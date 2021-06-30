Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

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вчера, 14:48

Член технического комитета Российского футбольного союза сообщил, что на сегодняшнем заседании не поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.

Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро.