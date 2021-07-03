РФС проведёт служебную проверку в отношении Хубулова

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03 июля 2021, 14:17

В службе коммуникаций РФС сообщили, что футбольный союз проведет в ближайшее время служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» .

В четверг российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов написал теннисистке ряд оскорбительных сообщений. Предположительно, его оскорбления связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе.

«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время», - говорится в сообщении РФС .

Позднее «Алания» и Хубулов извинились перед спортсменкой.