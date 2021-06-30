Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

Член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев сообщил, что на сегодняшнем заседании не поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.
Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро.
Также техкомитет РФС выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после Евро-2020.
Начинать нужно с уменьшения зарплат нашим пешеходам. Тогда сами будут уезжать за рубеж, учиться играть и получать приличные деньги за это...
Начинать нужно с уменьшения зарплат нашим пешеходам. Тогда сами будут уезжать за рубеж, учиться играть и получать приличные деньги за это...