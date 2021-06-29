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Зинченко: «Как можно не считать Швецию топ-сборной?»

29 июня 2021, 16:06
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

После матча с Австрией внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

На этом Евро шведы показывают, как они играют — целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии у них есть хорошие игроки, которые выступают в Европе. Думаю, можно поставить в один ряд сборную Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Посмотрите, из какой группы она вышла с первого места. Швеция — очень сильная команда, и нам предстоит очень серьезный матч. Если она на протяжении трех матчей на этом Евро демонстрирует отличную игру, то как ее не считать топ-командой?

Народный артист РФ Михаил Боярский заявил, что будет поддерживать Украину в матче со Швецией.

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Все комментарии
протон1
протон1
29 июня в 18:44, ред.
я бы не назвал топом.
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:35, ред.
Никак не можна!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 июня в 17:38
получается.что тактика Черчесова была разработана под Швецию,а они не попались в группе.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 июня в 17:26
Вам главное дурака забить в начале первого тайма а там на кураже
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 17:19
Скорее всего в игре со Шведами Украине надо отказаться от инициативы и от своего симпатичного футбола. Мощный скандинавский автобус взломать на практике очень сложно, не смотря наличии в составе солидных игроков атакующего плана. Швеция же будет отвечать геометрически правильными вертикальными атаками с участием Исака и Форсберга. И Польша и Словакия владели инициативой в матчах со Швецией, но это не принесло им нужного результата. Заставить же шведов сыграть в несвойственный им футбол с позиции инициативы - это тактика возможно принесет нужные плоды.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 17:16
Это если вылетят,то значить от топ команды
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 июня в 17:09, ред.
интересное сегодня будет дерби,как в 19.00,так и в 22.00 по мск.
Байкал-38.
Байкал-38.
29 июня в 16:45
Швеция чудом отбилась от Испании и выиграла у команды своего уровня сб. Польши и у Словакии команды ниже своего уровня. Первое место они не выиграли, это Испания им подарила. Особенно Швеция демонстрировала свой уровень в матче с Испанией 86% на 14% владения мячом.
Украина вообще чудом вышла из группы. Так, что играют два середняка, которым повезло с соперником в 1/8.
mihaluch
mihaluch
29 июня в 16:36
И всё-таки это будет матч равных команд.
particular
particular
29 июня в 16:34
Всё относительно... "хорошие игроки" - это ещё не топ-команда...
YVG
YVG
29 июня в 16:31
Для сборной украины это будет топ-сборная.
Garrincha58
Garrincha58
29 июня в 16:16
что выиграла сборная Швеции на крупных футбольных форумах?77 ничего! какая же эта команда топ....
Ironigor
Ironigor
29 июня в 16:12
Гладко и Сладко стелишь , но совсем не топ , ну совсем , долеко не топ . Просто сборная Швеции, которую сегодня может выиграть точно такая же не топ сборная Украины !!!))) Вот и всё !!! Удачи вам сегодня в игре с топ командой Швеции !!! Всем Добра !!!
Стасодзюб
Стасодзюб
29 июня в 16:07
Дзюба- Бельния,Финляндия,Дания - командочки))))
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