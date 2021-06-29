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Кейн: «Забью я или нет, главное, чтобы мы победили Германию»

29 июня 2021, 15:01
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Германии.

Как я и говорил ранее, будучи нападающим, ты вынужден переживать разные моменты: как хорошие, так и те, когда просто не идет игра. Но для меня сейчас самое важное то, что мы побеждаем.

Первой задачей был выход из группы. Теперь постараемся выйти в 1/4 финала. Забью я или нет, главное, чтобы мы победили. Именно на этом и сосредоточусь завтра. Как и вся наша команда.

Напомним, что у Кейна было 0 ударов в створ за 156 минут в первых двух матчах чемпионата Европы.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:37
Лишь бы заклинание старины Гари не сработало!
Бубнин
Бубнин
29 июня в 17:15
"В футболе всякое бывает, бывает, что команда проигрывает, бывает, что выигрывает. Тот, кто забивает больше голов - то и выигрывает."
RUPRICHT
RUPRICHT
29 июня в 16:54
ХОРОШЕЕ ЖЕЛАНИЕ !!!!НО Я ДРУГОГО МНЕНИЯ КАК БЫ АНГЛИЧАНЕ НЕ ОБСИРОПИЛИСЬ!!!!НЕМЦЫ ПРОСТО ТАК НЕ СДАДУТСЯ ОНИ БУДУТ БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ!!!ВЕРЮ В ПОБЕДУ КОМАНДЫ ЛЕВА!!!!
stanichnik
stanichnik
29 июня в 15:53
Тут, как в песне Окуджавы, победа одна на всех-мы за ценой не постоим!
mihaluch
mihaluch
29 июня в 15:13
Главное выбрать правильную тактику.
Землянин
Землянин
29 июня в 15:11
Командный игрок, без понтов
нечитайло
нечитайло
29 июня в 15:11
Командная игра
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 15:10
Все правильно. Тут не имеет значения, кто забьет , важен командный результат. Но вот победить Германию будет непросто. Немцы нашли свою игру, а вот англичане пока не впечатляют . Думаю, англичанам будет очень нелегко. Немцы выглядят все же предпочтительнее. Но тем и хорош футбол , что дарит много сюрпризов.
Ждем очередного футбольно пиршества, хотя переплюнуть вчерашний вечер, будет нереально.
Всем здоровья.
drug01
drug01
29 июня в 15:04
Ждём боевую ничью
Cat01
Cat01
29 июня в 15:03
Ждём победы
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
29 июня в 15:02
"Забью или нет" - это лишнее. И так все понимают, что не Панама и не Алжир и ничего от тебя не ждут)
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