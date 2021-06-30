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В РФС предложили ужесточить лимит и поддержали Черчесова. Но есть один способ спасти сборную

вчера, 16:54
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Бесплатный ход, который диктует опыт победителей на Евро.

Последнее место – повод действовать, а не делать хуже

Снова начались хождения по мукам. Тренера единогласно поддержали, хотя после слов главы государства его могут уволить. Также из 94-летнего Симоняна вытащили слова об ужесточении лимита – свежий подход, точно сработает. А ведь если подходить спокойно, без театральщины, то сборная много лет одинаковая.

В первую очередь морально. Остался один способ стать круче в мире сборных, что не зависит от внутренних дел. Причем бесплатный метод и одновременно источник денег. Лучшие футболисты должны активно уезжать в иностранные лиги. У исландцев в 2016-м в заявке все были легионеры.

Разве не дрались за страну, а болельщики их не любили? Отношение к профессии у всех, кто оказывается на чужбине, меняется. Футбол для путешественников. Смотрите на другие сборные. Мало команд, где почти все торчат в собственной лиге. Такую роскошь позволяют себе 4 гранда.

А среди середняков подобное — редкость. У венгров, хотя любят играть дома, половина в заявке – легионеры. И это без Собослои. Опыта легионеров хватило для достойного выступления в группе. Венгрия точно сыграла грамотнее, чем команда Черчесова, и была ближе к плей-офф.

Международный опыт не гарантия, но это общий подход

Вакцина не панацея, но без нее будет по 2-3 локдауна в год и сотни тысяч трагедий. Да, Головин и Миранчук не спасли сборную. Но их всего двое. При этом на тренировках в топ-5 можно получить больше важного опыта, чем Зобнин обретет за 10 лет в основе в РПЛ.

Так устроен футбольный мир. Лучшие игроки всегда проходят кастинг в топ-5. У Дании 21 футболист из лиг самых футбольных стран Европы. Такой опыт дарит понимание футбола, которое влияет на резкость движений и выбор решений. Они показали класс.

Можно привести обратные примеры, когда многие в топ-5, а толку нет? Да, но проблемы Нидерландов завязаны на выборе тренера. Тен Хаг, например, с этим составом мог выступить удачнее, чем де Бур. Да и Куман подходил лучше. Но Нидерланды – большая футбольная страна.

России надо смотреть на середняков. Швейцарцам отъезды помогли, 22 легионера. Хорваты никогда бы не вышли в финал ЧМ, торчи Модрич и компания в коррумпированном «Динамо» из Загреба. Там тренер недавно получил тюремный срок, а до этого судили владельцев.

Дело ведь еще и в психологии. Украина против Австрии была ужасной, но со шведами собралась. Умение меняться к лучшему, как у Зинченко, дарит конкурентная среда. А у России высокомерное отношение к соперникам было и не прошло.

Сегодня Черчесов в докладе хвастался физикой на Евро. Не надо путать пробег с интенсивностью, высоким прессингом и числом рывков. По давлению на чужой половине Россия в хвосте списка. А вот австрийцы в тройке рекордсменов, а вылетели от лидера в номинации – Италии.

И, разумеется, Алаба не играет дома. Даже если лига хороша, вроде португальской, для перехода в финалы сборной нужно отдавать талантов на повышение. Франция тоже так делает и не всегда вылетает так рано.

Российская клубная лига – интересный, но закрытый турнир

За РПЛ забавно следить. Но клубные войны, в том числе, ухудшают ваше отношение к конкретным сборникам. Были бы за рубежом – накал чуть бы спал. Плюс в лиге потолок, и лучше в него не упираться. Азмун и Влашич никуда не уедут – хороните под плинтусом их надежды.

Таланты в РПЛ гибнут из-за перекармливания во всех смыслах. До начала Евро были в числе лиг, что делегировали самое большое количество футболистов. Понятная причина – заявка Черчесова. Но в восьмерке лучших лишь Крал, потерявший место в основе Чехии.

Также дальше пошел Зинченко, но смешно называть его воспитанником «Уфы». У парня школа «Шахтера», что на две головы сильнее, чем академия имени Газизова. Еще Александр прошел жесткие тест-драйвы в ПСВ и «Манчестер Сити».

