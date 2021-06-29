Кейн: «Забью я или нет, главное, чтобы мы победили Германию»

Нападающий сборной Англии поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Германии.

Как я и говорил ранее, будучи нападающим, ты вынужден переживать разные моменты: как хорошие, так и те, когда просто не идет игра. Но для меня сейчас самое важное то, что мы побеждаем.

Первой задачей был выход из группы. Теперь постараемся выйти в 1/4 финала. Забью я или нет, главное, чтобы мы победили. Именно на этом и сосредоточусь завтра. Как и вся наша команда.