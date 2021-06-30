РФС заключил соглашение о развитии футбола в Красноярском крае

РФС, Министерство спорта РФ, правительство Красноярского края и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
В регионе будут открыты восемь новых отделений футбола, учреждены стипендии и премии для лучших детских тренеров и ветеранов спорта, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи. В рамках курса на развитие устойчивой системы профессионального футбола будут созданы условия для повышения в классе команды «Енисей» и для появления в регионе двух новых профессиональных команд уровня ПФЛ.
К 2024 году планируется увеличить вдвое количество девочек, вовлеченных в футбол, и сделать этот вид спорта более доступным для лиц с ограниченными возможностями. Будет создано как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, а для девочек будут организованы бесплатные тренировки в городских пространствах.
Ранее РФС подписал соглашение о развитии футбола в Алтайском крае.
Лично знаю команду города, которой Газпром выделил 2 миллиарда рублей.
Результат? 2 Майбаха у мэра и губернатора и еженедельные поездки их жен на шоппинг в Париж на частном самолете.
Лично знаю команду города, которой Газпром выделил 2 миллиарда рублей.
Результат? 2 Майбаха у мэра и губернатора и еженедельные поездки их жен на шоппинг в Париж на частном самолете.
На Ваш вопрос: когда? Не этот рфс и не с этим правительством.(((( к сожалению.(
На Ваш вопрос: когда? Не этот рфс и не с этим правительством.(((( к сожалению.(
А в Ставрополе, Ростове, Краснодаре, Кабарде, можно играть в футбол на открытом воздухе 8-9 месяцев. Вложения в развитие футбола в этих регионах в разы меньше. Нооо от Сибирского проекта больше можно,,отщипнуть»((((((
А в Ставрополе, Ростове, Краснодаре, Кабарде, можно играть в футбол на открытом воздухе 8-9 месяцев. Вложения в развитие футбола в этих регионах в разы меньше. Нооо от Сибирского проекта больше можно,,отщипнуть»((((((