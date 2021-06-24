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Лещук: «На улицах Нью-Йорка много людей с психическими расстройствами»

вчера, 20:32

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от посещения США.

Сначала провели 10 дней на Мальдивах, потом прилетели на пару дней в Москву, отвезли детей к бабушке и полетели с женой в США. Посетили Нью-Йорк и Орландо, где находится парк развлечений Universal. Мне больше нравится в Америке, а жене на Мальдивах, поэтому решили сделать приятное и мне, и ей.

Конечно, жить в США не хочется, но приехать и провести какое-то время классно.

Просто, когда приезжаешь в Нью-Йорк, там на улицах очень много людей с психическими расстройствами. Нам рассказали, что государство перестало финансировать психиатрические лечебницы, а медицина у них очень дорогая.

Поэтому там очень много ненормальных, которые на своей волне, ходят, кричат что-то. Это сразу замечаешь и чувствуешь себя неловко. Но для них нормально, например, когда у какого-нибудь дорогого магазина лежит бездомный и его никто не прогоняет.

Недавно бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин купил себе квартиру в США.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
56ов понарожали
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 22:08, ред.
Союзник противников,
послать человека, живущего в России, в США - это синоним фразы "желаю счастья, здоровья, жизненного благополучия". Так что спасибо :)
Союзник противников
Союзник противников ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 21:57
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 21:19
    Вот так вот. В США по улицам ходят, а у нас таким места в госдуме раздали. Вот и разница :)
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 21:04
    Не играет, а по миру ездит
    Mangur
    Mangur
    вчера в 20:42
    Безусловно так. Только ненормальные постоянно улыбаются.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 20:40
    Ты ещё в Саратове в час ночи за пивом в круглосуточный не бегал.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:38
    Да их везде хватает...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:38
    На всех улицах дураков хватает!
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