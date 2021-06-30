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Черчесов выставил себе неудовлетворительную оценку за работу на Евро-2020

вчера, 12:56

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев подвёл итоги заседания, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.

Доклад от Черчесова был обширным. Говорили о подготовке, составе, нагрузках, тестированиях, о том, кто как выдерживал. Были цифры, выкладки. Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах. Признали результат на Евро неудовлетворительным.

Но главный тренер про это сказал сам, Черчесов сам подвёл к этому итогу. Он всё рассказал, объяснил, почему игроки в беге и скорости оказались хуже, чем три года назад. Скорость — один из важнейших критериев готовности. Если опережаешь соперника, то первым оказываешься на мяче. Голосований по будущему Черчесова и каких-то от нас рекомендаций не было. Сама оценка — неудовлетворительная. Мы все согласились с такой оценкой главного тренера.

Ранее «Соккер.ру» подобрал 9 специалистов, которые могут заменить Черчесова в сборной.

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ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 10:23
А,смелости отказаться и уйти зарплата,,не позволяет,,? Надо быть конченым идиотом чтобы уйти от таких денег.В конечном итоге спроса ведь ни какого...
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:42
"Черчесов выставил себе неудовлетворительную оценку за работу на Евро-2020"

- Заголовок прямо порадовал, но дальше "сказка закончилась"...

"Доклад от Черчесова был обширным...Были цифры, выкладки..."

- Ну это мы могём! Отчёты писать - не мешки ворочать!

"Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах...Скорость — один из важнейших критериев готовности. Если опережаешь соперника, то первым оказываешься на мяче..."

- ДА НУ, МЛЯ, НЕУЖЕЛИ? А мы-то, дурачки, и понятия не имели, в чём тут дело... А оно вон как оказывается! Ну тогда всё понятно... Тогда вопросов нет.

"Голосований по будущему Черчесова и каких-то от нас рекомендаций не было."

