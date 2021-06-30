В РФС предложили ужесточить лимит и поддержали Черчесова. Но есть один способ спасти сборную

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вчера, 16:54

Бесплатный ход, который диктует опыт победителей на Евро.

Последнее место – повод действовать, а не делать хуже

Снова начались хождения по мукам. Тренера единогласно поддержали, хотя после слов главы государства его могут уволить. Также из 94-летнего Симоняна вытащили слова об ужесточении лимита – свежий подход, точно сработает. А ведь если подходить спокойно, без театральщины, то сборная много лет одинаковая.

В первую очередь морально. Остался один способ стать круче в мире сборных, что не зависит от внутренних дел. Причем бесплатный метод и одновременно источник денег. Лучшие футболисты должны активно уезжать в иностранные лиги. У исландцев в 2016-м в заявке все были легионеры.

Разве не дрались за страну, а болельщики их не любили? Отношение к профессии у всех, кто оказывается на чужбине, меняется. Футбол для путешественников. Смотрите на другие сборные. Мало команд, где почти все торчат в собственной лиге. Такую роскошь позволяют себе 4 гранда.

А среди середняков подобное — редкость. У венгров, хотя любят играть дома, половина в заявке – легионеры. И это без Собослои. Опыта легионеров хватило для достойного выступления в группе. Венгрия точно сыграла грамотнее, чем команда Черчесова, и была ближе к плей-офф.

Международный опыт не гарантия, но это общий подход

Вакцина не панацея, но без нее будет по 2-3 локдауна в год и сотни тысяч трагедий. Да, Головин и Миранчук не спасли сборную. Но их всего двое. При этом на тренировках в топ-5 можно получить больше важного опыта, чем Зобнин обретет за 10 лет в основе в РПЛ .

Так устроен футбольный мир. Лучшие игроки всегда проходят кастинг в топ-5. У Дании 21 футболист из лиг самых футбольных стран Европы. Такой опыт дарит понимание футбола, которое влияет на резкость движений и выбор решений. Они показали класс.

Можно привести обратные примеры, когда многие в топ-5, а толку нет? Да, но проблемы Нидерландов завязаны на выборе тренера. Тен Хаг, например, с этим составом мог выступить удачнее, чем де Бур. Да и Куман подходил лучше. Но Нидерланды – большая футбольная страна.

России надо смотреть на середняков. Швейцарцам отъезды помогли, 22 легионера. Хорваты никогда бы не вышли в финал ЧМ , торчи Модрич и компания в коррумпированном «Динамо» из Загреба. Там тренер недавно получил тюремный срок, а до этого судили владельцев.

Дело ведь еще и в психологии. Украина против Австрии была ужасной, но со шведами собралась. Умение меняться к лучшему, как у Зинченко, дарит конкурентная среда. А у России высокомерное отношение к соперникам было и не прошло.

Сегодня Черчесов в докладе хвастался физикой на Евро. Не надо путать пробег с интенсивностью, высоким прессингом и числом рывков. По давлению на чужой половине Россия в хвосте списка. А вот австрийцы в тройке рекордсменов, а вылетели от лидера в номинации – Италии.

И, разумеется, Алаба не играет дома. Даже если лига хороша, вроде португальской, для перехода в финалы сборной нужно отдавать талантов на повышение. Франция тоже так делает и не всегда вылетает так рано.

Российская клубная лига – интересный, но закрытый турнир

За РПЛ забавно следить. Но клубные войны, в том числе, ухудшают ваше отношение к конкретным сборникам. Были бы за рубежом – накал чуть бы спал. Плюс в лиге потолок, и лучше в него не упираться. Азмун и Влашич никуда не уедут – хороните под плинтусом их надежды.

Таланты в РПЛ гибнут из-за перекармливания во всех смыслах. До начала Евро были в числе лиг, что делегировали самое большое количество футболистов. Понятная причина – заявка Черчесова. Но в восьмерке лучших лишь Крал, потерявший место в основе Чехии.

