Моуриньо — о вылете Франции: «Веселиться нужно после игры, а не во время»

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение команды Франции от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.
У них великолепные игроки, отличная команда, очень хороший тренер, традиции. Это провал.
Что касается Швейцарии, то они были командой вчера. Также считаю, что Франция начала веселиться. Веселиться нужно после игры, а не во время. Они слишком рано развеселились.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил вероятность отставки после вылета с Евро-2020.
Я думал он серьезный человек😆
Ну и кумира он себе выбрал😬🤕😱
Я думал он серьезный человек😆
Ну и кумира он себе выбрал😬🤕😱
Мативатор резиновый...
Мативатор резиновый...