- Так и хочется спросить: Господа! А на хрена вы тогда всё это затеяли? Послушать старые сказки на новый лад от г-на Черчесова? Посидели, послушали, согласились, и пошли по домам? И волки сыты, и овцы целы? А почему мнение МИЛЛИОНОВ болельщиков ни хрена никого не интересует???
джэк луер
джэк луер
вчера в 22:35
Дайте сборную Бекиевичу
джэк луер
джэк луер
вчера в 22:34
Саламыч уйди сам без шума и пыли
Сп62
Сп62
вчера в 21:06
Почему никто из этого патриархата не удивился однообразию тактического мышления тренера сборной. Здесь уже игроки ни при чём.
Dzinvlad
Dzinvlad
вчера в 20:05
Интересно, а что было в 2018 году? То, что сборная России выиграла по пенальти у испанцев, то это счастливое стечение обстоятельств: игра рукой испанца и удачная игра Акинфеева во время пенальти. В следующем матче проиграли по пенальти хорватам. Вот и вся "удачная игра" Черчесова
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:53
Черчесов пошел по классике...унтер-офицерская вдова которая сама себя высекла...
particular
particular
вчера в 19:49
Молчаливое согласие...
Короче, удовлетворение неудовлетворительным результатом...
Кайфуйте, старцы...
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:41
Ну и? А дальше-то что? Где объявление об отставке?
karnager
karnager
вчера в 19:02
Убрать Черчесова. - признать неэффективность всей системы. А это сравни смерти, поэтому все будет так, как было. Никто не будет стрелять себе в ногу, иначе все доминошки посыпятся
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 18:33
Хороший правильный тренер, если футболисты г. всегда могут играть на морально-волевых, это 50% успеха... а у нас же профессионалы! Вот отсюда и результат... Виноват тренер и только он....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:10
Ну-ну, обкакивайтесь дальше ...
cska1948
cska1948
вчера в 18:00, ред.
Черчесов выставил себе неудовлетворительную оценку за работу на Евро-2020
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Я так понимаю, что эта оценка не только за выступление на Евро 2020, но и за весь цикл подготовки к Евро. А теперь, кто из вас знает страну, кроме России, в которой за неудовлетворительную работу платят 2,5 миллиона евро в год?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:10
И что дальше то? Объявил он.. Уж если ума нет построить игру-езжай по стажировкам учись у кого нибудь. Съезди к немцам ил голландцам-посмотри хоть в чем заключается работа тренера-делай че нибудь . За такие то мега бабки. А языком чесать в кабинетах у нас и без Черчесова народу хватает..Посмотрите как лиги развиваются и хоть что то полезное для себя вынесите. Только знают бабло пилить черти.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 16:03
Обелить себя это у черчеса не отнять, такую сказку расскажет . что мы от чувствввввв можем и прослезиться за этого бедолагу !
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 16:02
Теперь остаётся с неудовлетворительно выйти на удовлетворительно. Хорваты его протестируют скоро. А потом начнется песня: эх, надо было его после евро снимать...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:45
На самом деле с этими игроками любой тренер не поставит должную игру. В чем могу обвинить Черчесова, так это в неумении использовать сильные стороны Головина и Миранчука. Парни вроде бы не последние роли исполняют в Европе, а в сборной от них толку мало.
У нас три одноплановых нападающих. Неужели нет более техничных и скоростных игроков в России? Это системный кризис всего РФС. Надо гнать всю эту шайку, а не только Черчесова.
Призовые по итогам Евро 10 млн евро. Сколько из них пойдёт на детский футбол? А сколько на зарплаты чинуш, включая Черчесова? Почему ему так много платят , это тоже вопрос.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:34
"Не бывает плохих тренеров, бывают плохие игроки" , - подумал Черчесов и продолжил вышивать болгарским крестом на капитанской повязке : Д-З-Ю-Б-А.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:31
а кто бы сомневался, что засевшие в ТК деятели хотят что-либо менять? Их-то все устраивает, зарплаты у всех там на уровне, зачем буровить это свое болото? А вдруг оторвут от сладкого корыта? Надо помочь оступившемуся товарищу, надо чтобы он покаялся в грехах и поклялся, что, во-первых, никогда не предаст круговую поруку, царящую в этой структуре, где все друг друга поддерживают, а во-вторых накроет для очень узкого круга "посвященных" грандиозную поляну в каком-нибудь из очень закрытых, но пафосных кабаков! Помойка у нас одна и чужих крыс нам не надо!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:29
Раз оценка неудоволетворительная , значит и зарплата у футболеров и тренеров должна быть неудоволетворительная ....
Храневец
Храневец ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 15:25
Именно так и будет !
Храневец
Храневец
вчера в 15:24
Мог и себе отлично поставить ,бобло распилил ,разрулил и все поделил МОЛОДЕЦ ГЕНИЙ !
морозз
морозз
вчера в 15:10
Останется Стас и что он может дать этим футболистам? Тактика игры от обороны с медленным продвижением к воротам соперника, это прошлый век ведущий в никуда! Черчесов видно перепутал Дзюбу с Месси и Криштиану, на которых играет вся команда?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:09
«Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах.»

Нда... Они бегали почти больше всех на этом Евро с выпученными глазами, не зная куда пас отдать, выигрывали больше всех единоборств, при этом мяч от них отскакивал как от полен, а они продолжают искать проблему в скоростных и силовых качествах... Не видят или не хотят видеть очевидных вещей...

Даже я лучше Черчесова буду тренировать сборную)
Анд-м
Анд-м
вчера в 15:06
Короче останется этот усатый, я так понял 😒
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:03
У Путина научился.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:49
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 14:46
Пустил пыль в глаза... Насчет лапши на ушах - надоело кушать уже.
112910415
112910415
вчера в 14:13
так бывает
очень хороший тренер и очень плохие игроки !
то есть парень всю ответственность свалил на подопечных ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:11
Хорошо пристроился черчесс, сам себе оцеки ставит, сам себе зарплату устанавливает, сам себе умозаключения строит, туппорылый.
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