Также дальше пошел Зинченко, но смешно называть его воспитанником «Уфы». У парня школа «Шахтера», что на две головы сильнее, чем академия имени Газизова. Еще Александр прошел жесткие тест-драйвы в ПСВ и «Манчестер Сити».

Одним из героев Евро-2020 является Цубер, еще один бывший игрок РПЛ в четвертьфиналах. Но швейцарец как раз доказывает, что в России сложно подготовить успешных международных бойцов. Стивен в сборной дебютировал через три года после отъезда в Бундеслигу из ЦСКА .

Сама прописка там не гарантирует успех. Но у всех восьми успешных сборных один путь – сочетания опыта дома и в топ-5. Шик, Цоуфал, Калас, Барак и Соучек подняли чехов. А кто пока в «Спарте», «Славии» и «Словане» — мечтают об отъезде, что дарит им мотивацию.

У сборной Украины появилось достаточно легионеров – восемь человек. Это совсем другая ментальность. И если удачно сыграют с англичанами, то их станет в полтора раза больше. Бущан, Матвиенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков и Довбик не совсем безнадежные.

Не все заиграют, но форвард «Днепра-1» и победного гола закалился неудачами в Дании и вернулся домой морально крепче. Кстати, еще один плюс отъезда игрока из РПЛ – можно вернуться к маме, папе и деньгам. Это не расстрел, а попытка стать профессионалом.

Вот где будет феноменально талантливый Захарян, если отправить его по рельсам «успеха» в РПЛ ? Сначала таланты получают много денег от родного клуба. Затем контракт с «Зенитом» или «Спартаком». Полгода стараний и застой на три сезона. Аренда в «Сочи» или «Химки». Конец.

С массовым отъездом запоздали на добрых десять лет

В день жеребьевки расклад Евро мог расписать любой фанат. Отставание в таблицах турниров. Молодежка впервые за долгое время сыграла в финальной части Евро, но счет матча с датчанами знаете – поражение 0:3. Если в РПЛ не могут подготовить сборников, то выход один – поручить дело профессионалам.

За рубежом россиянам будет сложно, но их поставят на место и заставят пахать. Некоторых отдадут в аренду, другие будут на лавке. Но это спорт, тут побеждает тот, кто терпит и уважает соперника. Не надо равняться на французов и португальцев. Там другие причины вылета, не связанные с нехваткой международного опыта.

Конкретно сборная России отстает из-за закрытости. Евро-2020 это доказал. Как и прошлые турниры, кроме домашнего, где сыграли факторы трибун, дикой самоотдачи и испанского балагана. А сейчас настолько апатичный подход к футболу, что не увидели немедленной отставки тренера.

Пять лет назад Слуцкий ушел на волне жуткой критики. Теперь планка упала на пол. Почти любой результат подают под грифом «и так сойдет». Белград? Сойдет. Копенгаген? Полет нормальный, надо срочно ужесточить лимит – заживем. Старички живут в своем мире, где расходуют миллиарды.

На фанатов и развитие футбола им плевать. Конечно, если у России будет 11 Головиных, но неподходящий наставник, то тренер может обнулить шансы на успех. Но 11 Головиных просто сыграют успешнее и живее, за них не будет стыдно. Дошли до того, что люди просят достойно проиграть.

Заявления людей из РФС сюрреалистичные, но если бездействовать и отчаиваться, то сборной крышка в ближайшие годы. Федуну, Миллеру, Костину и Галицкому надо быть патриотами – гнать молодых ребят из РПЛ . Пусть получится сборная для миллионов фанатов, как у Дании.

А места тех, кто уедет, займут новые российские таланты, естественный конвейер. В худшем случае будет так, как у Венгрии, Австрии или Швеции – вылетели с высоко поднятой головой. Нельзя подготовить в этой системе футболистов сильнее, проверенно сто тысяч раз. А систему никто менять, как видите, не собирается.