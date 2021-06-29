Виейра: «Сборная Франции не заслужила выхода в 1/4 финала Евро-2020»

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29 июня 2021, 13:10

Бывший французский футболист считает, что сборная Франции не действовала как команда, поэтому не заслужила выхода в четвертьфинал Евро-2020.

В понедельник сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.