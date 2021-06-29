Моуриньо — о вылете Франции: «Веселиться нужно после игры, а не во время»

Наставник «Ромы» прокомментировал поражение команды Франции от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.

У них великолепные игроки, отличная команда, очень хороший тренер, традиции. Это провал.

Что касается Швейцарии, то они были командой вчера. Также считаю, что Франция начала веселиться. Веселиться нужно после игры, а не во время. Они слишком рано развеселились.