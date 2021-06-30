"Черчесов выставил себе неудовлетворительную оценку за работу на Евро-2020"

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев подвёл итоги заседания, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.
Доклад от Черчесова был обширным. Говорили о подготовке, составе, нагрузках, тестированиях, о том, кто как выдерживал. Были цифры, выкладки. Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах. Признали результат на Евро неудовлетворительным.
Но главный тренер про это сказал сам, Черчесов сам подвёл к этому итогу. Он всё рассказал, объяснил, почему игроки в беге и скорости оказались хуже, чем три года назад. Скорость — один из важнейших критериев готовности. Если опережаешь соперника, то первым оказываешься на мяче. Голосований по будущему Черчесова и каких-то от нас рекомендаций не было. Сама оценка — неудовлетворительная. Мы все согласились с такой оценкой главного тренера.
Ранее «Соккер.ру» подобрал 9 специалистов, которые могут заменить Черчесова в сборной.
У нас три одноплановых нападающих. Неужели нет более техничных и скоростных игроков в России? Это системный кризис всего РФС. Надо гнать всю эту шайку, а не только Черчесова.
Призовые по итогам Евро 10 млн евро. Сколько из них пойдёт на детский футбол? А сколько на зарплаты чинуш, включая Черчесова? Почему ему так много платят , это тоже вопрос.
У нас три одноплановых нападающих. Неужели нет более техничных и скоростных игроков в России? Это системный кризис всего РФС. Надо гнать всю эту шайку, а не только Черчесова.
Призовые по итогам Евро 10 млн евро. Сколько из них пойдёт на детский футбол? А сколько на зарплаты чинуш, включая Черчесова? Почему ему так много платят , это тоже вопрос.