Одним из героев Евро-2020 является Цубер, еще один бывший игрок РПЛ в четвертьфиналах. Но швейцарец как раз доказывает, что в России сложно подготовить успешных международных бойцов. Стивен в сборной дебютировал через три года после отъезда в Бундеслигу из ЦСКА.

Сама прописка там не гарантирует успех. Но у всех восьми успешных сборных один путь – сочетания опыта дома и в топ-5. Шик, Цоуфал, Калас, Барак и Соучек подняли чехов. А кто пока в «Спарте», «Славии» и «Словане» — мечтают об отъезде, что дарит им мотивацию.

У сборной Украины появилось достаточно легионеров – восемь человек. Это совсем другая ментальность. И если удачно сыграют с англичанами, то их станет в полтора раза больше. Бущан, Матвиенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков и Довбик не совсем безнадежные.

Не все заиграют, но форвард «Днепра-1» и победного гола закалился неудачами в Дании и вернулся домой морально крепче. Кстати, еще один плюс отъезда игрока из РПЛ – можно вернуться к маме, папе и деньгам. Это не расстрел, а попытка стать профессионалом.

Вот где будет феноменально талантливый Захарян, если отправить его по рельсам «успеха» в РПЛ? Сначала таланты получают много денег от родного клуба. Затем контракт с «Зенитом» или «Спартаком». Полгода стараний и застой на три сезона. Аренда в «Сочи» или «Химки». Конец.

С массовым отъездом запоздали на добрых десять лет

В день жеребьевки расклад Евро мог расписать любой фанат. Отставание в таблицах турниров. Молодежка впервые за долгое время сыграла в финальной части Евро, но счет матча с датчанами знаете – поражение 0:3. Если в РПЛ не могут подготовить сборников, то выход один – поручить дело профессионалам.

За рубежом россиянам будет сложно, но их поставят на место и заставят пахать. Некоторых отдадут в аренду, другие будут на лавке. Но это спорт, тут побеждает тот, кто терпит и уважает соперника. Не надо равняться на французов и португальцев. Там другие причины вылета, не связанные с нехваткой международного опыта.

Конкретно сборная России отстает из-за закрытости. Евро-2020 это доказал. Как и прошлые турниры, кроме домашнего, где сыграли факторы трибун, дикой самоотдачи и испанского балагана. А сейчас настолько апатичный подход к футболу, что не увидели немедленной отставки тренера.

Пять лет назад Слуцкий ушел на волне жуткой критики. Теперь планка упала на пол. Почти любой результат подают под грифом «и так сойдет». Белград? Сойдет. Копенгаген? Полет нормальный, надо срочно ужесточить лимит – заживем. Старички живут в своем мире, где расходуют миллиарды.

На фанатов и развитие футбола им плевать. Конечно, если у России будет 11 Головиных, но неподходящий наставник, то тренер может обнулить шансы на успех. Но 11 Головиных просто сыграют успешнее и живее, за них не будет стыдно. Дошли до того, что люди просят достойно проиграть.

Заявления людей из РФС сюрреалистичные, но если бездействовать и отчаиваться, то сборной крышка в ближайшие годы. Федуну, Миллеру, Костину и Галицкому надо быть патриотами – гнать молодых ребят из РПЛ. Пусть получится сборная для миллионов фанатов, как у Дании.

А места тех, кто уедет, займут новые российские таланты, естественный конвейер. В худшем случае будет так, как у Венгрии, Австрии или Швеции – вылетели с высоко поднятой головой. Нельзя подготовить в этой системе футболистов сильнее, проверенно сто тысяч раз. А систему никто менять, как видите, не собирается.

