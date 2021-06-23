Огромная татуировка в честь Месси и шикарный автомобиль Обамеянга. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака удивил свою девушку внешним видом.
Наставник «Барселоны» Рональд Куман сходил на свадьбу к своему сыну.
Хавбек ПСЖ Андер Эррера отдохнул со своей второй половинкой на Ибице.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович тоже не скучает без Евро-2020.
Игроки сборной Англии сняли, как забавно спит хавбек команды Джуд Беллингхэм.
Игрок французской команды Поль Погба продолжает издеваться над Куртом Зума, снимая его на телефон.
Стиляга дня:
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.
Девушка дня:
Спутница защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
Болельщик оригинально обыграл известное видео с Криштиану Роналду и «Кока-Колой».
Футбол — великая игра, в которую может играть абсолютно любой!
Бывший игрок «Баварии» Рафинья выложил забавное архивное фото с Франком Рибери и Давидом Алабой.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси встретился с фанатом, который сделал огромную татуировку в честь футболиста.
Как вам такой финт?
Игрок решил отодвинуть чужую стенку. Хитрец!
Милота дня:
Спутница форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Хотели бы сыграть в такое?
Легендарный Роналдиньо сходил в гости к известному турецкому повару, который прославился, готовя огромные блюда.
Состоялась встреча двух великих бразильцев — Роберто Карлоса и Роналдо. Эх, постарели кумиры...
Реакция болельщиков сборной России на поражение от команды Дании.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала встретился с известным блогером, который «разоблачает лайфхаки».
Вот такая атмосфера дома у легендарного Габриэля Батистуты.
Вот так совладелец ФК «Остин» Мэттью Макконахи заводил публику перед первым домашним матчем сезона.
Игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался своим автомобилем.
Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас отдохнул с детьми на море.
Бывший игрок «Челси» Давид Луис неплохо играет в бильярд!
Цените лето!