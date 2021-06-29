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Джака: «Мы заткнули рты критикам. Это была Франция, а не заурядная команда»

29 июня 2021, 07:54
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Невероятные ощущения. Каждый швейцарец может испытывать гордость. Это была Франция, а не какая-нибудь заурядная команда, это должен знать каждый! Про нас много писали, говорили, что мы заносчивые. Но сегодня мы заткнули рты многим из этих критиков.

Джака получил предупреждение в матче с Францией и из-за перебора жёлтых карточек не сможет помочь сборной Швейцарии в четвертьфинальном поединке с Испанией.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 июня в 10:35
ни прибавить ни убавить !
впрочем, следующий матч будет не легче !
Gahi
Gahi
29 июня в 09:18
Гранит Джака вчера в игре со сборной Франции был настоящий гранит команды который своим напором и прочной игрой сплачивал команду за счёт силы духа командной игры, что помогло сборной Швейцарии убрать с пути к Европейскому трофею Чемпионов Мира сборную Франции. Но рано гоношиться и выплескивать эмоции их было достаточно во время матча и после его триумфального завершения. Нужно сильно не расслабляться, а проанализировать свою игру и игру следующего соперника сборную Испании, чтобы быть готовым сыграть так же как с Францией, а может быть ещё лучше. Хотя Джака и пропускает следующий важный матч, для команды, но его присутствие рядом со сборной делает её ещё крепче, как и сам Гранит Джака. Удачи
Alex12357
Alex12357
29 июня в 09:11
Ну вот Главный герой Европы распиаренный Камерунский Эму -не забил ни одного гола на Европе -это как?????????
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 09:07
Джака красава и вся команда,в пример нашим
Dirty_Harry
Dirty_Harry
29 июня в 08:41
Вот так сенсация с еще одного так называемого фаворита скальп сняли
Q-J-G
Q-J-G
29 июня в 08:27, ред.
Главная проблемы этой сборной Франции в том, что французы ещё до начала матча чувствуют себя победителями...Играют вальяжно, пижонят..... Игра защиты не выдерживает никакой критики, что мы и увидели в игре со швейцарцами. 33-х летний К.Бензама лучший в составе Франции, который много сделал для победы сборной Франции в матче, но когда покинул команду из-за травмы, мы увидели совсем другую сборную Франции... Сборную, в которой некому забивать...!
STVA 1
STVA 1
29 июня в 08:21
Молодцы! Команда!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 08:01
Заурядная команда из большой страны давно уже где тут ....на Мальдивах :
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 08:01
Эмоции захлестнули Джаку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 07:55
Теперь можно и похвалиться...
ДСА
ДСА
29 июня в 07:55
Лишь бы празднование не затянулось.
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