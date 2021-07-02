Ляпорт: «Я не думаю, что Джака является серьёзной потерей для Швейцарии»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании поделился ожиданиями от матча со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020.

Я не считаю, что мы плохо оборонялись в матче с Хорватией. Конечно, в чём-то мы могли бы быть лучше. Да, мы пропустили три гола, но один из них был следствием нашей собственной ошибки. Один из их голов был потрясающим, так же как и наш. Это футбол.

Что касается Джаки [пропускающего игру из-за перебора жёлтых карточек], я не думаю, что это серьёзная потеря для соперника. Это топ-игрок, который многое даёт Швейцарии. Но в нашей команде есть 23 игрока. Мы проделали до такой степени огромную работу, чтобы оказаться здесь, что стали взаимозаменяемы. И я подозреваю, что в сборной Швейцарии такая же ситуация.

Я не знаю, являемся ли мы фаворитами. У нас отличная команда, которая здорово провела последние несколько матчей. У нас превосходный коллектив, нас тяжело обыграть, мы хорошо выступаем в больших матчах. Всё, что я могу сказать — мы очень голодны до побед.