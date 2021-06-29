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Виейра: «Сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 финала Евро-2020»

29 июня 2021, 13:10
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Бывший французский футболист Патрик Виейра считает, что сборная Франции не действовала как команда, поэтому не заслужила выхода в четвертьфинал Евро-2020.

В понедельник сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Я действительно разочарован нашим отношением к игре, не было никакой связи, никакого командного духа. Мы не играли как команда, поэтому не заслуживали выхода в следующую стадию. Хотел бы отметить швейцарскую команду, она показала психологическую силу, осталась верна своему стилю. Я уверен, победила лучшая команда.

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Землянин
Землянин
29 июня в 15:00
Сборная Африки не смогла стать единой сборной Францией 🎃
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 14:06
Слишком рано расслабились.
mihaluch
mihaluch
29 июня в 14:04
Франция была по составу сильней но духом слабей.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
29 июня в 13:26, ред.
Я тоже поддерживаю слова Патрика на все сто процентов !!! И ещё вспомнились слова моего школьного учителя по рисованию , - " У вас в коробках с множеством карандашей разного цвета и каждый из карандашей по цвету прикрасен , но ни каждый может найти им применение для рисунка и не каждый становится художником !!! Дешам так и не смог стать художником для сборной Франции !!! Как то так !!! Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 13:25
Скорее Швейцария заслужила...
STVA 1
STVA 1
29 июня в 13:13
Прав Патрик!! На 100 % прав. У Швейцарии была команда. У Франции набор звёзд.
beefs
beefs
29 июня в 13:11
кто больше хотел победы, тот и победил...
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