РФС заключил соглашение о развитии футбола в Красноярском крае

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вчера, 10:49

РФС , Министерство спорта РФ , правительство Красноярского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

В регионе будут открыты восемь новых отделений футбола, учреждены стипендии и премии для лучших детских тренеров и ветеранов спорта, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи. В рамках курса на развитие устойчивой системы профессионального футбола будут созданы условия для повышения в классе команды «Енисей» и для появления в регионе двух новых профессиональных команд уровня ПФЛ .

К 2024 году планируется увеличить вдвое количество девочек, вовлеченных в футбол, и сделать этот вид спорта более доступным для лиц с ограниченными возможностями. Будет создано как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, а для девочек будут организованы бесплатные тренировки в городских пространствах.