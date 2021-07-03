РФС проведёт служебную проверку в отношении Хубулова

В службе коммуникаций РФС сообщили, что футбольный союз проведет в ближайшее время служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.
В четверг российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений. Предположительно, его оскорбления связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе.
«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время», - говорится в сообщении РФС.
Позднее «Алания» и Хубулов извинились перед спортсменкой.
Но нанес он гораздо больший урон российскому футболу, репутационный, забыв, что он публичное лицо как футболист.
Но нанес он гораздо больший урон российскому футболу, репутационный, забыв, что он публичное лицо как футболист.
главного тренера сборной России СС Черчесова, который своими без действиями оскорбил всех болельщиков сборной России .
главного тренера сборной России СС Черчесова, который своими без действиями оскорбил всех болельщиков сборной России .