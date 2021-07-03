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РФС проведёт служебную проверку в отношении Хубулова

03 июля 2021, 14:17

В службе коммуникаций РФС сообщили, что футбольный союз проведет в ближайшее время служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.

В четверг российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений. Предположительно, его оскорбления связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе.

«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время», - говорится в сообщении РФС.

Позднее «Алания» и Хубулов извинились перед спортсменкой.

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RamonCSKA
RamonCSKA
06 июля в 07:04
Второй осетин за неделю показывает отсутствие головного мозга
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
03 июля в 17:44
Когда нет мозга, то лучше рот не открывать
sir_Alex
sir_Alex ответ Ironigor (раскрыть)
03 июля в 15:24
Он не специально! 😄😁😆
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 июля в 14:36
Играл в букмекерской конторе, это штраф миллион для наших футболистов, насколько я помню.

Но нанес он гораздо больший урон российскому футболу, репутационный, забыв, что он публичное лицо как футболист.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 14:33
РФС лучше сделать служебную проверку в отношении
главного тренера сборной России СС Черчесова, который своими без действиями оскорбил всех болельщиков сборной России .
Василий 50
Василий 50
03 июля в 14:33
А в отношении Черчесова?
Накир
Накир
03 июля в 14:19
Посмотрим за развитие этой ситуации
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