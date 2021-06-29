Виейра: «Сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 финала Евро-2020»

Бывший французский футболист Патрик Виейра считает, что сборная Франции не действовала как команда, поэтому не заслужила выхода в четвертьфинал Евро-2020.
В понедельник сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Я действительно разочарован нашим отношением к игре, не было никакой связи, никакого командного духа. Мы не играли как команда, поэтому не заслуживали выхода в следующую стадию. Хотел бы отметить швейцарскую команду, она показала психологическую силу, осталась верна своему стилю. Я уверен, победила лучшая команда.