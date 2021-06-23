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Салихова решила прекратить публикации в своём телеграм-канале

вчера, 19:37

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не собирается больше публиковать посты в своём телеграм-канале.

Я многое сказала. Есть ещё материальчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно.

Накануне «Спартак» сделал заявление касательно постов Салиховой в телеграм-канале.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:02
Лучше порадуй нас новой фотосессией
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 21:35
Гульчатай жгет футбольную Рашку
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:28, ред.
че, федун таки отшлепал, кое чем))) ахахаха
надолго ли? такие не заткнуть ничем))) если вы меня понимаете
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:23
Ох, Жаль !!
Такая рассудительная , умная женщина будет изолирована в " золотой "клетке у Федуна ..
pomor45
pomor45
вчера в 21:23
Или Лёня пригрозил сокращением содержания, или, наоборот, мотивировал повышением за молчание.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:20
В телеграмме не будет, в инсте откроет.
Землянин
Землянин
вчера в 21:10
Не следил за её каналом, но всё равно жаль, пepд@kи знатно 🔥🔥🔥🔥🔥, что их полыхание было не возможно не заметить 🎃
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:10
Федун показал, кто в семье мужик. Пока Зарема ходила в туалет он писал прощальный пост в ее телеграмм - канале:
злой болельщик
злой болельщик
вчера в 21:09
Кто бы Канделаку с её бездарной бандой с Матч ТВ выпер бы, вот дело то было бы...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:05
Больно кратко изложили...У неё в подлиннике и куча фамилий оппонентов в недрах "Спартака",откровенные обвинения и мат.
1-я конная
1-я конная
вчера в 20:47
Спугнули овцу
морозз
морозз ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:46
Да я бы и Гинера не скидывал с весов…
морозз
морозз
вчера в 20:45
Леонид сказал ХВАТИТ меня позорить и перекрыл ей кислород в соц сетях!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:44
Жаль что теперь мы не узнаем из серии разоблачения что Миллер и Федун это родные братья которых разлучили в детстве
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:42
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:39
По Станиславскому , - "Не верю"!!!
Театральная постановка ЗАРЕМХАНА , интриги жить !!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:33
Заставляет нас скучать по ней.
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
Зарема Салихова решила продлить интригу относительно того что у неё есть достаточно материала "улики и разоблачения" но это ей неинтересно. Но всегда было интересно услышать её мнение относительно того в каком направлении идёт Спартак в своей трансферной политике и как лоббируют те или иные решения люди которые работают или работали в клубе. Скорее всего это затишье перед очередным началом чемпионата РПЛ где будет очень много интересного материала от восточной красавицы Заремы Салиховой. Удачи 
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:31
У Лени терпение лопнуло.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 20:27
Я буду скучать по ней
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:17
Надолго ли вопрос а то мы уже втянулись ни дня без новостей от Салиховой ,народ требует продолжения банкета
протон1
протон1
вчера в 20:13
не уж то наконец то мы ее больше надеюсь не услышим
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:08
Зарема интригует
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:03
походу дома по рукам дали,чтоб не страчила кляузы ))
311
311
вчера в 20:03
Пора переходить из телеграмма в ютубчик!)
порт
порт
вчера в 19:59
Отпустило что ли?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:58
Для Зулейхи это просто развлечение
mangox33
mangox33
вчера в 19:57
Самое интресное оставила на потом
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:56
Ну вот, опять Смехопанораму начинать смотреть что ли из-за капризов Заремы. А то мы уже втянулись в новое шоу.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:56
А какие улики и разоблачения мы до сих пор слышали? Что у Аленичева сальные волосы, или Попов вредитель, или Черчесов не тренер, или о зам председателе совета директоров "Спартака" "как о мертвых, либо хорошо, либо никак"?

Где тут разоблачения были? Всем известные факты или пустые оскорбления.
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