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Моуриньо — о вылете Франции: «Веселиться нужно после игры, а не во время»

29 июня 2021, 17:10
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение команды Франции от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.

У них великолепные игроки, отличная команда, очень хороший тренер, традиции. Это провал.

Что касается Швейцарии, то они были командой вчера. Также считаю, что Франция начала веселиться. Веселиться нужно после игры, а не во время. Они слишком рано развеселились.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил вероятность отставки после вылета с Евро-2020.

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Все комментарии
aventure61
aventure61
29 июня в 21:47
всегда говорил,что погба ленивая ,распиареная,самовлюблёная обезьяна. рад что лягушатники вылетели.
Ozabot
Ozabot
29 июня в 20:40
Стамбульский финал в исполнении французов. Явный фаворит расслабил булки после трех голов.
SAFqwer
SAFqwer
29 июня в 18:43
Максимум через год будешь веселиться как безработный, хотя нет, Санта-Клара примет тебя, "особенный"...
протон1
протон1
29 июня в 18:41
мудро сказал мавр
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:28
Зато Погба классно подрыгался 😂
Стасодзюб
Стасодзюб
29 июня в 18:04
Погба натанцевал ламбаду поди))
zooveterinar
zooveterinar
29 июня в 18:04, ред.
Ой!! Жозик,Жозик, в роме хоть ,до нового года дотянеш, с французами понятно за последние двадцать лет немного навыигрывали кубков , подрасслабились. Рыло в пуху у самово,тоттенхэмский,манчестерский, сосредоточелся бы лучше на серии а!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
29 июня в 17:58
Ну, согласен. Но основная причина проигрыша, на мой взгляд - «выдающаяся» игра супер игрока Мбаппе - запорол моментов больше, чем вся команда в целом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 17:50
Тонкий подкол от Жозика.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
29 июня в 17:40
да, пижоны
particular
particular
29 июня в 17:35
Подписывать контракты, сваливать и радоваться надо вовремя...
112910415
112910415
29 июня в 17:31
любая критика сейчас попадает в цель !
Futurista
Futurista
29 июня в 17:28
Обьегорились звездуны...
ЧиП
ЧиП
29 июня в 17:28
Моуриньо заявил что считает Мбапе своим кумиром🤪😁
Я думал он серьезный человек😆
Ну и кумира он себе выбрал😬🤕😱
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 17:25
Маур точно знает...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
29 июня в 17:25
Они ещё до игры начали веселиться
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 июня в 17:24
Тонкий подкол Поля Погба и его празднование гола, которое он реально затянул разными танцами ) Моур не изменяет себе. И если враг, то враг до гроба.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 июня в 17:19
Дэтпулу и Компашке не во время тренировок ржать и веселиться надо было, а после выхода из группы.
Мативатор резиновый...
Caniggia
Caniggia
29 июня в 17:18
Кошмарный итог Евро для Франции!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 июня в 17:11
Думали что именами задавят,ан нет!
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