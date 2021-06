Французский космонавт посмотрел матч Евро-2020 против Португалии на МКС

Французский космонавт Тома Песке в своем твиттере сообщил, что смотрел матч Евро-2020 Франция — Португалия в ходе космического полета на МКС.

Франция и Португалия сыграли вничью со счетом 2:2, обе команды вышли в плей-офф турнира. Лучшим игроком матча был признан форвард Карим Бензема.