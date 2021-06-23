Салихова решила прекратить публикации в своём телеграм-канале

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не собирается больше публиковать посты в своём телеграм-канале.
Я многое сказала. Есть ещё материальчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно.
Накануне «Спартак» сделал заявление касательно постов Салиховой в телеграм-канале.
надолго ли? такие не заткнуть ничем))) если вы меня понимаете
надолго ли? такие не заткнуть ничем))) если вы меня понимаете
Такая рассудительная , умная женщина будет изолирована в " золотой "клетке у Федуна ..
Такая рассудительная , умная женщина будет изолирована в " золотой "клетке у Федуна ..
Театральная постановка ЗАРЕМХАНА , интриги жить !!!)
Театральная постановка ЗАРЕМХАНА , интриги жить !!!)
Где тут разоблачения были? Всем известные факты или пустые оскорбления.
Где тут разоблачения были? Всем известные факты или пустые оскорбления.