Технический комитет РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров
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Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 09:13, ред.
Автор старается. Не надо никого сплавлять за кордон. Россия - великая страна. В которой и футбол может и должен быть великим. Клубы РПЛ должны стремиться к победам в еврокубках, а сборная - в международных турнирах.
И рецепт для этого очень простой - оплата по результату. Не должно быть у дурака Зобнина зарплаты в 300 млн. Причем, эти невъе...е бапки такие дураки получают вне зависимости от качества своей игры и результатов команды.
Нужно уровнять бюджеты всех клубов РПЛ, создав единый фонд оплаты. А бонусы от спонсоров - исключительно за достижения команды. Если, к примеру, "Спартак"-"Зенит" и прочие не будут достигать успехов и зарабатывать тем самым премиальные, то Соболев-Джикия-Макаров и прочие перспективные игроки сами начнут поиски вариантов отъезда за кордон.
112910415
112910415
сегодня в 06:57
автор дело говорит
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:30
Какие личные деньги, проснись !
Это деньги украденные из бюджета страны, но не напрямую, а через Газпром, Лукойл, РЖД, банки ....
ты где живешь ?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:27
Как только Мутко взялся за "перевод отечественного футбола на профессиональные рельсы" , так и пошло уничтожение футбола как вида спорта ...
И вот мы пришли к закономерному итогу - наш футбол ниже плинтуса, зато функционеры от футбола, чинуши и агенты купаются в деньгах , идущих якобы на развитие футбола , плюс сотня футболеров - типа Дзюб , которым рисуют незаслуженные контракты !
Нет будущего у этой страны, если во главу угла поставили воровство и клановость !
амурец
амурец
сегодня в 02:39
статья хорошая
ABir
ABir
вчера в 23:42
Все игроки других сборных перед игрой самозабвенно поют гимн своей страны, у нас даже петь не хотят. С этого все начинается
miks rubin
miks rubin
вчера в 22:55, ред.
У всего, что бы не происходило, всегда есть причина. И если копнуть поглубже, то станет понятно, что корень - то - это все мы. Футбол - лишь видимое зеркальное отображение нашего общества. Ведь это такой же продукт, как и все остальное. А что у нас конкуретноспособно на мировом рынке? Оборонка. И то лишь потому, что эту промышленность жестко контролировало и подпинывало правительство еще СССР, лишь бы опередить или не уступить западу. А если мы спросим у себя, то, что каждый из нас делает, может быть востребовано в мире? Нет, будет ответ для большинства. Мы слишком любим халяву... Вот и всё. Живем по принципу, лишь бы попроще и с лозунгом "инициатива наказуема". Кто может сказать, что прилагает максимум усилий на своем месте и каждый день улучшает что-то? Много таких? Так что, какие мы, такие и футболисты, и тренеры, и чиновники, и все, кого мы так любим ругать, сидя у клавиатуры или попивая водочку с пивком на кухне. А кто сегодня сделал что-то, чтобы сказать, я сделал максимально хорошо, а завтра сделаю еще лучше? Ау, товарищи Россияне?
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:24
Спасибо за статью. Хорошо сказано
Медив
Медив
вчера в 21:13
Да можно и с лимитом нормально играть, просто надо нормально готовить футболистов. Вот чувак который забил победный у Украины, хотя бы похож на спортсмена, раскачанный как Рон, в жилете с биометрией... Малиновский там та еще лошадь... А сборную России как будто набрали из центра реабилитации наркоманов. На про-атлетов вообще никто не похож. Такое ощущение, что после пары часов беговых упражнений, они все сразу идут бухать. И так год за годом... Дольше 60 минут в принципе не могут отбегать. Миранчуку уже год безуспешно пытаются физику подтянуть, хотя бы до уровня выхода на замену. Так это Миранчук. Всяких Зобниных, Дивеевых и Заболотных в принципе нереально вытянуть на более менее приличный уровень подготовки. Тут даже если их всех отправить заграницу, вряд ли что то изменится. Они просто не будут играть. Такое ощущение, что их всех готовят к виду спорта, которого больше не существует. Футбол сейчас другой
bublikyo
bublikyo ответ Рязань 062 (раскрыть)
вчера в 20:07
Какие бедные, заставляют их делать прививки а ещё пропагандируют, Геббельс был бы доволен.
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Зарплаты урежьте в раз в 10 и лучшие станут поглядывать за границу, паршивые легионеры не погонятся за лёгким заработком в России, а посредственности, которых абсолютное большинство, и так никуда не денутся.
