней на Мальдивах, потом прилетели на пару дней в Москву, отвезли детей к бабушке и полетели с женой в США . Посетили Нью-Йорк и Орландо, где находится парк развлечений Universal. Мне больше нравится в Америке, а жене на Мальдивах, поэтому решили сделать приятное и мне, и ей.

Конечно, жить в США не хочется, но приехать и провести какое-то время классно.

Просто, когда приезжаешь в Нью-Йорк, там на улицах очень много людей с психическими расстройствами. Нам рассказали, что государство перестало финансировать психиатрические лечебницы, а медицина у них очень дорогая.

Поэтому там очень много ненормальных, которые на своей волне, ходят, кричат что-то. Это сразу замечаешь и чувствуешь себя неловко. Но для них нормально, например, когда у какого-нибудь дорогого магазина лежит бездомный и его никто не прогоняет.