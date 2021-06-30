ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСЕвро-2020

Техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову. Будущее тренера решит Исполком

вчера, 13:07

Член Технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил, что комитет выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после Евро-2020.

Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.

Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено.

Все новости
В РФС предложили ужесточить лимит и поддержали Черчесова. Но есть один способ спасти сборную
Вчера, 16:54Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии33
Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров
Вчера, 14:48 Комментарии11
Черчесов выставил себе неудовлетворительную оценку за работу на Евро-2020
Вчера, 12:56 Комментарии56
РФС заключил соглашение о развитии футбола в Красноярском крае
Вчера, 10:49 Комментарии8
Алаев избран в исполком РФС
16 июня Комментарии4
ОфициальноКалошин покидает пост руководителя проекта VAR в России
03 июня Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:33
А сами футболисты не охренели от таких наездов?! Они, как выяснилось, во всём виноваты. Позорище этот наш "футбол". 5 лет не болею за сборную, а теперь для меня её попросту нет! Пока это 4мо и иже с ним в сборной. "Позор Виктору Перестукину!"(с)
амурец
амурец
сегодня в 02:44, ред.
охренеть, видно же что тренер сборной это усатая бездарь, в сборную берёт не понятно кого и не понятно за что, потом все свои решения меняет, не знает, что делать во время игр сборной и т.п. и ему выражают поддержку? чудны дела твои РФС
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:46
"Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил, что комитет выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после Евро-2020.
Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным..."

- Вы думаете, что говорите? Сборная сыграла отвратительно, тренер не справился со своей работой - а МЫ всё это ОДОБРЯЕМ?!?!?!

"Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень..."

- Если тренер вывел их на такой "хороший физический уровень", что Дзюба и Ко... пешком ходил по полю - страшно подумать, а какими же они были до Черчесова? Ездили на инвалидных колясках что ли???

"Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку..."

- Это вообще за гранью понимания... Кому члены выразили поддержку??? Игрокам - у которых не было самоотдачи? Или тренеру, который сам же их набрал и сам же не смог их настроить???

- Да ребята... Я тащусь... Россия непредсказуемая страна...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:36
Удивительное единогласие. Какой-то неправильный комитет.
Сп62
Сп62 ответ gpn3t3hxtswg (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Провалил чемпионат и получил поддержку. Очевидное - невероятное.
Bayterek
Bayterek
вчера в 20:23
«Плохому танцору штаны мешают» говорят, когда кто-то пытается перекладывать свою ответственность другим.
a2ey4z6vn224
a2ey4z6vn224
вчера в 19:48
"пока будет такой состав рфс,а в сборной кузяевы-зобнины под руководством черчесова,ни болеть ,ни смотреть игры сборной не буду." Я думаю таких много будет людей!
vkt9au8shwah
vkt9au8shwah
вчера в 19:28
Австрийцы тоже технически хуже Италии..посмотрите игру..Швейцарцы тоже слабее,чем французы..посмотрите игру.. в конце концов Венгры,как они играли! Ладно усатый плюет всем болельщикам в лицо! Был бы мужиком написал по собственному желанию.. Но Симонян..Гершкович...упали в глазах общественности... Позорники.. олимпиада вам покажет) Посмотрим!
tne9d8zde6ec
tne9d8zde6ec
вчера в 19:20
Не было самоотдачи...ахахаха А голова,который 36 км пробежал... футбол это не только бег! Не было тренерской мысли! не было Смолова! Не было правильного выбора стартового состава.. Шунин и Семенов с Бельгией не имеющих опыта в еврокубках..были бестолковые Оздоев и Зобнин, когда Баринов в запасе... был любимчик Кудряшов,который,как минимум,не в ритме! тех ком рфс -вы позорники.... Олимпиада фиаско,байкот сбор. и это еще не всё! те,кто входит в тех ком-Вы ПОЗОР ЗНАЙТЕ ЭТО
gpn3t3hxtswg
gpn3t3hxtswg
вчера в 19:08
Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным.
Это все равно что.. суд признал подсудимого виновным в ограблении банка,но решил отпустить, т к у него зарплата 15 тыс рублей) это что за клоунада.. Хотя о чем может быть речь,когда комитет еще за день решил поддержать усача в который он же и входит)) ахахаха
Gahi
Gahi
вчера в 18:24
Большинство людей находящихся в техническом совете Российского футбольного союза прекрасно знают что мало кто из наставников сборной СССР по футболу мог похвастаться хотя бы трехлетним нахождением на своем посту. Как правило, тренеры национальной команды сменялись после каждого двухлетнего цикла. Но при этом они добились очень многое за короткий период своей работы. Четырежды команда под руководством тренеров Гавриила Качалина, Константина Бескова, Александра Пономарева, Валерия Лобановского, выходила в финалы Чемпионатов Европы и в первом розыгрыше турнира стали сразу Чемпионами Европы. А сейчас что мы видим сами себе ставим двойки признаем работу неудовлетворительною и при этом продолжаем дружно работать, вот такие теперь ориентиры в приоритете. Удачи 
Шуnя771
Шуnя771 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 18:10
Даже не сомневайся.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 18:10
Пардон... Присутствие некоторых игроков очень загадочно и это зависело от Черчесова... В "в футбольной школе или академии" научили ребят и не мало, как кудесничать с мячом и Пенсионный Фонд исправно работает, но выйти на поле и сыграться с сильнейшими игроками полностью в ведении главного тренера.

