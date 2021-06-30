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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Красноярском крае

вчера, 10:49

РФС, Министерство спорта РФ, правительство Красноярского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

В регионе будут открыты восемь новых отделений футбола, учреждены стипендии и премии для лучших детских тренеров и ветеранов спорта, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи. В рамках курса на развитие устойчивой системы профессионального футбола будут созданы условия для повышения в классе команды «Енисей» и для появления в регионе двух новых профессиональных команд уровня ПФЛ.

К 2024 году планируется увеличить вдвое количество девочек, вовлеченных в футбол, и сделать этот вид спорта более доступным для лиц с ограниченными возможностями. Будет создано как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, а для девочек будут организованы бесплатные тренировки в городских пространствах.

Ранее РФС подписал соглашение о развитии футбола в Алтайском крае.

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Источник: rfs.ru
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Супервайзер
Супервайзер
вчера в 13:31
Во бабло попилят, мама не горюй!
Лично знаю команду города, которой Газпром выделил 2 миллиарда рублей.
Результат? 2 Майбаха у мэра и губернатора и еженедельные поездки их жен на шоппинг в Париж на частном самолете.
Ironigor
Ironigor ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 12:12
Согласен полностью!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:01
Я чуть ниже забыл Осетию!!!! Но туда можно много краев и областей добавить.)
На Ваш вопрос: когда? Не этот рфс и не с этим правительством.(((( к сожалению.(
Vladimir808
Vladimir808 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:57
Сомневаюсь, просто в Красноярском крае 9 месяцев зима и развитие потребует миллиардных расходов.(
А в Ставрополе, Ростове, Краснодаре, Кабарде, можно играть в футбол на открытом воздухе 8-9 месяцев. Вложения в развитие футбола в этих регионах в разы меньше. Нооо от Сибирского проекта больше можно,,отщипнуть»((((((
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48
Когда же этот Детский сад под названием РФС наконец-то начнёт заниматься Футболом , а не фамилярными движениями ??! Когда же разум возобладает над конкретной тупостью???!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:39
Неужели власти услышали!?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:56
Всё делают для галочки
Futurista
Futurista
вчера в 10:56
Отправьте Черчесова в Красноярский край...у него огромный опыт)...
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