Техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову. Будущее тренера решит Исполком

Член Технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил, что комитет выразил поддержку главному тренеру сборной России после Евро-2020.

Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.