Aris
Aris
вчера в 19:52
Беда то немного в другом! Наш футбол - это большая прачечная. Таких денег нет ни в одной федерации. А куда идут спонсорские и прочие - это одному Богу известно!
А заграница нам не поможет: ни раздача паспортов, ни выезд наших за бугор! Посмотрите, как бегают голландцы и португальцы - видна школа! У нас же нет ни школ, ни тренеров.
Андрей Синевский
Андрей Синевский
вчера в 19:52
Такой бред написан. У нас Дзюба работает первые 15-20 минут. Его в центре кроет один игрок, а наш тем самым мешает через свою точку делать острые передачи. Да, в российском футболе одни легионеры, в наших клубах наши почти не играют. В сборную набор по блату, а не по технике. Черчесова надеялся, что произойдёт чудо, а надо было рисовать и показывать тактические элементы, хотя бы треугольник спартака
Tostao
Tostao
вчера в 19:40, ред.
.Футбол наш может спасти только жестокий экономический кризис, как наше сельское хозяйство спасли санкции. Когда не будет бабла на выкрутасы Миллера и бюджета и жить придётся по средствам.
А так ничего не изменится. Не верю я в озарение этого руководства.
Аксинья
Аксинья ответ Сергей Комлев 1 (раскрыть)
вчера в 19:27
Полностью согласен, если я раньше (начиная с чемпионата мира) топил против черчесовской сборной, то теперь при этом физруке она мне будет абсолютно по барабану ))
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:57
Горин! Спасибо за статью!👍
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
вчера в 18:57
Предлагаю просто не ходить на сборную,пока там Черчесов, все равно разницу не увидим, а так может поймут
13 RUS
13 RUS
вчера в 18:51, ред.
Опять больные люди из рфс нашли причину провала нашего футбола и вновь отсрочили своё пребывание наверху. Хотя их и выгнать от кормушки некому...
cska1948
cska1948
вчера в 18:33
Весь смысл статьи сводится к двум словам: "Заграница нам поможет!"
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:26
Я так понимаю, что ждать нам ещё минимум полтора года!..
cska1948
cska1948
вчера в 18:19
",..Лучшие футболисты должны активно уезжать в иностранные лиги..."
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В России это не работает! Посмотрите на наш хоккей, сколько наших лучших хоккеистов играет не где нибудь, а в НХЛ! Овечкин там ЗВЕЗДА и сотни миллионов получает, а в сборной России он РЯДОВОЙ ни чем не выделяющийся игрок. Так же будет и с футболистами, в клубах, где они получают миллионы, они будут выкладываться, а в сборной барщину будут отбывать, как хоккеисты!
Вы бы лучше задумались: почему в СССР и футболисты, и хоккеисты играя в своей стране на международной арене добивались БОЛЬШЕГО успеха чем сегодняшние миллионеры?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Camellot (раскрыть)
вчера в 18:11
Это можно сделать для госклубов, а для частных нет. Хозяин (Федун, Галицкий, Ротенберг) будет платить столько, сколько считает нужным, это его личные деньги. Это не выход. Другой путь это повышение ставки налога до 50-70% как в Европе.
Ectra
Ectra
вчера в 18:06
Значит РФС нужно разгонять....
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 18:06
Может не ходить на сборную и не смотреть? Пара турниров при пустых трибунах, и кто-то начнет шевелиться. Я лично так и делаю. Это мой выбор и мой способ борьбы с лимитом, симонянами, черчесовыми и т.д. Лучше лигу Сан-Марино смотреть. Там хотя бы стараются.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 18:04, ред.
Пора валить из этой, пока нормальные умные люди не придут к власти- то есть никогда 😸 Все развалили ради бабла и откатов, позорища усато пузатые 😁 Я все
Рязань 062
Рязань 062 ответ Camellot (раскрыть)
вчера в 17:42
Не многовато будет?
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 17:41
Автор, может хоть здесь не будешь агитировать делать или нет прививку. ? Скажи еще ,что ксли бы черчесову поставили 10 привтвок, тогда все что могли аыиграли бы. Как же это надоело.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:12
Ужесточение лимита последний гвоздь в крышку))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:02
Зря они его поддерживают,с ним мы далеко не уедем!
Camellot
Camellot
вчера в 17:01
Этому чемпионату нужен лишь один лемит, это в зарплатах где 1млн рублей в год будет потолком
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