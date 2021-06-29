Джака: «Мы заткнули рты критикам. Это была Франция, а не заурядная команда»

Капитан сборной Швейцарии прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Невероятные ощущения. Каждый швейцарец может испытывать гордость. Это была Франция, а не какая-нибудь заурядная команда, это должен знать каждый! Про нас много писали, говорили, что мы заносчивые. Но сегодня мы заткнули рты многим из этих критиков.