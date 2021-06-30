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Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

вчера, 14:48

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев сообщил, что на сегодняшнем заседании не поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.

Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро.

Также техкомитет РФС выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после Евро-2020.

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Все комментарии
Renton36
Renton36
вчера в 19:23, ред.
Российский футбол нужно отменить или запретить, футболистов разогнать принудительно на заводы.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:50
Как для чего собирались? А выразить свой АДАБРЯМС Черчесову, разве это не повод?
isamsn
isamsn
вчера в 16:42
Слов нет, одни матюки. РФС нужно разогнать как вражескую структуру и создать Федерацию футбола РФ в состав которой должны войти только профессионалы добившиеся значительных результатов в этом виде спорта. Должна быть создана программа развития детско юношеского футбола в стране и определены источники её финансирования.
3ton
3ton
вчера в 15:55
Лучше бы его отменили для РПЛ . Только на пользу было бы )
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:29
В носу поковырять
112910415
112910415
вчера в 15:15
постараются спустить на тормозах всё или почти всё
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:03
Пока не делают никаких телодвижений. Сейчас смотрят прессуху "самого", вдруг что-нить скажет по этому поводу. А потом уже можно принимать решения, чтобы шагать в ногу со временем.
Начинать нужно с уменьшения зарплат нашим пешеходам. Тогда сами будут уезжать за рубеж, учиться играть и получать приличные деньги за это...
Анд-м
Анд-м
вчера в 15:03
Раз пошли разговоры пошли, значит похоже ужесточать
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:01
Решение по Главному тренеру сборной не вынесли, лимит не обсуждали, про заработанные на Евро деньги умолчали, для чего вообще собирались, непонятно.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 14:55
Я вообще считаю, что легионеров надо запретить, пусть только наши балду гоняют - им не привыкать
beefs
beefs
вчера в 14:54
и для чего собирались, видимость работы...
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