Уж за пять лет можно было найти замену некоторым нетленным футболистам....
d1metras
d1metras
вчера в 16:37
не дай бог стаса оставят
Кобася
Кобася ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
Но, извините, давайте вспомним сборную времен Хиддинга. Это сейчас, поистечению времени может казаться, что тогда топовые футболисты были, но нет. Давайте трезво все вспомним, Голландию мы обыграли только за счет физики. Тогда после 60 минуты они просто встали, а мы продолжили носиться по полю. И все это результат Хиддинга. Именно он гонял тренеров клубных и говорил, заставляйте их бегать. Хиддинг как профессионал своего дела (в отличии от Стаса), понял какой материал ему попал в руки, но он не стал говорить "игроки плохие", он начал думать как это привести к победам. То есть использовать сильные стороны, а не говорить о слабых. В итоге, ставка была сделана на физику, а не на технику, вот и сработало. И как видим, это прямой результат деятельности тренера, его давления на клубы, выстраивание тактики и построения игры исходя из имеющихся сильных сторон игроков без причитания о плохих сторонах. Вот это и называется тренер. Когда у тебя игроки Реала и Зидан топовым тренером может показаться, а вот когда у тебя глубокий средняк, а то и дно, то тогда и проявляться умение тренера надо, а не вот это вот все...
Мessi 10
Мessi 10 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 16:20
Черт с ним с подготовкой футболистов, это давно известный факт, что играть не умеют, техника на нуле. Вопрос в том, что на поле отсутствует какая-либо игровая задумка в принципе. Хаотичное передвижение, никаких комбинаций, никаких осмысленных позиционных атак. Никто не знает где и в какой момент кто должен находиться. Играют абсолютно на шару и иногда что-то получается.
Не понятно что часами прививает им Стас на предматчевых подготовках, из осмысленных действий просматриваются только перманентные навесы на Дзюбу. Если это весь тренерский гений Черчесова, то, извините, это не стоит 19 млн. рублей в месяц (2,5 млн. евро в год).
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:15
Будущее тренера решит Путин !)
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:07
да понятно, что оставят. Тихий ужас. Сам себе двойки ставит, но не уходит
aventure61
aventure61
вчера в 15:54
пока будет такой состав рфс,а в сборной кузяевы-зобнины под руководством черчесова,ни болеть ,ни смотреть игры сборной не буду.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 15:53
Стас похоже не только болелам свою правду втюхнул, но и всему РФС.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:45, ред.
Развели чинуш и у всех запрлаты по миллиону, а решает все один человек - Путин, который подарил Российский футбол Мутке, чтоб тот как и Миллер с Федуном гребли миллиарды ничего не делая !
Кому то подарил нефть, коиу металл, кому то газ, а несчастному Мутко дарить нечего было , вот он и подарил ему футбол.
В футболе то все разбираются , даже мотористы !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:43, ред.
Наверное выскажу очень непопулярное мнение, но реально фраза о том, что "основной проблемой признали уровень наших футболистов.. отстаём и тактически, и технически" имеет под собой почву. Не дело тренера сборной учить игроков технике работы с мячом и азам тактики. Этому должны были научить в футбольной школе или академии. Взрослого дядьку учить этому поздно и бесполезно. Вопрос "а где тогда взять других игроков?" боюсь повиснет без ответа. Потому что нигде. Мы сейчас пожинаем плоды "многолетней плодотворной деятельности" функционеров из РФС. Ведь сколько лет уже говорят про лимит, про потолки зарплат, про систему подготовки футболистов, а воз и ныне там. А Черчесов - просто заложник ситуации и удобный громоотвод. В верхушке все это прекрасно понимают и поэтому его никто не уволит. Иначе им действительно придется что-то делать.
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ nikot (раскрыть)
вчера в 15:42
Браво, Афанасий!))
xft4jpxbyzd6
xft4jpxbyzd6
вчера в 15:31, ред.
Путинизм,Черчесов тоже постоянный тренер сборной,как Путин пожизненный президент.Де Бур сразу подал в отставку,хотя Голландия лучше чем команда Черчесова.Или в России все потеряли честь,совесть или что происходит и так понятно
Оказывается почти закончили установление водяных труб с озера Байкал китайцами для городов Китая,в год 500 млн кб вода Байкала будет уходит в Китай,скоро все воды озера выпьют китайцы и исчезнить Байкал,как аральское море, а сибирские леса преврашаются в пустыню,продали китайцам.
Хотя живу в другой стране но больно за Байкал за красивые леса а народ молча наблюдает,как их грабят открыто и портят природу,экосистему а деньги триллионами в карманы властям а народ страдает.
Футбол футболом но катастрофа в стране.
nikot
nikot
вчера в 15:27
Станислав! Иди-ка сюда, на сцену! Пусть на тебя народ поглядит! - Бегу!
Прошу обсудить недостойную работу Черчесова в сборной и оказать на него общественные меры воздействия.
Ну что же, товарищи, какие будут вопросы к Черчесову? Активнее, товарищи, активнее!
Ну что ж, товарищи! Факт бестолковости Черчесовым признается! Какие будут предложения? О, Гершкович, давай!
Я предлагаю Черчесову поставить на вид и разойтись по домам! - Верно! Шестая серия сегодня!
На вид у меня есть, Михаил Данилович . У меня "строгого с предупреждением" нет. - Да помолчи, я без тебя знаю!
Товарищи! На вид у Черчесова есть! У него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения...........(с) Пусть продолжает халтурить!!!
Кобася
Кобася
вчера в 15:23
Ура, два ключевых слова в ответе Путина все-таки прозвучали:

