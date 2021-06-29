Зинченко: «Как можно не считать Швецию топ-сборной?»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

После матча с Австрией внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

На этом Евро шведы показывают, как они играют — целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии у них есть хорошие игроки, которые выступают в Европе. Думаю, можно поставить в один ряд сборную Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Посмотрите, из какой группы она вышла с первого места. Швеция — очень сильная команда, и нам предстоит очень серьезный матч. Если она на протяжении трех матчей на этом Евро демонстрирует отличную игру, то как ее не считать топ-командой?