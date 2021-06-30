Техкомитет РФС выразил поддержку Черчесову. Будущее тренера решит Исполком

Член Технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович сообщил, что комитет выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после Евро-2020.
Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать.
Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено.