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Ляпорт: «Я не думаю, что Джака является серьёзной потерей для Швейцарии»

02 июля 2021, 05:37
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился ожиданиями от матча со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020.

Я не считаю, что мы плохо оборонялись в матче с Хорватией. Конечно, в чём-то мы могли бы быть лучше. Да, мы пропустили три гола, но один из них был следствием нашей собственной ошибки. Один из их голов был потрясающим, так же как и наш. Это футбол.

Что касается Джаки [пропускающего игру из-за перебора жёлтых карточек], я не думаю, что это серьёзная потеря для соперника. Это топ-игрок, который многое даёт Швейцарии. Но в нашей команде есть 23 игрока. Мы проделали до такой степени огромную работу, чтобы оказаться здесь, что стали взаимозаменяемы. И я подозреваю, что в сборной Швейцарии такая же ситуация.

Я не знаю, являемся ли мы фаворитами. У нас отличная команда, которая здорово провела последние несколько матчей. У нас превосходный коллектив, нас тяжело обыграть, мы хорошо выступаем в больших матчах. Всё, что я могу сказать — мы очень голодны до побед.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
02 июля в 10:45
Посмотрим, что навоюете сегодня...
beefs
beefs
02 июля в 06:40
Сегодня все увидим...
STVA 1
STVA 1
02 июля в 06:08
Ляпорт принижает важность Джаки
A.S.A
A.S.A
02 июля в 05:47
Джака в сборнай Швейцарии и Джака в Арсенале - это два абсолютно разных игрока...
В сборной он настоящий капитан, лидер,который отлично заряжает партнеров на борьбу,и сам вызжигает газон,просто зверюга. Так что это потеря для Швейцарцев
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 05:42
И всё-таки Джака очень серьёзная потря для швейцарцев.
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