Вопрос: как Путин относится к ситуации с российскими сборными по футболу и хоккею.
В спорте, как заметил президент, есть триумфы, есть и поражения. Факт поражения футбольной команды не может пройти мимо. В таких случаях нужно подумать над тем, что было сделано и что нужно изменить. В том числе и КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, а затем двигаться дальше, рассчитывая на лучшее.
Храневец
Храневец
вчера в 15:17
Уровень нашей сборной как и уровень жизни страны ..кому нравится ,кому нет ,а на деле полное 62о !
морозз
морозз
вчера в 15:16
Орденоносец, победитель Испании… проваливший Евро! - что перевесит?
Огромное бабло и стыд с совестью! - что победит?
Смотрим на это шоу с горечью и не питаем никакой надежды на лучшее, пока у власти бомжи!
Серж 129
Серж 129
вчера в 15:08
ай да усач ай да клоун все обвел вокруг пальца
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят
вчера в 15:08, ред.
То есть 2 года назад на ЧМ уровень, тактика и техника всех наших чинуш устраивала , как они кричали что мол мы всех порвали на ЧМ . А спустя два года , неожиданно главная проблема плохо тактически и технически подготовлены ?! А разве не работа главного тренера подготовить команду к турниру тактически ? То есть два года после ЧМ по словам того же гершковича никто тактикой не занимался. Про физ уровень вообще молчу, как наши по сравнению с другими сборными бегали . Да и за физику поднимает тренер по физ подготовке , причём тут главный . А если главный тренер выводит физуху , но нет тактики , то это простой физрук, раз они сами говорят об этом. Тогда какого хрена мы играем третий год без главного тренера и почему тренер по физ подготовке черчесов получает 2,5 млн ? Про уровень мастерства тоже нормально сказанули , но не верю я что по уровню мастерства слабее венгров , финов , украинцев тех же самых. То есть получается : команда России с тренером по физ подготовке с з/п 2,5 млн , которую он за 2 года не подготовил не тактически , не технически провалила ЧЕ, но виноваты игроки так как растеряли за 2-3 года все мастерство и тактические и технические знания , при этом ещё и не показавшие самоотдачи и болельщики которые по словам «великого» форварда мирового класса дзюбы болеют не так . Я такому не удивляюсь . Это ж России . Это в других странах правительства допустившее падение экономики или провал в спорте уходят в отставку . А у нас бред сумасшедшего наплетут про причины , а мы мол работали в поте лица и выражаем друг другу доверие…И к кормушке поближе , чтоб денег нахапать пока есть возможность. На месте игроков после таких слов он этих чинуш не играл бы принципиально в сборной !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100